Stornoway annonce un changement à son conseil d'administration

LONGUEUIL, Québec, 21 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stornoway Diamond Corporation (TSX-SWY; la «?Société?» ou «?Stornoway ») annonce la démission de monsieur John Hadjigeorgiou en tant qu'administrateur de la Société et ce en date d'aujourd'hui. C'est avec regret que M. Hadjigeorgiou a conclu que des engagements professionnels préexistant sa nomination au conseil de la Société ne lui permettraient pas de rencontrer l'investissement de temps extraordinaire, à brève échéance et inattendu, requis par chacun des membres du conseil de la Société compte tenu des enjeux présentement rencontrés par celle-ci. Dans ce contexte, M. Hadjigeorgiou a jugé préférable de donner sa démission du conseil d'administration de la Société.



À PROPOS DE LA MINE DE DIAMANTS RENARD

La mine de diamants Renard est la première mine diamantifère au Québec en importance et la sixième au Canada. Elle est située à environ 250 km au nord de la communauté crie de Mistissini et à 350 km au nord de Chibougamau dans la région de la Baie-James, dans le centre-nord du Québec. Le projet de construction a commencé le 10 juillet 2014, et la production commerciale a été déclarée officiellement le 1er janvier 2017. Une production annuelle moyenne de diamants de 1,8 million de carats est prévue pendant les 10 premières années de vie de la mine. Les lecteurs sont invités à consulter le rapport technique du 11 janvier 2016 concernant l'estimation des ressources minérales de septembre 2015, et le rapport technique daté du 30 mars 2016 sur la mise à jour du plan minier et de l'estimation des réserves minérales de mars 2016 pour de plus amples renseignements et d'autres hypothèses concernant le projet.

À PROPOS DE STORNOWAY DIAMOND CORPORATION

Stornoway est l'une des plus importantes sociétés canadiennes d'exploration de propriétés diamantifères et de production de diamants et elle est inscrite à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole SWY. Son siège social est situé à Montréal. Société axée sur la croissance, Stornoway détient en propriété exclusive une mine de calibre mondial, la mine Renard, la première mine de diamants au Québec. Le siège social de Stornoway se situe au 1111 rue St-Charles Ouest, Bureau 400, Tour Ouest, Longueuil (Québec) J4K 5G4.

