Le Canada aide à protéger les résidents de Victoria contre les effets des catastrophes naturelles côtières





VICTORIA, le 21 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ont besoin d'aide pour s'adapter aux phénomènes météorologiques fréquents et de plus en plus intenses causés par les changements climatiques. Il est essentiel de réduire l'impact des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les ondes de tempête pour assurer la sécurité des familles canadiennes, protéger les entreprises locales et soutenir une économie et une classe moyenne fortes.

Aujourd'hui, Marc Miller, secrétaire parlementaire de la ministre des relations Couronne-Autochtones, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé le financement d'un projet visant à atténuer les effets des catastrophes naturelles à Victoria.

Le projet consiste à renouveler les infrastructures souterraines vieillissantes de la ville afin de les rendre plus résilientes aux inondations causées par les tempêtes côtières, les dégels printaniers et l'élévation du niveau de la mer, qui s'intensifient tous en raison des changements climatiques. On renforcera également ces infrastructures, qui se situent le long d'une zone sismique active, afin qu'elles puissent résister aux tremblements de terre.

Ce projet s'appuie sur le travail déjà effectué par la Ville pour cerner les vulnérabilités de ses infrastructures existantes et mettre en place des mesures pour faire face à ces risques. Une fois terminé, le projet devrait permettre de mieux protéger plus de 86 000 résidents contre les effets des risques naturels côtiers et de réduire de 95 % le nombre de familles et d'entreprises n'ayant pas accès aux services essentiels durant ces périodes.

Le gouvernement du Canada alloue plus de 15,3 millions de dollars au projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes.

Citations

« En investissant dans le projet d'infrastructures souterraines résilientes au climat et aux séismes, nous contribuons à protéger les résidents et les entreprises de Victoria contre les coûts personnels et économiques élevés liés aux phénomènes météorologiques extrêmes. Le projet créera également de bons emplois pour la classe moyenne et soutiendra une économie forte, ce qui ouvrira la voie à un avenir prospère et sécuritaire pour nos enfants et petits-enfants. »

Marc Miller, secrétaire parlementaire de la ministre des relations Couronne-Autochtones, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les phénomènes météorologiques extrêmes deviennent plus violents, plus fréquents, plus dommageables et plus coûteux en raison des changements climatiques. En investissant dans des infrastructures qui protègent nos quartiers, nos entreprises et nos familles, nous bâtissons des collectivités qui peuvent résister aux catastrophes naturelles futures et prospérer pour les générations à venir. »

L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique

« Victoria fait face à un ensemble unique de risques liés aux tremblements de terre et aux changements climatiques. Notre ville côtière est dotée d'édifices historiques et patrimoniaux, mais elle possède des infrastructures et des services publics vulnérables le long d'une zone sismique active. Nous devons investir judicieusement nos fonds limités pour nous préparer et nous protéger contre les dommages causés par les tremblements de terre, l'élévation du niveau de la mer, les inondations accrues et les tempêtes. Des programmes fédéraux comme celui-ci fournissent des fonds essentiels afin que les villes puissent prendre des mesures pour bâtir une collectivité plus résiliente et plus prospère. »

Lisa Helps, mairesse de Victoria

Faits en bref

Le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) est un programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans visant à aider les collectivités à bâtir les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux catastrophes naturelles comme les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses.

Le FAAC fait partie du plan d'infrastructure Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada

du gouvernement fédéral, qui investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada Investir dans des infrastructures vertes qui aident les collectivités à faire face aux effets croissants des changements climatiques fait partie intégrante de la transition du Canada vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques.

vers une économie plus résiliente et à faibles émissions de carbone, ce qui fait partie des engagements pris dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques. Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne , est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments.

, est le plan établi par le gouvernement fédéral pour créer plus d'emplois bien rémunérés, permettre à plus de Canadiens d'acheter une propriété, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases d'un programme national d'assurance-médicaments. Étant donné que de nombreuses municipalités à l'échelle du Canada sont confrontées à d'importants besoins en matière d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars par l'intermédiaire du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

Liens connexes

SOURCE Infrastructure Canada

