Andersen Global signe son premier accord à Bahreïn





Andersen Global a annoncé aujourd'hui la signature de son premier accord de collaboration à Bahreïn avec le cabinet de conseil indépendant Awael Al Bahrain Management Consultancy (Awael). Andersen Global est déterminée à mettre en place une pratique puissante et efficace au Moyen-Orient, et la collaboration avec Awael constitue la prochaine étape de ce processus.

Abbas Radhi a fondé Awael en 2014 comme alternative aux sociétés de conseil constituant les « Big Four ». L'équipe grandissante de professionnels d'Awael dessert une vaste gamme de clients d'affaires, notamment des entreprises gérées par leur propriétaire. En raison de la qualité de l'équipe de professionnels d'Awael, les entreprises de grande envergure commencent à faire appel à Awael pour la prestation de services. Les domaines d'activité du cabinet comprennent la comptabilité, la fiscalité, l'assistance en matière de contentieux, la gouvernance d'entreprise, la direction indépendante de sociétés cotées et familiales, la gestion des risques d'entreprise, le conseil en matière de risques, le financement d'entreprises, les études de faisabilité, le support aux entreprises familiales, le conseil en gestion, et l'évaluation de la gouvernance d'entreprise.

« Fournir un service du plus haut niveau de qualité et d'intégrité est notre priorité absolue, et contribue largement à notre succès », a déclaré Abbas Radhi, directeur général de bureau, chez Awael. « La collaboration avec Andersen Global non seulement renforce notre capacité à fournir à nos clients les solutions les plus efficaces, les plus transparentes et les plus fructueuses qui soient, mais elle nous permet également de leur offrir davantage de soutien en leur permettant d'accéder à une organisation mondiale de professionnels hautement qualifiés. »

« L'environnement à Bahreïn est en pleine évolution, en particulier depuis la mise en oeuvre de la TVA en début d'année. Nous avons été très sélectifs quant aux personnes que nous souhaitions proposer sur ce marché, et nous sommes convaincus d'avoir trouvé en Awael un partenaire idéal. Nous croyons tous deux qu'il nous faut proposer à nos clients le meilleur service qui soit, pour parvenir finalement à dépasser leurs attentes », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président du conseil d'Andersen Global, et PDG d'Andersen Tax LLC.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 141 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 16:10 et diffusé par :