Le gouvernement du Canada commémore le Reader Rock Garden en tant que lieu historique national

Le jardin a été construit par l'ancien directeur du Service des parcs de Calgary, William Roland Reader, en 1913

CALGARY, le 21 mai 2019 /CNW/ - Admiré pour sa beauté et sa diversité botanique, le Reader Rock Garden a été considéré l'un des jardins horticoles les plus réussis dans l'Ouest du Canada. Il mettait en valeur les possibilités horticoles, écologiques et esthétiques du jardinage dans le contexte des hivers froids et des étés secs de Calgary.

Aujourd'hui, Kent Hehr, député de Calgary-Centre, a commémoré l'importance historique nationale du Reader Rock Garden, dans le cadre d'une cérémonie spéciale de dévoilement d'une plaque, qui a eu lieu à Calgary. Cette commémoration a été tenue au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Construit sur une pente raide au sud du centre-ville de Calgary, le Reader Rock Garden est une rocaille alpine de style artisanal, un type de jardin populaire en Europe et en Amérique du Nord au début du XXe siècle. Il comprend des sentiers, des marches et des murs de pierres formant de nombreuses plates?bandes contenant des milliers de spécimens de plantes indigènes et non indigènes.

Le Reader Rock Garden a été aménagé entre 1913 et 1942 par William Roland Reader, le directeur du Service des parcs le plus influent de Calgary. La création du jardin a été motivée par deux facteurs : l'encouragement de l'établissement d'Européens à une époque où l'on jugeait le sud de l'Alberta non propice au développement agricole et horticole; et le mouvement City Beautiful, qui a établi un lien entre la beauté civique et le progrès social. Le jardin résultant était bien apprécié pour sa beauté et sa conception, et a inspiré des particuliers à suivre l'exemple de Reader pour leurs propres jardins.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire connaître aux Canadiens et aux Canadiennes les endroits, les personnages et les événements importants qui ont contribué au patrimoine diversifié de notre pays. Le processus de commémoration est en grande partie déterminé par des propositions du public. À ce jour, plus de 2 150 désignations ont été réalisées.

« Au nom du gouvernement du Canada, il me fait plaisir de reconnaître l'importance historique nationale du Reader Rock Garden. Outre sa superbe conception et ses détails complexes, ce site naturel continue de refléter la confiance et l'optimisme des citoyens et de la ville de Calgary. Les désignations historiques comme celles du Reader Rock Garden mettent en lumière la riche histoire diversifiée du Canada. J'encourage tous les Canadiens et Canadiennes à en apprendre davantage au sujet de ce lieu historique national et de ses importantes contributions à l'horticulture canadienne. »

Kent Hehr

Député de Calgary-Centre

Le Reader Rock Garden a été aménagé en 1913 et développé jusqu'en 1942.

a été aménagé en développé jusqu'en 1942. William Roland Reader a servi à titre de directeur du Service des parcs de Calgary pendant près de 40 ans. Il était l'un d'un petit nombre de directeurs de parcs municipaux du Canada qui ont eu un effet considérable sur leurs villes grâce à leurs compétences professionnelles, à leur énergie personnelle et à leur dévouement.

a servi à titre de directeur du Service des parcs de pendant près de 40 ans. Il était l'un d'un petit nombre de directeurs de parcs municipaux du qui ont eu un effet considérable sur leurs villes grâce à leurs compétences professionnelles, à leur énergie personnelle et à leur dévouement. En concevant le jardin, Reader s'est inspiré des influences britanniques en matière de jardinage qui étaient populaires à la fin du XIX e siècle et au début du XX e siècle, et les a adaptées à l'environnement radicalement différent des prairies canadiennes.

siècle et au début du XX siècle, et les a adaptées à l'environnement radicalement différent des prairies canadiennes. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille la ministre de l'Environnement et du Changement climatique au sujet de l'importance historique nationale des personnages, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada .

