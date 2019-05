Le gouvernement du Canada investit dans les jeunes et les familles de Winnipeg





WINNIPEG, le 21 mai 2019 /CNW/ - De nombreux enfants et jeunes issus de populations vulnérables sont à risque de s'engager dans des activités criminelles. Le gouvernement du Canada s'est fixé comme priorité le soutien des programmes factuels de prévention du crime pour les jeunes à risque.

Aujourd'hui, le député de Winnipeg Centre, Robert Falcon-Ouellette, au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, a annoncé un financement de 5,6 millions de dollars pour le Wahkohtowin - Strengthening Families Project dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime (SNPC).

Ka Ni Kanichihk Inc. administre le Wahkohtowin - Strengthening Families Project avec quatre organismes partenaires répartis sur trois sites. Ils utilisent le modèle du programme de renforcement des familles pour réduire les problèmes liés au comportement, à la délinquance, à l'alcoolisme et à la toxicomanie chez les enfants et les jeunes afin d'aider à améliorer leurs compétences sociales et leur rendement scolaire. Le programme vise les enfants et les jeunes qui présentent des risques élevés, ainsi que leurs parents ou leurs gardiens, dans les quartiers de Winnipeg les plus à risque et où les activités criminelles sont les plus répandues. Ce projet permettra d'aider jusqu'à 520 jeunes à risque et leur famille sur une période de cinq ans.

Le programme consiste en 14 séances hebdomadaires consécutives et comprend les trois composantes principales suivantes :

de la formation de compétences pour les enfants et les jeunes;

des cours d'éducation parentale pour encourager de bonnes pratiques;

des cours de pratique familiale qui permettent aux parents et aux enfants de mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans leurs cours avec des exercices expérientiels.

Citations

«?Le gouvernement du Canada sait que l'établissement d'une société plus sécuritaire commence chez nous et dans nos rues. Les programmes communautaires solides qui utilisent des modèles factuels se sont révélés efficaces pour réduire la criminalité. Le Wahkohtowin - Strengthening Families Project montre parfaitement la façon dont les organismes peuvent établir des partenariats pour soutenir les jeunes à risque en leur fournissant les outils nécessaires afin de bâtir un avenir meilleur pour eux et leurs familles. L'annonce d'aujourd'hui représente un investissement important dans l'avenir de nos jeunes et de notre collectivité.?»

- Robert Falcon-Ouellette député de Winnipeg Centre

«?Le financement du ministère de la Sécurité publique a permis à Ka Ni Kanichihk Inc. d'adopter une approche unique et collaborative avec des partenaires communautaires. Grâce à ce financement, les partenaires communautaires ont été en mesure de jumeler les lois cries Wahkohtowin au programme de renforcement des familles pour améliorer les relations familiales. Cette approche innovatrice permet aux familles de choisir un endroit où elles sont à l'aise pour travailler ensemble à rétablir, ou à améliorer, l'interdépendance de leurs systèmes familiaux. À Ka Ni Kanichihk, nous honorons les lois du créateur, les connaissances de nos ancêtres et les responsabilités que nous avons envers nos enfants; tant ceux qui sont parmi nous aujourd'hui que ceux que nous attendons toujours, même pour les sept prochaines générations. Nous remercions Sécurité publique Canada pour le financement qui permettra d'assurer la réussite du projet.?»

- Dodie Jordaan, directeur général, Ka Ni Kanichihk Inc.

Faits en bref

Le Wahkohtowin - Strengthening Families Project est offert par : Ka Ni Kanichihk Inc., Ndinawemaaganag Endawwad Inc., la Spence Neighbourhood Association et le Bilal Center .

est offert par : Inc., Inc., la et le . La SNPC offre une direction nationale concernant les moyens rentables de prévenir et de réduire la criminalité au sein des populations à risque et des collectivités vulnérables en prenant des mesures pour atténuer les facteurs sous-jacents qui peuvent influencer les personnes à risque.

Le gouvernement du Canada offre jusqu'à 94 millions de dollars sur cinq ans afin d'élaborer des projets de prévention du crime inclusifs, diversifiés et adaptés culturellement partout au pays.

offre jusqu'à 94 millions de dollars sur cinq ans afin d'élaborer des projets de prévention du crime inclusifs, diversifiés et adaptés culturellement partout au pays. Entre le 1 er avril 2018 et le 31 mars 2019, le gouvernement du Canada a soutenu 84 projets communautaires de prévention du crime au Canada .

avril 2018 et le 31 mars 2019, le gouvernement du a soutenu 84 projets communautaires de prévention du crime au . La somme de 42,6 millions de dollars a été mise de côté en 2018-2019 pour soutenir la SNPC afin de mettre en oeuvre et évaluer des programmes de prévention du crime.

