Nomination d'une nouvelle présidente et administrateurs du Conseil d'administration de la Société des ponts fédéraux Limitée





OTTAWA, le 21 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé la nomination de madame Pascale Daigneault à titre de nouvelle présidente du Conseil d'administration de la Société des ponts fédéraux Limitée (SPFL) pour une période de deux ans.

Madame Daigneault est membre du Conseil d'administration de la SPFL depuis 2015. Sa nomination fournit de la stabilité de l'orientation stratégique définie pour la Société, et renforce sa capacité à assurer une gestion continue et des résultats d'exploitation efficaces. Sa participation récente à la mise en place d'un cadre de planification stratégique pour la SPFL ainsi que ses fonctions à titre de présidente du comité de gouvernance, politiques et ressources humaines font en sorte qu'elle dispose de tous les outils nécessaires pour relever ce nouveau défi.

Résidant à Sarnia, en Ontario, à proximité du pont Blue Water, Madame Daigneault présente une feuille de route et des réalisations impressionnantes. Elle a siégé à plusieurs conseils d'administration, notamment à titre de présidente de l'Association du Barreau de l'Ontario, administratrice à l'Association du Barreau canadien, administratrice à l'Association d'assurances du Barreau canadien (Financière des avocats) et est également présidente du Réseau-femmes du sud-ouest de l'Ontario. Madame Daigneault a fait des études en ingénierie et est titulaire de diplômes en biochimie et en droit de l'Université d'Ottawa. À l'heure actuelle, elle pratique le droit chez Fleck Law, une firme qu'elle a cofondée, et partage son temps entre Sarnia et Toronto.

La SPFL tient à remercier le vice-président du Conseil sortant, monsieur Rick Talvitie, de Sault Ste. Marie, Ontario, un ingénieur civil qui exerçait depuis plus de quatre ans des fonctions d'administrateur du Conseil de la SPFL et maintes années avec la filiale antécédente, la St. Mary's River Bridge Company. Monsieur Talvitie a contribué à plusieurs comités du Conseil et a exercé la fonction de président par intérim du Conseil d'administration de la SPFL depuis février 2019.

Ont également été nommés au Conseil d'administration Monsieur John Lopinski, CPA, CA, de Port Colbourne, en Ontario et Monsieur Rakesh Shreewastav, ingénieur, de Toronto, en Ontario. Nommé pour un mandat de deux ans, Monsieur Lopinski apporte au sein du Conseil une importante expérience de gouvernance. Nommé pour un mandat de quatre ans, Monsieur Shreewastav est un ingénieur civil qui cumule une expérience acquise au sein de divers organismes du gouvernement de l'Ontario.

Le Conseil d'administration de la SPFL félicite madame Daigneault, monsieur Lopinski et monsieur Shreewastav de leur nomination et apprécie la valeur de la stabilité, de l'objectivité et de l'innovation qui découleront assurément de leurs conseils avisés.

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. La SPFL a pour mandat d'assurer le plus haut niveau de gérance afin que ses ponts internationaux et leurs structures connexes soient sûrs et efficaces pour les utilisateurs.

