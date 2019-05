Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un investissement pour aider les jeunes Canadiens à trouver des emplois de qualité à Winnipeg

Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, Rodger Cuzner, et le député de Winnipeg-Centre, Robert-Falcon Ouellette, annoncera les mesures prises par le gouvernement du Canada pour aider...

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Sean Casey, a réaffirmé l'engagement du gouvernement du Canada à lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) à...