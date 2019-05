Obtenir plus rapidement de meilleurs résultats plus sécuritaires pour la santé des Canadiens





Le concours d'innovation rallie plus de 70 partenaires du pays entier pour améliorer les thérapies guidées par l'imagerie

TORONTO, le 21 mai 2019 /CNW/ - Tant par la découverte de l'insuline que par leurs travaux sur les cellules souches, les Canadiens sont depuis longtemps à l'avant-garde d'innovations révolutionnaires en santé et en sciences biologiques. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a organisé un concours pour favoriser des initiatives novatrices à la croisée des données et du secteur canadien de la santé et des sciences biologiques. L'objectif est d'investir dans l'obtention de meilleurs résultats en matière de santé, tout en créant et en maintenant de bons emplois pour la classe moyenne dans l'ensemble du pays.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a annoncé une collaboration sans précédent dans le domaine de la technologie des données et du numérique. Un investissement pouvant atteindre 49 millions de dollars prêtera main-forte au Consortium de l'industrie pour les thérapies guidées par imagerie (CITGI). Ce réseau pancanadien regroupant plus de 70 partenaires, notamment des industries, des établissements d'enseignement supérieur, des organismes gouvernementaux et des organismes à but non lucratif, vise à améliorer systématiquement les services de soins de santé.

Cet investissement aidera le CITGI à financer un projet d'une valeur estimative de 126 millions de dollars, en vue d'accélérer l'application de l'intelligence artificielle et des technologies d'apprentissage machine pour mettre au point des thérapies guidées par l'imagerie plus précises, telles que l'imagerie par résonance magnétique, la tomodensitométrie et l'imagerie ultrasonore.

Grâce à cet investissement, les Canadiens bénéficieront de meilleurs résultats en matière de santé, obtiendront plus rapidement des diagnostics et profiteront de traitements plus sécuritaires, entraînant moins d'effets secondaires et réduisant la durée de leur séjour à l'hôpital. Réseau de collaboration public-privé, le CITGI permettra de mettre en marché plus rapidement de nouvelles technologies prometteuses, qui contribueront grandement à combler les lacunes dans les systèmes de soins de santé au pays. Cet investissement aidera le Canada à devenir un chef de file mondial en technologies médicales de pointe visant à accélérer le traitement personnalisé des patients.

Le projet du CITGI contribuera également à créer et à maintenir des emplois hautement spécialisés dans le Canada entier, à favoriser la création de nouvelles entreprises en démarrage innovantes, à encourager la croissance de petites et moyennes entreprises ainsi qu'à offrir de nouveaux stages aux étudiants dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.

Pour le gouvernement du Canada, la confiance est à la base même de la croissance économique et de l'innovation. Le projet du CITGI adhérera aux principes et aux mesures généralement reconnus pour protéger la confidentialité, la sécurité et la sûreté des données.

Citations

« Depuis longtemps, les Canadiens sont des innovateurs chevronnés dans les domaines de la santé et des sciences biologiques. Notre gouvernement a rallié les meilleurs intervenants des secteurs public et privé pour trouver de réelles solutions en matière de soins de santé. L'investissement dans le projet du CITGI permettra de tirer pleinement parti des forces du Canada en intelligence artificielle, en apprentissage machine et en thérapies guidées par l'imagerie, dans le but d'offrir les meilleurs soins de santé aux Canadiens du pays entier, tout en renforçant la confiance nécessaire en ce qui a trait à la confidentialité, à la sécurité et à la sûreté des données. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« Sunnybrook tient à remercier le gouvernement du Canada de cet important investissement dans les thérapies guidées par l'imagerie. Depuis de nombreuses années, Sunnybrook, de concert avec ses partenaires, a fait oeuvre de pionnier pour la réalisation et la commercialisation d'innovations dans ce domaine. Cette subvention de taille stimulera davantage l'investissement, ouvrira la voie à de plus importantes percées dans le monde entier et hissera les secteurs canadiens de l'intelligence artificielle et de la thérapie guidée par l'imagerie. »

- Le président et chef de la direction du Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Dr Andy Smith

Les faits en bref

Aujourd'hui, le ministre Bains a également lancé la nouvelle Charte canadienne du numérique, laquelle comprend une série de principes qui seront à la base de la confiance des Canadiens et des entreprises canadiennes à l'égard du monde numérique. Celle-ci orientera les mesures prises par le gouvernement du Canada alors qu'il poursuit l'édification d'une économie du numérique et des données innovante, axée sur les gens et inclusive.

alors qu'il poursuit l'édification d'une économie du numérique et des données innovante, axée sur les gens et inclusive. Le CITGI aura au départ plus de 70 partenaires, soit 56 partenaires de l'industrie (y compris des petites, des moyennes et des grandes entreprises), 12 universités ainsi que 10 fondations de recherche, organismes subventionnaires et organismes non gouvernementaux. Le CITGI est présent dans huit provinces et exerce ses activités depuis l'Institut de recherche Sunnybrook (anglais).

(anglais). Ce projet est conforme aux recommandations de la Table sur les sciences biologiques et la santé en faveur d'une infrastructure nationale de données sur la santé robuste, numérisée, interconnectée et centrée sur le patient.

Cet investissement est consenti dans le cadre du volet 4 du Fonds stratégique pour l'innovation, un programme visant à attirer et à soutenir les investissements commerciaux de qualité supérieure dans les secteurs les plus dynamiques et novateurs du Canada .

. Le CITGI est au nombre des deux réseaux qui ont obtenu un financement à l'issue d'un concours rigoureux dans le cadre du Fonds stratégique pour l'innovation, annoncé initialement le 28 juin 2018.

Outre le Fonds stratégique pour l'innovation, des centaines de programmes et de services prêtent main-forte aux entreprises pour innover, créer des emplois et contribuer à la croissance de l'économie canadienne. Grâce à son interface utilisateur simple et fondée sur l'historique de chaque entreprise, la plateforme d'Innovation Canada peut orienter une entreprise vers les programmes et les services qui lui conviennent le mieux en environ deux minutes.

Liens connexes

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 15:40 et diffusé par :