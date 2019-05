William Blair poursuit son expansion européenne





William Blair, société spécialisée mondiale de premier ordre jouissant d'une expertise dans la banque d'investissement, la gestion de placements, et la gestion de patrimoines privés, a annoncé aujourd'hui le recrutement de Maarten Meurs au poste de directeur général. M. Meurs rejoint la division Financial Sponsors Group de la société, où il fera équipe avec les divers experts sectoriels de William Blair afin de poursuivre la solide croissance de la société dans la région Benelux.

« Nous avons étendu notre présence européenne en multipliant par plus de deux la taille de notre équipe ces cinq dernières années, et nous disposons désormais de plus de 85 membres d'équipe dans le domaine de la banque d'investissement, basés en Europe », a déclaré Anu Sharma, responsable de l'activité de banque d'investissement en Europe. « Notre histoire remonte à de nombreuses années au service des clients dans la région Benelux, avec des résultats exceptionnels, et nous sommes heureux de poursuivre cette solide dynamique de transactions avec l'arrivée de Maarten, qui se concentrera sur cette région. »

Fort de plus de 16 années d'expérience dans le secteur, M. Meurs rejoint William Blair en provenance d'ABN AMRO Bank à Amsterdam. Plus récemment, il était directeur exécutif de la finance d'entreprise, en charge des transactions de fusion-acquisition. Auparavant, il avait occupé différents postes à la Royal Bank of Scotland et au sein de sa société devancière ABN AMRO Bank, au département de banque d'investissement. M. Meurs est titulaire d'un Master à l'Université de Groningen.

« Maarten apporte avec lui une richesse de capacités et d'expertise de niveau supérieur sur le marché du capital investissement, ce qui fait de lui un formidable nouvel ajout à la talentueuse équipe Financial Sponsors Group de William Blair », a déclaré Brandon Lower, responsable mondial de l'équipe Financial Sponsors Group. « Il jouit d'une longue expérience de travail réussi auprès de soutiens financiers, ainsi que dans l'apport de conseils fiables et de solutions innovantes. »

« William Blair est une société leader hautement respectée dans le domaine du conseil en fusion-acquisition, et je suis honoré d'avoir l'opportunité d'exercer dans la communauté des soutiens financiers au Benelux. Je pense que la société est bien positionnée pour poursuivre l'expansion de sa clientèle mondiale, grâce à ses services de conseil de classe mondiale », a déclaré M. Meurs.

En 2018, William Blair a été la société de conseil N°1 pour les transactions liées aux soutiens financiers et d'un montant inférieur à 2 milliards $¹. Ces cinq dernières années, William Blair a été l'une des sociétés de conseil les plus actives au Benelux dans le domaine de la fusion-acquisition, ayant conclu 30 engagements en matière de conseil, pour une valeur transactionnelle cumulée totale de plus de 6,4 milliards ?.

À propos de William Blair

William Blair est une société spécialisée mondiale de premier ordre jouissant d'une expertise dans la banque d'investissement, la gestion de placements, et la gestion de patrimoines privés. Nous fournissons des services de conseil, stratégies et solutions, afin de répondre aux besoins évolutifs de nos clients. Société indépendante et détenue par ses employés, ainsi que par nos partenaires stratégiques, nous opérons dans plus de 20 bureaux à travers le monde.* Pour en savoir plus, rendez-vous sur williamblair.com.

*Inclut les partenariats stratégiques avec Allier Capital, BDA Partners, et Poalim Capital Markets.

