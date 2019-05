Des élèves de l'école régionale des Quatre-Saisons honorés à l'Assemblée nationale





QUÉBEC, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du conseil d'élèves de l'École régionale des Quatre-Saisons, à Québec, ont été honorés, le 17 mai 2019, à l'Assemblée nationale pour avoir réalisé un projet mobilisateur visant à améliorer leur cour de récréation. Ils ont remporté l'un des quatre prix Coup de coeur du programme Vox populi : Ta démocratie à l'école!, une initiative d'Élections Québec, de l'Assemblée nationale du Québec et de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant.

À l'occasion de cette activité récompense, l'école régionale des Quatre-Saisons a reçu une plaque d'excellence et une bourse de 1 000 $.

Les jeunes de ce conseil d'élèves ont réalisé un projet d'envergure visant à améliorer leur cour de récréation. Leur projet comprenait deux volets : le marquage au sol et le renouvellement d'équipements sportifs. Cette réalisation a permis de valoriser de saines habitudes de vie auprès des élèves, en stimulant leur intérêt à jouer dehors. Cela a aussi permis au conseil d'élèves de laisser des traces significatives et concrètes de leur travail dans leur milieu.

« Quelle belle façon de transmettre aux jeunes les valeurs démocratiques et de leur donner l'occasion d'être engagés dans leur milieu de vie. Le programme Vox populi permet aux membres de conseils d'élèves de développer des compétences qui leur serviront toute leur vie, comme en témoignent les nombreux projets récompensés. Ces jeunes ont su faire preuve de créativité, d'initiative et de leadership et faire une différence au sein de leur école », a précisé Mme Maryse Gaudreault, vice-présidente de l'Assemblée nationale et vice-présidente de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant.

Pour l'année scolaire 2018-2019, des prix Coup de coeur ont été décernés à quatre projets réalisés de manière démocratique par les conseils d'élèves de deux écoles primaires et deux écoles secondaires du Québec. Les quatre écoles lauréates se situent à Québec, à Franklin, à Saint-Jérôme et à Sainte-Thérèse.

À l'occasion de la cérémonie de remise des prix, M. Pierre Reid, directeur général des élections, a souligné le rôle important que jouent ces jeunes en s'impliquant dans leur conseil d'élèves. « Tout en étant à l'écoute de leurs pairs, ils ont su apporter des solutions créatives, qui ont eu des effets positifs et durables sur leur milieu scolaire », a-t-il précisé. Il a exprimé que « la réussite des activités d'un conseil d'élèves repose aussi sur l'engagement des responsables de conseils d'élèves, des directions d'écoles, du personnel enseignant et même des parents. Leur apport est essentiel pour permettre aux jeunes de grandir dans un cadre stimulant où leurs opinions comptent et leurs actions ont le pouvoir de changer des choses. »

Le programme Vox Populi

Au cours de l'année scolaire 2018-2019, le programme Vox populi : Ta démocratie à l'école! a permis de soutenir les conseils d'élèves de quelque 262 écoles primaires et secondaires comptant un total de 3 649 jeunes élues et élus. Concrètement, ce programme permet aux élèves de vivre un processus électoral, de mettre en pratique des valeurs démocratiques et de participer, par l'entremise du conseil d'élèves, aux décisions touchant la vie de leur école. Élections Québec, l'Assemblée nationale et la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, responsables du programme, contribuent ainsi à développer les connaissances démocratiques des jeunes du Québec, un objectif en harmonie avec leurs missions respectives.

SOURCE Directeur général des élections

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 15:30 et diffusé par :