Le gouvernement du Canada octroie 10 millions de dollars à la Colombie-Britannique pour lutter contre la conduite avec facultés affaiblies par la drogue





VANCOUVER, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - La conduite avec facultés affaiblies est la principale cause criminelle de décès et de blessures au Canada. Bien que la conduite avec facultés affaiblies par les drogues est un acte illégal au Canada depuis 1925, trop de Canadiens continuent de croire que la consommation de cannabis n'affaiblit pas leur capacité comme conducteur. La conduite avec facultés affaiblies par le cannabis, les drogues illicites, les ordonnances ou les médicaments en vente libre est un crime.

Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, l'honorable Bill Blair, a annoncé le financement des projets en Colombie-Britannique pour soutenir les policiers de première ligne de la somme de 10,1 millions de dollars sur cinq ans. Le financement aidera à augmenter le nombre d'agents formés sur les tests normalisés de sobriété administrés sur place (TNS) et l'évaluation d'experts en reconnaissance de drogues (ERD). De plus, il aidera à établir un groupe de formateurs spécialisés responsables des formations et du perfectionnement.

Ce financement soutient les services policiers de première ligne en veillant à ce qu'ils aient les outils et la formation nécessaires pour assurer la sécurité des collectivités. En plus de la formation, le financement servira à élaborer des pratiques normalisées pour la collecte de données et de déclaration qui seront utilisées pour analyser les tendances, cerner les lacunes et fournir un portrait exact des activités de conduite avec facultés affaiblies par la drogue dans la province et partout au Canada. Ces fonds permettront également d'acheter des appareils de dépistage de drogues approuvés. Le financement fait partie du montant de 81 millions de dollars annoncé par le gouvernement du Canada à l'intention des provinces et des territoires dans le but de soutenir des activités de sécurité routière et publique.

«?Nos services policiers de première ligne travaillent fort chaque jour dans des conditions difficiles afin d'assurer la sécurité routière. Les provinces et les territoires ont demandé pour du soutien en matière de formation, d'outils, et de la collecte de données et notre gouvernement est à l'écoute. Au cours de ma carrière comme policier, j'ai vu les résultats horribles de personnes qui prennent de mauvaises décisions. Les conducteurs qui croient que leurs facultés ne sont pas affaiblies par le cannabis sont très mal informés et ils se feront prendre. Fait le bon choix et ne conduis pas gelé.?»

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

«?Il est essentiel que nous donnions à nos partenaires des services policiers les outils nécessaires afin qu'ils puissent assurer la sécurité de nos routes et de nos autoroutes des conducteurs avec facultés affaiblies. Notre objectif ultime est d'assurer que les conducteurs dangereux ne sont pas sur les routes. Nous sommes très reconnaissants que le gouvernement fédéral nous aide à soutenir les services policiers afin qu'ils puissent former plus d'agents sur la conduite avec facultés affaiblies par la drogue et acheter des appareils de dépistage de drogues. Ce financement soutiendra un programme d'application de la loi robuste qui vise à sévir contre la conduite avec facultés affaiblies, ce qui rendra les routes plus sécuritaires pour tout le monde.?»

- L'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique

Il y a plus de 14?400 agents formés au TNS à l'échelle du Canada (novembre 2018) et 1 046 ERD certifiés (1 er mai 2019).

(novembre 2018) et 1 046 ERD certifiés (1 mai 2019). Dans le cadre de cette entente, la Colombie-Britannique a comme objectif de former 481 agents pour les TNS en 2018- 2019 et jusqu'à 1?686 agents sur cinq ans, ce qui augmentera le pourcentage des agents de première ligne formés à 50 pourcent.

jusqu'à 1?686 agents sur cinq ans, ce qui augmentera le pourcentage des agents de première ligne formés à 50 pourcent. Sécurité publique Canada a lancé sa deuxième campagne de sensibilisation Ne conduis pas gelé en avril 2019. Cette campagne continuera de mobiliser les jeunes Canadiens et de tirer profit des partenariats avec d'autres niveaux du gouvernement et d'organismes qui travaillent ensemble pour atteindre le même objectif : éliminer la conduite avec facultés affaiblies par la drogue sur les routes canadiennes.

a lancé sa deuxième campagne de sensibilisation Ne conduis pas gelé en avril 2019. Cette campagne continuera de mobiliser les jeunes Canadiens et de tirer profit des partenariats avec d'autres niveaux du gouvernement et d'organismes qui travaillent ensemble pour atteindre le même objectif : éliminer la conduite avec facultés affaiblies par la drogue sur les routes canadiennes. Selon les données combinées du quatrième trimestre de 2018 et le premier trimestre de 2019, 15 % des consommateurs de cannabis avec un permis de conduire valide ont signalé qu'ils ont conduit dans les deux heures suivant la consommation de cannabis. Ces données sont les mêmes que la première moitié de l'année 2018.

