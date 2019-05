Le gouvernement du Canada va bâtir des logements sûrs et abordables à Milton





MILTON, ON, le 21 mai 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à Milton, Adam Vaughan, secrétaire parlementaire (pour le Logement et les Affaires urbaines) du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé que le gouvernement fédéral s'engage à investir plus de 3,88 millions de dollars dans la construction d'un ensemble au 154, rue Bronte.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et aux investissements réalisés par la région de Halton et la société Victoria Park Community Homes Inc. (VPCH), un immeuble d'appartements de 5 étages, permettra d'offrir 24 nouveaux logements d'une chambre.

Au total, 15 des 24 logements seront visés par la convention de subvention locative de la région de Halton. De ce nombre, six seront réservés aux personnes figurant sur la liste d'attente du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) et neuf auront un loyer proportionné au revenu et seront destinés aux ménages inscrits sur la liste d'attente pour un logement social de la région de Halton.

Constituée en société en 1974, Victoria Park Community Homes, l'une des plus importantes et des plus anciennes sociétés d'habitation privées sans but lucratif en Ontario, est déterminée à soutenir les personnes et les familles et à renforcer les quartiers et les collectivités en fournissant des logements stables, abordables et de qualité.

Citations

« Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement fournit de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin ici, à Milton, et dans tous les coins du pays. Nous croyons que tout le monde mérite une occasion de réussir, et c'est pourquoi nous sommes très heureux de soutenir ce magnifique projet. Ces logements seront plus qu'un simple toit, sûr et abordable, sous lequel on habite. Pour les occupants, ils deviendront bientôt un vrai foyer, la clé d'une vie meilleure. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« La société Victoria Park Community Homes est heureuse de faire partie de la solution en matière de logement en offrant de nouveaux logements abordables sur la rue Bronte, qui participeront à la prospérité et au bien-être de la collectivité ainsi qu'à l'inclusion de ménages qui, autrement, devraient vivre sans abri ou dans des logements insalubres. » - Steve Holman, président du conseil d'administration et président de Victoria Park Community Homes

Faits en bref

L'immeuble, qui sera situé au 154, rue Bronte, vise à réaliser une réduction de 26 % de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments - Canada 2015 .

. L'ensemble comptera 9 logements du marché et 15 logements abordables, ce qui représente plus de 60 % de logements abordables.

L'immeuble respectera les principes de la conception universelle : corridors plus larges, espace commun, portes d'entrée automatiques, portes plus larges pour tous les logements, ascenseur, quatre logements exempts d'obstacles (trois d'entre eux seront entièrement accessibles), douches de plain-pied, affichage en braille et revêtement de sol texturé sur les paliers et les allées.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60?000 logements abordables et réparer jusqu'à 240?000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60?000 logements abordables et réparer jusqu'à 240?000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4?000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7?000 logements abordables pour aînés et 2?400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

