Figures marquantes de notre histoire - La chaîne MAtv® présente une série portant sur la Nouvelle-France

MONTRÉAL, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - En collaboration avec la Fondation Lionel-Groulx (idéatrice du projet), Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ainsi qu'avec le soutien de Québecor, MAtv présente, dès le lundi 27 mai à 20 h, Figures marquantes de notre histoire : La Nouvelle-France. Diffusée à travers la province et animée par l'historien Éric Bédard, la série hebdomadaire de neuf épisodes propose des rencontres avec des personnages plus grands que nature ayant participé au rayonnement de la nation.

Après avoir fait la connaissance de femmes et d'hommes qui ont apporté une contribution significative à l'histoire du Québec puis à celle de Montréal, on s'intéresse maintenant aux acteurs clés du développement de la Nouvelle-France. Ainsi, au cours des prochaines semaines, les téléspectateurs seront témoins des rendez-vous organisés à la Grande Bibliothèque et pourront en découvrir davantage sur Louis Hébert et Marie Rollet ainsi que Marie de l'Incarnation, Jean Talon, Pierre Le Moyne, sieur d'Iberville, la famille La Vérendrye, Gabriel Sagard, Agathe de Saint-Père, Marguerite Bourgeoys et Louis-Joseph de Montcalm. À chaque épisode, Éric Bédard reçoit un collaborateur de renom pour échanger sur le parcours d'un personnage important de notre histoire et aborder l'impact qu'il a eu dans le développement des grands secteurs d'activité humaine tels que l'éducation, l'économie ou la santé.

Diffusion de l'émission en rafale

Pour souligner la Fête nationale du Québec, la chaîne MAtv diffusera en continu, le lundi 24 juin prochain dès 9 h, les neuf épisodes de la série. Ce sera donc l'occasion idéale de voir ou revoir les rencontres avec ces figures marquantes de notre histoire!

À propos de l'animateur

Auteur de plusieurs livres consacrés à l'histoire du Québec, Éric Bédard est historien et professeur à l'Université TÉLUQ. Titulaire d'un doctorat de l'Université McGill et diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, il a déjà animé sur MAtv l'émission À la page et coanimé Au tour de l'histoire, avec Jean Barbe. Soucieux de mieux faire connaître notre histoire, il a pris part à de nombreuses séries documentaires et proposé des chroniques dans les médias écrits et électroniques sur divers aspects de notre passé.

