Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Kitchener





KITCHENER, ON, le 21 mai 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure concernant la gestion des eaux pluviales en présence de l'honorable Bardish Chagger, leader du gouvernement à la Chambre des communes, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de Berry Vrbanovic, maire de Kitchener. Raj Saini, député de Kitchener?Centre, et Marwan Tabbara, député de Kitchener-Sud-Hespeler, seront également présents.

Date : Mercredi 22 mai 2019



Heure : 15 h 30 HAE



Lieu : 155, Woolner Trail

Kitchener (Ontario)

(accédez au chemin Woolner Trail à partir du chemin Fairway Rd. N au carrefour giratoire)



En cas de mauvais temps :





Rotonde de l'hôtel de ville de Kitchener

200, King Street West

Kitchener (Ontario)

