Le Canada élargit l'accès du boeuf au Japon, ce qui aide les familles agricoles de la classe moyenne





OTTAWA, le 21 mai 2019 /CNW/ - Le maintien et l'élargissement de l'accès aux marchés des produits agricoles de première qualité du Canada se traduisent par de meilleures occasions d'exportation, la création de bons emplois pour la classe moyenne canadienne, et plus d'argent dans les poches des agriculteurs canadiens.

Faisant fond sur la réunion fructueuse des ministres de l'Agriculture du G20 et de la visite commerciale au Japon, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et l'honorable Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international, ont annoncé que le gouvernement du Canada a obtenu un accès élargi au marché japonais, la troisième économie mondiale, pour le boeuf provenant de bovins âgés de plus de 30 mois.

Le Japon est un marché important pour le boeuf canadien, les exportations au Japon totalisant près de 215 millions de dollars en 2018. Selon les estimations de l'industrie, l'élargissement de l'accès annoncé aujourd'hui pourrait mener à une hausse des exportations allant jusqu'à 20 %, contribuant ainsi à l'objectif du gouvernement d'accroître les exportations mondiales de produits agroalimentaires jusqu'à 75 milliards de dollars par année d'ici 2025.

Ce succès est attribuable en partie à l'avantage concurrentiel du Canada dans la région, découlant des récents accords commerciaux avec les pays de l'Asie-Pacifique. L'élargissement de l'accès au marché pour le boeuf conféré par l'Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), est source de nouvelles possibilités pour les exportations de boeuf canadien au Japon. Au cours des trois premiers mois de l'entrée en vigueur de l'Accord de PTPGP, les exportations canadiennes de produits agroalimentaires, de poissons et de fruits de mer vers les pays du PTPGP ont augmenté de 3,6 % par rapport à la même période en 2018, et les exportations de boeuf canadien vers le Japon ont grimpé de plus de 117 %.

Le Canada s'engage à offrir les produits les plus sécuritaires et de la meilleure qualité sur le marché mondial. Au début de juin, le ministre Carr dirigera une mission commerciale au Japon et en Corée du Sud pour promouvoir les exportations canadiennes, notamment les produits agricoles. Cette mission s'appuiera sur les efforts continus du Canada visant à maintenir l'accès aux marchés ainsi qu'à favoriser la diversification des destinations et des consommateurs pour les produits canadiens.

Citations

« J'ai été heureuse de représenter nos vaillants agriculteurs et transformateurs, et de défendre leurs intérêts, au Japon la semaine dernière. L'accroissement et la diversification des échanges commerciaux dans les marchés dynamiques de l'Asie constituent un aspect important de la stratégie commerciale globale du gouvernement du Canada. Le Canada est déterminé à créer de bons emplois pour la classe moyenne en aidant les agriculteurs et les transformateurs à faire face à la concurrence et à réussir sur les marchés canadiens et étrangers. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Accroître l'accès des produits canadiens aux marchés nouveaux et existants est au coeur de la stratégie canadienne de diversification du commerce. C'est pourquoi nous travaillons sans relâche afin de créer les meilleures conditions pour les producteurs et exportateurs canadiens, notamment la conclusion d'accords comme notre nouvel accord avec les pays de l'Asie et du Pacifique, pour qu'ils puissent bénéficier d'un accès privilégié et demeurer concurrentiels partout dans le monde. »

- Jim Carr, ministre de la Diversification du commerce international

Faits en bref

Le Japon est le troisième partenaire commercial en importance du Canada dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation.

est le troisième partenaire commercial en importance du Canada dans les domaines de l'agriculture et de l'alimentation. Les exportations canadiennes de produits agricoles, agroalimentaires et de produits de la mer au Japon se sont accrues de 5 % au cours des trois premiers mois de 2019, comparativement à la même période en 2018.

Les exportations de boeuf canadien au Japon ont augmenté de plus de 117 % au cours des trois premiers mois de 2019, comparativement à la même période l'an dernier.

Dans le cadre du PTPGP, les droits de douane de 38,5 % imposés par le Japon sur les importations de boeuf ont déjà été réduits à 26,5 %, et ceux?ci seront réduits par la suite à 9 % sur une période de 14 ans. Une telle réduction a conféré aux exportateurs canadiens un avantage marqué sur le plan des droits de douane par rapport à leurs principaux concurrents.

Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez-nous sur Facebook : AgricultureCanada

Suivez-nous sur Twitter : @CommerceCanada

Aimez-nous sur Facebook : Le commerce international du Canada - Affaires mondiales Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 14:58 et diffusé par :