La ministre Tassi visite des collectivités au Nouveau-Brunswick pour souligner l'appui du gouvernement du Canada aux aînés

MONCTON, NB, le 21 mai 2019 /CNW/ - Les aînés apportent une contribution importante et précieuse à leur famille, à leur communauté et à leur milieu de travail. C'est pourquoi le gouvernement du Canada demeure déterminé à faire en sorte que les Canadiens aînés aient une meilleure sécurité et une meilleure qualité de vie.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, a conclu une visite de deux jours couronnée de succès au Nouveau-Brunswick, où elle a rencontré des aînés et d'autres intervenants clés à Fredericton, Moncton, Minto, Chipman et Riverview afin de connaître les préoccupations des aînés du Nouveau-Brunswick et de discuter des façons d'utiliser le budget de 2019 pour les appuyer dans leur retraite.

La ministre Tassi a également rencontré les bénéficiaires de financement communautaire pour des projets dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) du gouvernement du Canada. Le PNHA appuie des projets conçus et dirigés par des aînés qui favorisent leur bien-être et les aident à demeurer actifs et impliqué dans leur communauté. La ministre Tassi a aussi encouragé les organisations communautaires admissibles à présenter des demandes de financement, car l'appel de propositions du PNHA a été lancé le 15 mai et se tiendra jusqu'au 21 juin 2019.

Pendant les événements qui ont eu lieu à Minto et Chipman, la ministre Tassi a parlé de l'importance de travailler en collaboration avec les collectivités et les organisations locales afin de mieux soutenir les aînés. En ayant cet objectif à l'esprit, la ministre a annoncé, à la suite de l'appel de propositions de 2018-2019, un investissement de près de 1,1 million de dollars de financement dans le cadre du PNHA pour appuyer 67 projets communautaires à travers le Nouveau-Brunswick. Ce financement aidera les aînés d'un bout à l'autre de la province à rester informés, engagés et impliqués dans leur communauté.

Pour conclure sa visite au Nouveau-Brunswick, la ministre Tassi a rencontré la présidente du Conseil national des aînés, Dre Suzanne Dupuis-Blanchard, afin de discuter d'enjeux émergents et d'occasions en ce qui a trait à la santé, au bien-être et à la qualité de vie des aînés.

Durant sa visite, la ministre Tassi a souligné les mesures supplémentaires proposées dans le Budget de 2019 afin d'améliorer la qualité de vie des Canadiens aînés, notamment :

Garantir que les travailleurs canadiens reçoivent la pleine valeur de leur pension en inscrivant de façon proactive les cotisants au Régime de pensions du Canada (RPC) qui ont 70 ans ou plus et qui n'ont pas encore présenté leur demande afin de recevoir leur pension de retraite.





Améliorer la sécurité des régimes de retraite d'employeurs grâce à de nouvelles mesures qui protègent mieux les pensions en cas d'insolvabilité de l'entreprise, assurant aux Canadiens une meilleure paix d'esprit lorsque le temps est venu de prendre leur retraite.





Prendre des mesures concrètes pour mettre en oeuvre un régime national d'assurance-médicaments. Ces mesures consistent notamment à travailler avec les provinces, les territoires et les intervenants dans le cadre de la création d'une Agence canadienne des médicaments, à prendre des mesures pour élaborer un formulaire national et à créer une stratégie nationale sur les médicaments à coûts élevés pour les maladies rares.





Promouvoir l'inclusion et la participation entière des aînés vulnérables à la société en augmentant le financement du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, en appuyant les projets qui proposent de nouveaux équipements pour les centres pour aînés, en offrant des cours de littératie financière, en créant des possibilités de bénévolat et prévenir l'exploitation des aînés et l'isolement social.





en augmentant le financement du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, en appuyant les projets qui proposent de nouveaux équipements pour les centres pour aînés, en offrant des cours de littératie financière, en créant des possibilités de bénévolat et prévenir l'exploitation des aînés et l'isolement social. Rendre la retraite plus sécuritaire sur le plan financier pour les aînés qui souhaitent travailler en améliorant l'exemption des gains du Supplément de revenu garanti (SRG) de sorte qu'ils retirent plus d'argent de leurs revenus durement gagnés.

Citation

« Les Canadiens aînés ont travaillé fort pour soutenir leurs familles, bâtir des collectivités solides et faire croître notre économie. Leurs connaissances, leurs compétences et leur expérience sont les assises sur lesquelles ont été construits notre économie et notre pays. Grâce au Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous prenons plus de mesures pour favoriser l'autonomie des aînés en renforçant les liens avec leur communauté afin qu'ils puissent mener une vie heureuse, en santé et en sécurité pour laquelle ils ont travaillé fort. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

Les faits en bref

Les aînés sont le groupe démographique en plus forte croissance au Canada . D'ici 2030, le nombre d'aînés s'élèvera à 9,6 millions, représentant près du quart de la population canadienne.





. D'ici 2030, le nombre d'aînés s'élèvera à 9,6 millions, représentant près du quart de la population canadienne. Le budget 2019 a proposé un investissement de 100 millions de dollars sur cinq ans ensuite un budget permanent de 20 millions de dollars par année afin de permettre au Programme Nouveaux Horizons pour les aînés d'appuyer des projets qui favorisent l'autonomie des aînés dans leur communauté et contribuent à améliorer leur santé et leur bien-être.





Le Conseil national des aînés mobilise les aînés, les intervenants et les aînés afin de fournir des conseils au gouvernement du Canada sur les enjeux actuels et émergents de même que sur les occasions en matière de santé, de bien-être et de qualité de vie des aînés. Le Conseil rend compte de ses activités à la ministre des Aînés et à la ministre de la Santé, à l'égard de l'importance des questions liées à la santé des Canadiens aînés.

Liens connexes

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Engager les aînés, renforcer les communautés

Conseil national des aînés

