Investissement pour faire vivre une expérience inouïe aux touristes en visite dans l'Est du Québec





Le Québec maritime se voit accorder des aides financières totalisant plus de 4 M$ afin de faire rayonner les régions en bordure du Saint-Laurent

GRAND-MÉTIS, QC, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le secteur du tourisme est un moteur économique important dans l'ensemble du pays, soutenant un emploi sur dix. Il contribue à la croissance durable et crée de bons emplois pour les familles de la classe moyenne, tant dans les grands centres que dans les communautés. La ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a dévoilé aujourd'hui

Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui vise à favoriser la croissance et la diversification du secteur au moyen d'expériences uniques, nouvelles ou améliorées, susceptibles d'attirer des touristes à l'année, et ce, dans toutes les régions.

Le député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, Rémi Massé, qui était de passage à Grand-Métis pour présenter les détails de cette nouvelle stratégie, en a profité pour annoncer un appui de plus de 4 millions de dollars pour appuyer le tourisme et l'économie des régions limitrophes du majestueux Saint-Laurent.

Plus précisément, DEC accorde deux aides financières à l'organisme Le Québec maritime pour que les régions qu'il représente puissent mieux tirer profit des possibilités en matière de tourisme.

La première, sous forme de contribution non remboursable de 3 120 000 $ sur trois ans, permettra à l'organisme de continuer à améliorer l'attractivité touristique du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et des Îles?de-la-Madeleine. L'organisme mettra en oeuvre un plan de commercialisation et appuiera le développement de l'offre touristique en vue d'attirer des clientèles hors Québec et internationales.

DEC accorde une deuxième contribution non remboursable de 900 000 $ à l'organisme pour la mise en oeuvre d'une stratégie de commercialisation interrégionale hors Québec de l'expérience Vivre le Saint?Laurent, qui vise à faire connaître et à promouvoir la diversité et la richesse de l'offre touristique liée au Saint-Laurent ainsi que son accessibilité. Cette expérience est pilotée par Le Québec maritime, en collaboration avec l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, et rassemble 14 organisations liées au tourisme autour d'une stratégie de commercialisation commune - une toute nouvelle façon de faire.

Grâce à l'appui du gouvernement du Canada à des projets comme ceux du Québec maritime, les Canadiens et les visiteurs au Canada pourront découvrir ou redécouvrir les attraits des régions desservies par l'organisme et faire l'expérience des multiples facettes du Saint-Laurent à travers différentes régions du Québec.

La nouvelle stratégie fédérale pour la croissance du tourisme outillera les collectivités, quelle que soit leur taille, grâce à des mesures à court et à long terme, notamment :

en rendant disponible 58,5 millions de dollars de financement par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes, pour améliorer la qualité des produits et services touristiques du Canada ; en changeant la façon dont nous investissons dans le tourisme par la création de groupes d'investissement en matière de tourisme, où tous les ordres de gouvernement collaboreront en vue d'investir de manière plus efficiente tout en répondant aux priorités locales et de déterminer des moyens d'accroître les investissements issus de sources privées; en créant la Table de stratégies économiques sur le tourisme afin de fournir aux leaders du gouvernement et de l'industrie une plateforme collaborative destinée à trouver des moyens de relever des défis.

Ces trois piliers adopteront une approche pangouvernementale pour éliminer les obstacles à la croissance, comme le manque de coordination des investissements et les pénuries de main-d'oeuvre.

Citations

« En misant sur la commercialisation hors Québec de nos attraits maritimes et d'expériences touristiques originales et intégrées, nous contribuons activement au rayonnement de nos plus beaux coins de pays tout en favorisant l'essor d'une grande industrie exportatrice. Je suis fier de l'appui financier annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Canada car il contribuera concrètement à la vitalité des communautés. »

Rémi Massé, député d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Le tourisme représente un secteur d'activité très important et le gouvernement du Canada s'engage à le rendre profitable à tous. En accordant son soutien à des projets comme ceux de Québec maritime, nous comptons sur la mise en valeur et l'attraction touristique des régions du Québec afin de stimuler la croissance économique et de créer de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous avons vu de nombreuses collectivités, comme au Bas-St-Laurent, en Gaspésie, sur la Côte?Nord et aux Îles-de-la-Madeleine, transformer leur économie grâce au tourisme et créer des bons emplois pour les familles de la classe moyenne. Notre stratégie vise à aider ceux qui travaillent dans le secteur ou qui y aspirent en donnant aux communautés les outils pour développer des nouveaux produits touristiques uniques qui attireront plus de visiteurs dans leur région à longueur d'année. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Nous sommes très heureux de cette annonce significative pour les entreprises touristiques de nos régions. Notre offre unique et authentique répond parfaitement aux nouvelles tendances et à la demande des clientèles hors Québec qui désirent découvrir des paysages maritimes grandioses et vivre des expériences qui sortent de l'ordinaire. Le Québec côté mer, c'est un mélange de nature, de culture et d'accueil chaleureux. Nous sommes convaincus que les investissements annoncés aujourd'hui nous permettront d'augmenter l'achalandage et les retombées dans nos entreprises et nos régions. »

Carl Beaulieu, vice-président, Le Québec maritime

« L'Alliance se réjouit de ces investissements de DEC qui contribuent directement à la promotion et à la commercialisation d'expériences touristiques distinctives. Nous saluons également la collaboration et la contribution des partenaires qui s'unissent pour promouvoir avec force les particularités de la marque Que?becOriginal au sein de celle de la destination canadienne. »

Martin Soucy, président-directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC.

Le Québec maritime compte 5 associations touristiques régionales parmi ses membres (Bas?St?Laurent, Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine, Duplessis et Manicouagan) auxquelles s'associent 168 entreprises oeuvrant dans cette industrie.

Les régions desservies par Le Québec maritime attirent en moyenne 240 000 visiteurs hors Québec annuellement, lesquels dépensent plus de 123 M$. Selon les données recueillies par l'organisme, 83 % des établissements d'hébergement notaient une hausse significative de l'achalandage hors Québec en 2017 - la hausse la plus marquée des 10 dernières années.

Coordonnée par Le Québec maritime, l'expérience Vivre le Saint-Laurent regroupe 9 associations touristiques régionales (Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord [Duplessis et Manicouagan], Îles?de-la-Madeleine, Charlevoix, Lanaudière, Mauricie et Montérégie) ainsi que 5 partenaires (l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, la Sépaq, Parcs Canada, l'Alliance Éco-Baleine et l'Alliance de l'industrie nautique du Québec). Elle vise à promouvoir et améliorer l'attractivité touristique des régions limitrophes du Saint-Laurent .

regroupe 9 associations touristiques régionales (Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord [Duplessis et Manicouagan], Îles?de-la-Madeleine, Charlevoix, Lanaudière, Mauricie et Montérégie) ainsi que 5 partenaires (l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, la Sépaq, Parcs Canada, l'Alliance Éco-Baleine et l'Alliance de l'industrie nautique du Québec). Elle vise à promouvoir et améliorer l'attractivité touristique des régions limitrophes du . Le tourisme représente 2 % du produit intérieur brut du Canada et soutient 1,8 million d'emplois au pays.

Lien connexe

Restez branchés

Suivez l'actualité en matière de tourisme dans les médias sociaux @TourismeCDN et joignez-vous à la conversation en utilisant les mots-clics #Tourisme et #Emplois : Twitter, Instagram.

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez Le Québec maritime sur Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram et Facebook

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 14:40 et diffusé par :