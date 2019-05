Rockefeller Capital Management lance le fonds UCITS en s'appuyant sur ses stratégies de participation ESG





Rockefeller Capital Management a annoncé aujourd'hui que sa branche en charge de la gestion des actifs, Rockefeller Asset Management, propose à présent ses capacités éprouvées en matière de placements participatifs, qui intègrent pleinement ses recherches en matière de responsabilités ESG (environnementales, sociales et de gouvernance), aux investisseurs européens avec le lancement d'une structure de fonds UCITS réglementée. Les premiers fonds UCITS, amorcés par des investisseurs institutionnels européens établis de longue date, sont le Rockefeller Global ESG Equity Fund et le Rockefeller U.S. ESG Equity Fund (les "Fonds"). Les Fonds sont disponibles aux investisseurs institutionnels et particuliers, avec une catégorie d'actions de fondateurs pour les grands investisseurs initiaux, et sont homologués pour le système passeport dans de nombreux pays européens.

Fort d'une expertise de placement puisant dans ses racines américaines depuis plus de 135 années, et d'une expérience de plus de 30 ans dans les placements participatifs internationaux, Rockefeller est un pionnier alliant une philosophie mondiale de placements à un cadre rigoureux de recherche fondamentale incorporant une analyse ESG. L'histoire de Rockefeller en matière de développement durable et d'investissements sociaux remonte aux années 1970, à l'époque où un grand nombre de dirigeants de la Société firent valoir que les décisions de placement ont une dimension environnementale, sociale et financière. Aujourd'hui, un différenciateur clef de l'approche de placement de Rockefeller réside dans sa pratique bien établie de l'engagement des actionnaires, qui vise à générer de la valeur sur le long terme et sur l'ensemble des portefeuilles, tout en élevant les normes ESG à l'échelle mondiale. Au fil des ans, l'équipe en charge des placements chez Rockefeller Asset Management a travaillé au côté de certains des plus grands propriétaires d'actifs en Europe en vue de créer et de promouvoir ensemble un changement positif au sein de ses holdings.

"Cela fait longtemps que nous considérons que l'intégration de l'ESG et un engagement indéfectible peuvent stimuler la génération d'alpha et identifier les risques et les opportunités que les analyses fondamentales traditionnelles peuvent ne pas détecter seules", déclare David Harris, responsable de l'investissement chez Rockefeller Asset Management et co-gestionnaire de portefeuille des Fonds. "Pour répondre à la demande des marchés et à un basculement séculaire vers de la recherche durable comme partie intégrante des investissements, Rockefeller permettra aux investisseurs européens d'accéder à ses stratégies via des fonds amalgamés offrant des liquidités et une supervision réglementaire du cadre UCITS pour la première fois."

Les stratégies ESG mondiales et américaines de Rockefeller sont activement gérées par les co-gestionnaires de portefeuilles David Harris et Jimmy Chang, avec le soutien d'une équipe d'analystes en capitaux et en ESG basés aux États-Unis qui travaillent ensemble depuis plusieurs années. Les stratégies des fonds Rockefeller Global ESG Equity et Rockefeller U.S. ESG Equity visent à dépasser la performance de leurs fonds de référence, à savoir MSCI ACWI-Net et Russell 3000, respectivement, sur un cycle complet de marché défini sur 3 à 5 ans.

Rockefeller Capital Management UCITS ICAV est un véhicule irlandais de gestion d'actifs collectifs constitué d'un fonds à compartiments avec une responsabilité séparée entre les sous-fonds et géré par Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited. L'activité Global Fund Services de Northern Trust soutient les fonds UCITS récemment lancés, en qualité d'administrateur, de dépositaire et d'agent de transfert. Rockefeller & Co. LLC est le distributeur, Hyde Park Investment (London) et Archipelago Partners (Stockholm) sont les sous-distributeurs des fonds, et Matheson agit en qualité de conseiller juridique conformément à la législation irlandaise.

À propos de Rockefeller Capital Management

Rockefeller Capital Management est une société privée et indépendante de services financiers proposant des services de gestion patrimoniale, de gestion d'actifs et de conseils stratégiques à des personnes et des familles extrêmement fortunées, aux institutions et aux corporations.

