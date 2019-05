Le CERMIM poursuit sa croissance et son développement





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de plus de 1 M$ au Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes

ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Situé aux Îles-de-la-Madeleine et affilié à l'Université du Québec à Rimouski, le Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes (CERMIM) est un organisme à but non lucratif hautement innovant dont la mission consiste à soutenir le développement durable des milieux évoluant sous contraintes particulières, par la recherche appliquée, la formation et le transfert des connaissances et des technologies. Dans une optique de développement de l'économie circulaire, le CERMIM a notamment acquis une expertise en matière de valorisation des résidus. Pour optimiser la poursuite de ses activités, il bénéficiera d'une contribution non remboursable de 1 050 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, le CERMIM pourra renforcer ses capacités d'innovation et de transfert technologique et ainsi, pouvoir soutenir la performance environnementale et la croissance des entreprises qu'il dessert.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier. L'aide du gouvernement du Canada servira plus spécifiquement à la mise en place d'une usine pilote dans la nouvelle zone industrielle lourde, voisine du centre de tri. Cette installation permettra au CERMIM de réaliser des activités de recherche et de développement, de démonstration, de validation et d'essais en lien avec la valorisation des résidus. L'implantation de l'usine pilote comprend notamment l'aménagement et l'optimisation d'installations temporaires et l'acquisition d'équipements spécialisés tels qu'un broyeur et un équipement de séchage. Quant à la mise en place de bancs d'essai servant à la démonstration des procédés développés, cela inclut l'achat de matériel, la location de machinerie et l'obtention de certaines expertises techniques.

Dans une optique d'adaptation aux changements climatiques par la recherche de solutions alternatives innovantes, la contribution de DEC permet ainsi le démarrage officiel du projet Béton vert. Ce dernier vise notamment la valorisation des coproduits marins et des sédiments de dragage dans le contexte insulaire, par la fabrication de roches artificielles destinées à contrer l'érosion côtière. Cette initiative est rendue possible grâce au partenariat industriel développé par le CERMIM avec CTMA (Dragage I.M), Les Fruits de mer Madeleine, LA Renaissance, Option béton inc. et Techn'Îles. Le projet peut également compter sur la participation de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, de l'Université de Sherbrooke (Faculté de génie civil), et de l'École nationale supérieure des mines - Télécom Lille Douai (France).

Les collectivités doivent miser sur l'innovation pour se diversifier de manière stratégique et développer des avantages compétitifs régionaux durables. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

« Je me réjouis de l'appui du gouvernement du Canada, qui choisit de miser sur la capacité d'innovation et la volonté de progrès du CERMIM. Dans un marché qui évolue sans cesse, l'équipe du CERMIM ainsi que ses différents partenaires se démarquent et font une différence pour la communauté des Îles-de-la-Madeleine. Leur dynamisme, leur audace et leur sens de l'innovation contribuent à la vitalité économique de la région. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans le CERMIM annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada grâce au projet innovant de l'organisme et stimulera la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes honorés de la confiance témoignée aujourd'hui envers le CERMIM, laquelle nous permettra d'être outillés davantage afin de relever avec nos partenaires des défis stimulants à l'exemple de ceux que propose le projet Béton vert. La contribution de DEC va nous permettre de poursuivre notre croissance tout en mettant en valeur le service et l'expertise que le CERMIM peut offrir face aux enjeux rencontrés par des milieux comme le nôtre. »

Marc-Olivier Massé, directeur associé au CERMIM - Développement des affaires

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

