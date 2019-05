HOPEM fait l'acquisition d'Abak





QUÉBEC, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - N. Harris Computer Corporation (« Harris ») annonce que Hopem, une filiale en propriété exclusive, a fait l'acquisition de Les Logiciels Abak Inc. (« Abak »), un fournisseur de solutions technologiques qui centralisent les modules de saisies de temps et dépenses, de facturation, de gestion financière de projet, de planification de ressources, et de gestion documentaire sur une seule et même plateforme logicielle.

Ainsi, les clients Abak viendront s'ajouter à la base de plus de 40 000 clients nord-américains de Harris.

« La complémentarité de nos solutions et la volonté de croissance d'Abak et d'Hopem qui seront générées par la mise en commun de nos activités ont été des facteurs importants dans le rapprochement de nos deux entreprises, d'ailleurs Abak et Hopem ont déjà des clients en commun. Hopem accueille avec plaisir tous les employés d'Abak et s'engage à poursuivre les relations d'affaires avec la clientèle. Autant nos clients que nos précieux collaborateurs sortiront gagnant de cette transaction », a déclaré le Vice-président exécutif d'Hopem, M. Jean-Pascal Gagnon.

Abak, qui a été fondé en 1997 et se démarque par la qualité de son produit, un produit qui est déjà bien implanté dans chez plus de 250 clients, devient ainsi une filiale en propriété exclusive de Hopem.

À travers ces changements, une constante demeure : l'engagement d'Abak et Hopem à livrer des solutions d'affaires qui dépassent les attentes du marché et qui simplifient la vie de l'ensemble de leurs clientèles. Notre priorité est, et sera toujours, d'offrir aux clients un service et des produits hors pair et de les accompagner au quotidien.

À PROPOS DE HOPEM

Hopem est une filiale d'Harris Computer Systems ayant au coeur de son offre le gestionnaire immobilier, les résidences pour aînés et la santé publique. Hopem prône les valeurs d'innovation, de leadership, de proximité, d'écoute et de fiabilité. Pour de plus amples renseignements, visitez le site internet : www.hopem.com

À PROPOS DE N. HARRIS COMPUTER CORPORATION

Depuis 1974, Harris concentre ses activités sur le développement de solutions clés en main et riches en fonctionnalités dédiées aux organismes du secteur public, de l'éducation, des services publics et des soins de la santé. L'objectif prioritaire de Harris est de créer des relations à long terme et de confiance avec ses clients afin de concevoir des produits qui répondent aux besoins en constante évolution de sa clientèle. Pour de plus amples renseignements, visitez le site internet : www.harriscomputer.com (site en anglais)

