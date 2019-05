Le restaurant suédois Frantzén décroche la première place dans l'édition 2019 du classement annuel très attendu des plus de 100 meilleurs restaurants européens, par Opinionated About Dining





SAINT-SÉBASTIEN, Espagne, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- Opinionated About Dining a annoncé aujourd'hui son classement réputé des plus de 100 meilleurs restaurants européens, dont le Restaurant Frantzén a décroché la première place.

Celui-ci ayant récemment été orné d'une prestigieuse troisième étoile en 2018, une première pour la Suède, ceci n'a fait qu'affirmer davantage sa présence dans le monde de la gastronomie.

Le classement de cette année offre une nouvelle fois un palmarès équitablement réparti à travers l'Europe, aucun pays en particulier ne dominant le prestigieux top 10. Schloss Schauenstein, en Suisse, a manqué de justesse l'accomplissement de finir premier pour la deuxième année consécutive, en glissant à la seconde place. Asador Etxebarri, en Espagne, d'un autre côté, s'est fermement accroché à sa troisième place de 2018, prouvant l'excellence de son art du grill, simple mais raffiné.

L'Arpège en France et le Restaurant Quique Dacosta en Espagne n'ont jamais quitté le top 10 depuis le tout premier classement en 2013 et leurs accomplissements incroyables ont été reconnus en leur accordant cette année un prix pour leurs Cinq années consécutives dans le top 10.

De même, de nouveaux établissements se sont retrouvés sous les projecteurs cette année, avec notamment le Restaurant Barr au Danemark, couronné Meilleur nouveau restaurant.

Lido 84, en Italie, et Daniel Berlin, en Suède, ont fait des bonds immenses par rapport à 2018, sautant de la 21e et la 29e place à la 10e et la 5e place respectivement.

Noma, au Danemark, a aussi fait un retour audacieux avec la première apparition de Noma 2.0 dans le classement, figurant à la neuvième place cette année. Les autres établissements figurant dans le top 10 comprennent : La Marine en France et Le Calandre en Italie.

Steve Plotnicki, fondateur d'OAD, a déclaré : « Entre leur capacité à reconnaître les mérites du restaurant Bjorn Frantzén au point de le classer meilleur d'Europe malgré son ouverture depuis seulement 18 mois et la longue liste de nouveaux restaurants merveilleux figurant pour la première fois dans le classement, les évaluateurs d'OAD ont de nouveau démontré qu'ils se trouvaient au premier plan de la scène de la restauration fine européenne. »

Les dix meilleurs restaurants d'Europe, OAD 2019 :

Restaurant Frantzén, Suède Schloss Schauenstein, Suisse Asador Etxebarri, Espagne Restaurant Quique Dacosta , Espagne Daniel Berlin , Suède Le Calandre , Italie L'Arpège, France La Marine, France Noma 2.0, Danemark Lido 84, Italie

Le top 100 complet d'OAD figure à la page : http://www.opinionatedaboutdining.com/2019/eu.html

À propos d'OAD :

Chaque année, OAD partage des classements des meilleurs restaurants dans diverses régions à travers le monde, en se basant sur les votes des évaluateurs spécialisés du site Web. Utilisant les avis de plus de 6 000 votants, ce classement représente le seul guide des restaurants à l'échelle mondiale qui prend en considération le contexte, l'expérience d'évaluation ainsi que la qualité des restaurants visités.

