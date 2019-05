Le ComediHa! Fest-Québec dévoile une programmation éclatée pour ses 20 ans!





As-tu tes lunettes pour Voir la vie en drôle?

QUÉBEC, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Pour ses 20 ans, le ComediHa! Fest-Québec, présenté par Vidéotron, en collaboration avec Loto-Québec, propose une programmation à la fois éclatée et diversifiée qui réunit plus de 500 artistes et artisans, des vedettes, des découvertes et des artistes internationaux. Au coeur de la capitale, les festivaliers pourront créer leur propre parcours humoristique parmi plus de 350 spectacles et activités participatives dans près de 20 lieux de diffusion inusités et trois villages éphémères expérientiels et festifs, dont le tout nouveau Village d'Youville. De tout pour tous les goûts pour célébrer en grand le 20e anniversaire du plus important festival d'humour francophone au monde.

NOUVEAUTÉ | VILLAGE D'YOUVILLE / SCÈNE LOTO-QUÉBEC

À quelques pas du Palais Montcalm, un nouveau village éphémère verra le jour à la Place D'Youville où des spectacles thématiques, les Soirées 20 ans, seront présentés sur la Scène Loto-Québec. Les détenteurs des lunettes ComediHa! pourront accéder à une zone privilège qui leur assurera les meilleures places pour ces soirées thématiques lors desquelles la participation des festivaliers sera encouragée. Sors tes plus beaux accessoires!

Les Soirées 20 ans

8 août - LES DENIS CHANTENT PLUME avec Les Denis Drolet

9 août - LE PARTY COUNTRY avec Guylaine Tanguay et ses invités

10 août - LE BAL MASQUÉ avec La Compagnie Créole

14 août - LES ANNÉES WOODSTOCK

15 août - LE GRAND FEU DE CAMP FESTIF avec 2Frères et leurs invités

16 août - KARAOKÉ EXTRAVAGANZA avec P-A Méthot, son band et ses invités

DES RETOURS FORT ATTENDUS AU VILLAGE VIDÉOTRON

Avec plus d'un million de téléchargements par mois, Mike Ward Sous-Écoute est le podcast humoristique francophone le plus écouté au monde. De retour après un passage acclamé en 2016, Mike enregistrera six épisodes de son célèbre podcast devant public. Par ailleurs, à la demande générale, Roast Battle ComediHa! sera désormais présentée chaque soir à 21h30, tout juste après Piment Fort avec Normand Brathwaite qui effectue un retour triomphal après avoir affiché complet chaque soir l'an dernier. Plusieurs têtes d'affiche sont aussi attendues sur la scène des Shows mystère présentés par Vidéotron, où l'identité des humoristes sera découverte au début des spectacles.

UN PARCOURS HUMORISTIQUE À VOTRE IMAGE

Les festivaliers pourront concevoir leur propre parcours humoristique en assistant à un, deux, trois ou même quatre spectacles par soir. En plus du Palais Montcalm, du Théâtre Petit Champlain et du Village D'Youville, le ComediHa! Fest-Québec prend le contrôle de la Grande Allée avec le Village Vidéotron situé à Place George-V et le Village Pigeonnier au Parc de la Francophonie.

Les festivaliers pourront profiter des installations extérieures ludiques, dont un « Juke box vivant », une tyrolienne géante et le défi Tombe à l'eau, et assister à de nombreux spectacles présentés dans des lieux de diffusion inusités tels un Ha!ngar de conteneurs, un cube géant, des chapiteaux, des scènes extérieures, un autobus, des terrasses animées, un « biergarten », etc.

LA PLUS BELLE TERRASSE ÉPHÉMÈRE EN VILLE

Au coeur de la Grande Allée, imaginez un lieu de rassemblement, un lieu de plaisirs, de jeux, de fraîcheur, l'incontournable pour passer un moment agréable et surprenant entre amis, entre collègues ou en couple sur la plus belle terrasse éphémère de l'été. Le MiHa!M séduira les festivaliers qui pourront déguster une variété de bières québécoises, des cocktails originaux et des plats mettant en valeur le terroir local et les restaurateurs de Québec.

TÊTES D'AFFICHE, HUMORISTES ÉMERGENTS, DÉCOUVERTES... ET UNE MARIONNETTE!

Les Galas ComediHa! présentés par Vidéotron seront de retour au Palais Montcalm, avec à l'animation P-A Méthot, Phil Roy, Kev Adams, Les Denis Drolet, Pierre Hébert et Fabien Cloutier. Une soirée Bonne fête ComediHa! animée par Normand Brathwaite célébrera les 20 ans du Festival.

Des spectacles-concepts et des contenus originaux composent la majorité de la programmation du Fest. ComediHa! Club « Best of » présenté par Loto-Québec et L'Heure de pointe mettront notamment en vedette Les Grandes Crues, Guillaume Wagner, François Léveillée, Kim Lévesque-Lizotte, Alex Perron, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Daniel Grenier, Martin Vachon, Olivier Martineau et Mathieu Cyr.

Encore une fois cette année, une place importante sera réservée à l'humour émergent et aux artistes de la relève. Pierre-Yves Roy-Desmarais, Alexandre Forest, Jean-François Provençal, Julien Corriveau, Franky, Mike Beaudoin, Gabrielle Caron, Pascal Cameron, Alex Roof, Charles Pellerin, François Boulianne et Coco Béliveau participeront au Festival lors de divers spectacles, dont 60 minutes de stand-up et le Show XXX.

Après le succès de Comédie sur mesure sur les ondes de Z, l'émission verra le jour pour la première fois sur scène alors que des humoristes se relaieront pour se payer gentiment la tête de la ville de Québec et ses habitants. Un mélange entre le bien-cuit et l'hommage avec juste ce qu'il faut de taquinerie. Comédie dans le noir sera de retour dans l'obscurité totale. Serez-vous capable de deviner qui sont les humoristes invités seulement par leur voix suave?

Chaque soir, les fans d'impro pourront assister à des affrontements grâce au Théâtre de la LNI et au Punch Club Man 2 Man. Les amateurs de podcasts trouveront aussi leur compte avec une série de différents podcasts enregistrés devant public, notamment 3 Bières, Wagner, Le carré de sable et Pars-moé pas. Au plan international, la série Humour du monde rassemblera des humoristes de l'heure provenant de plusieurs pays de la francophonie, dont Véronique Gallo, Laura Laune et Thomas Wiesel. Les mordus de magie ne seront pas en reste avec les prestations de Vincent C et du mentaliste Fabien Olicard. Du côté anglophone, ne manquez pas Randy Feltface, une marionnette australienne audacieuse qui a notamment fait fureur au Fringe d'Edimbourg. Venez découvrir la seule marionnette au monde à faire du stand-up!

« Pour les 20 ans du ComediHa! Fest, on vous réserve une expérience unique et mémorable. C'est devenu, au fil des ans, un festival d'une ampleur qu'on n'aurait pu imaginer il y a quelques années. L'humour et le rire dans une ambiance unique qu'on ne peut retrouver à l'année. Invitez vos amis, arrivez tôt et profitez de l'expérience ComediHa! Fest au maximum en créant votre propre parcours humoristique parmi plus de 350 spectacles! », soutient Sylvain Parent-Bédard, président-fondateur.

« C'est un honneur pour Vidéotron de contribuer à la 20e édition du ComediHa! Fest en tant que présentateur. Avec sa programmation riche et ses lieux de rassemblements uniques et immersifs, il ne fait aucun doute que le festival s'illustre parmi les événements incontournables en humour et qu'il contribue au rayonnement de nos talents québécois. En plus de présenter les Galas et le Village Vidéotron, Vidéotron sera intégrée aux fameuses lunettes, le laissez-passer officiel du festival. Quoi de plus naturel pour nous que de s'associer à des lunettes qui portent nos couleurs - le jaune - , et qui font voir la vie en drôle! », ajoute Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

« À l'occasion de cette édition anniversaire du ComediHa! Fest-Québec, nous sommes heureux de présenter la scène extérieure Loto-Québec à la Place d'Youville. En tant que partenaires de ComediHa! depuis 15 ans déjà, nous sommes fiers de contribuer au rayonnement des humoristes d'ici. Que ce soit dans la région de la Capitale-Nationale, dans nos établissements de jeu avec le ComediHa! Club en tournée ou ailleurs dans la province, ComediHa! met l'humour en valeur depuis vingt ans, tout en générant d'importantes retombées économiques et sociales. Chapeau à tous les artisans qui ont su faire de cet événement un rendez-vous humoristique incontournable au Québec », souligne Éric Meunier, directeur au jeu responsable et à l'engagement sociétal à Loto-Québec.

AS-TU TES LUNETTES? ÉCONOMISE 33 % DÈS MAINTENANT!

Lunettes ComediHa! - Le laissez-passer officiel du ComediHa! Fest, donnant accès à plus de 350 spectacles en 12 jours, est en vente dès maintenant au ComediHaFest.com au coût de 40 $ et à partir de demain jusqu'au 19 juin dans les Jean Coutu participants. À compter du 20 juin, le prix augmentera à 60 $.

Places réservées - Les spectacles du ComediHa! Fest-Québec sont présentés en admission générale, premier arrivé premier servi. Pour éviter de faire la file et vous assurer l'accès au spectacle de votre choix, réservez vos places au ComediHaFest.com au coût de 10 $.

Offre privilège 2 pour 1 pour les membres ComediHa! avant le vendredi 25 mai - À l'achat des lunettes ComediHa!, les membres ComediHa! peuvent acheter 2 places réservées pour le prix d'une. Valide du mardi 21 mai jusqu'au vendredi 25 mai. Pour devenir membre gratuitement, rendez-vous au ComediHaFest.com.

UN PARTENARIAT DURABLE AVEC LE RTC

En nouveauté cette année, les festivaliers pourront se procurer un laissez-passer Week-end illimité du Réseau de transport de la Capitale (RTC) au ComediHaFest.com. Ce laissez-passer donne un accès illimité aux services du RTC dès 17h30 le vendredi jusqu'à la fin du service le dimanche, et ce, les deux fins de semaine.

MERCI À NOS PARTENAIRES

Le ComediHa! Fest-Québec est reconnaissant de l'appui de son partenaire présentateur Vidéotron, son partenaire collaborateur Loto-Québec ainsi que ses autres précieux partenaires : Fairmont Le Château Frontenac, Discount, Banque Nationale, Cascades, VIA Rail, Tim Hortons, St-Hubert, Jean Coutu, le Réseau de transport de la Capitale, l'Office du tourisme de Québec, la Ville de Québec, le Gouvernement du Québec, le Gouvernement du Canada, TVA, Le Journal de Québec, Le Journal de Montréal, Rouge, Énergie, le Palais Montcalm, la Commission de la capitale nationale du Québec, Radio-Canada, Canal D, Unis TV, le Fonds des médias du Canada, le Voo Rire de Liège en Belgique, Morges Sous Rire en Suisse, Performance d'Acteur de Cannes, YYComedy Festival de Calgary et le Festival d'humour de Paris (FUP).

À PROPOS DU COMEDIHA! FEST

Le ComediHa! Fest (Festival international du rire ComediHa!) est un important carrefour de l'industrie mondiale de l'humour où convergent chaque année des milliers de festivaliers et plus de 500 artistes et artisans à Québec. Pour souligner son 20e anniversaire du 7 au 18 août 2019, le ComediHa! Fest-Québec propose un parcours humoristique combinant près de 20 de diffusion inusités au coeur de la capitale, plus de 350 spectacles et activités participatives, trois villages expérientiels et immersifs, de l'animation urbaine et un espace gourmand, le MiHa!M, mettant de l'avant les restaurateurs locaux.

