Appel de projets pour favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes : une aide financière accrue pour chaque initiative

QUÉBEC, le 21 mai 2019 La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, invite les organisations québécoises à soumettre un projet dans le cadre de la quatrième édition de l'appel de projets en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Pour renforcer l'effet des gestes posés en matière d'égalité, chaque projet bénéficiera dorénavant d'une aide financière maximale pouvant aller jusqu'à 150 000 $ pour un projet d'une durée d'un an ou de 300 000 $ pour un projet d'une durée de deux ans.

Au Québec, des progrès importants ont été accomplis en matière de réduction des inégalités entre les femmes et les hommes. Toutefois, comme plusieurs données factuelles indiquent que des inégalités persistent, le gouvernement du Québec souhaite continuer de mobiliser les organismes détenant l'expertise nécessaire pour faire progresser l'égalité de fait entre les femmes et les hommes.

« J'invite les organismes à but non lucratif, notamment les groupes de femmes, les municipalités, les conseils de bande, les communautés autochtones parrainées par un organisme admissible, et les organisations du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que du réseau de l'éducation, à élaborer et à proposer des projets novateurs. Le Québec est à l'avant-garde dans plusieurs domaines et je sais que les organismes du milieu débordent de bonnes idées pour contribuer à l'atteinte de l'égalité dans toutes les sphères de notre société. Ayons de l'ambition! »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

Cet appel de projets s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes vers 2021 (Stratégie égalité).

(Stratégie égalité). Lancée le 29 juin 2017, la Stratégie égalité traduit l'engagement du gouvernement du Québec à agir en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle comprend 59 actions qui visent notamment à réduire les inégalités persistantes pour que les femmes et les hommes puissent bénéficier de conditions égales afin d'exercer leurs droits et d'exploiter pleinement leur potentiel.

L'édition 2019-2020 de l'appel de projets égalité comporte deux volets, soit le « Volet 1 - Soutien aux projets locaux et régionaux » et le « Volet 2 - Soutien aux projets nationaux ».

La date limite pour soumettre un projet est le 5 juillet 2019.

Les projets misant sur la création de partenariats diversifiés et intégrant une dimension intersectionnelle seront privilégiés.

Les projets déposés devront correspondre à l'une des cinq orientations suivantes de la Stratégie :

une socialisation et une éducation égalitaires, sans stéréotypes sexuels et sans sexisme;



l'autonomisation économique des femmes;



un partage équitable des responsabilités familiales et un meilleur équilibre entre la vie familiale, professionnelle, étudiante, sociale et politique;



une approche différenciée selon les sexes en matière de santé et de bien-être;



la parité dans les lieux décisionnels.

Le guide d'information et le formulaire nécessaires au dépôt d'un projet sont disponibles sur le site Web du Secrétariat à la condition féminine : http://www.scf.gouv.qc.ca/index.php?id=327 .

