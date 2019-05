Le parc régional de Val-Jalbert pourra réaliser un important projet de modernisation





Projet d'investissement de près de 1,7 million de dollars au Saguenay-Lac-Saint-Jean

CHAMBORD, QC, le 21 mai 2019 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les gouvernements du Canada et du Québec attribuent des aides financières totalisant 1 697 500 dollars à la Corporation du parc régional de Val-Jalbert pour appuyer la réalisation d'un projet d'investissement évalué à plus de 2,6 millions de dollars. Celui-ci vise l'amélioration de l'offre touristique, entre autres par la construction de 15 unités de chalets de conception originale, l'acquisition d'équipement et de mobilier ainsi que des travaux d'aménagement. La réalisation du projet entraînera la conversion de quatre emplois saisonniers en emplois annuels.

Le gouvernement du Canada accorde une contribution remboursable de 850 000 dollars à la Corporation du parc régional de Val-Jalbert, consentie en vertu du Programme de développement économique du Québec de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). Le gouvernement du Québec attribue pour sa part une aide financière de 847 500 dollars à l'organisme, en vertu du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 3 ? Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure du ministère du Tourisme.

Le député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, M. Richard Hébert, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains, et la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, au nom de la ministre du Tourisme du Québec, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Citations :

« Je suis toujours aussi ravi de constater l'effervescence qui anime notre belle région. Dans le domaine du tourisme comme dans celui du développement économique, les entrepreneurs et les organismes locaux font preuve de créativité et d'audace. Le projet de la Corporation du parc régional de Val-Jalbert contribuera au maintien des attraits et au développement de l'offre touristique de la région du Lac-Saint-Jean. »

Richard Hébert, député de Lac-Saint-Jean et secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

« En plus de témoigner de la richesse de notre environnement et de célébrer la beauté naturelle, des lieux comme le parc régional de Val-Jalbert contribuent à bonifier l'offre touristique et à augmenter la qualité de vie des Canadiens. Le projet de développement annoncé aujourd'hui aura aussi des effets positifs sur la diversification économique de la région. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« En 2017, ce sont plus de 1,5 million de touristes qui ont sillonné les routes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, générant des dépenses de plus de 240 millions de dollars. La région possède une offre touristique des plus diversifiées, et le village de Val-Jalbert, avec ses multiples vestiges qui ont traversé le temps et qui font l'objet de circuits de visite uniques, est un de ses attraits les plus distinctifs. Je félicite toute l'équipe de la Corporation du parc régional de Val-Jalbert pour son excellent travail, qui permettra à la région d'être encore plus attrayante pour les visiteurs. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

« Au Québec, peu importe la saison, nous avons la chance de pouvoir pratiquer une multitude d'activités de plein air dans des décors d'une grande beauté. Avec notre fleuve, nos lacs, nos rivières, nos montagnes et nos forêts à perte de vue, cet immense territoire qui est le nôtre détient un fantastique potentiel touristique. Cette nouvelle initiative de la Corporation du parc régional de Val-Jalbert montre que nos promoteurs savent miser sur ces précieux atouts et développer une offre touristique originale qui reflète les tendances, afin de se démarquer de la concurrence. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Des chalets de conception unique surplombant le majestueux lac St-Jean pour garantir une expérience inoubliable. Ce projet s'inscrit dans notre plan de développement global de 25 M$. Il nous tenait à coeur depuis quelques années et il nous permettra de garder des travailleurs saisonniers plus longtemps à l'emploi. Cet investissement nous offre également la possibilité de bonifier et de diversifier notre offre d'hébergement et de la rendre, entre autres, accessible aux personnes à capacités physiques restreintes. Nous poursuivons notre développement et cela est très positif. »

Michèle Castonguay, directrice générale, Corporation du parc régional de Val-Jalbert

Faits saillants :

La Corporation du parc régional de Val-Jalbert est un OBNL immatriculé en 2009 qui exploite et met en valeur le patrimoine bâti et le site naturel d'un village de compagnie du début du 20e siècle, abandonné suite à la fermeture de l'usine de pulpe. En 2018, le site a accueilli plus de 87 500 visiteurs dont 37 % proviennent de l'extérieur du Québec, principalement d'Europe.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure du ministère du Tourisme du Québec vise à faire du Québec une destination reconnue pour ses grands espaces et son offre multiactivité.

Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le site www.dec-ced.gc.ca.

Pour en savoir plus sur le ministère du Tourisme du Québec et le Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, visitez le site Québec.ca.

