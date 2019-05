Projets d'investissement de plus de 2,4 M$ en Outaouais - Près de 1,4 M$ accordés aux entreprises CAMcube et RISEHoP pour accélérer leur croissance





GATINEAU, QC, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi qu'Investissement Québec attribuent des aides financières totalisant 1 375 000 $ aux entreprises CAMcube et RISEHoP pour appuyer la réalisation de projets qui représentent des investissements évalués à 2 410 000 $.

Le député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, M. Steven MacKinnon, au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains, et le député de Chapleau et adjoint parlementaire de la ministre de la Justice, M. Mathieu Lévesque, au nom du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

CAMcube

DEC accorde une contribution financière remboursable de 310 000 $ à l'entreprise CAMcube pour soutenir la mise en place d'un atelier d'assemblage à l'intérieur de son centre d'usinage existant, lequel servira à assembler une nouvelle machine destinée à la fabrication de prothèses dentaires. De plus, CAMcube prévoit assurer le contrôle de la qualité, la certification et la commercialisation de ce nouvel équipement.

Pour sa part, Investissement Québec attribue, à même ses fonds propres, un montant de 700 000 $ à l'entreprise afin d'appuyer la réalisation de ce projet, évalué à 2 010 000 $.

RISEHoP

Le gouvernement du Canada verse une somme de 132 500 $ issue de la Banque de développement du Canada ainsi qu'une contribution remboursable de 50 000 $ provenant de DEC à l'entreprise RISEHoP afin d'améliorer sa compétitivité par la mise en place d'une stratégie de commercialisation et d'exportation.

Le gouvernement du Québec accorde quant à lui, par l'entremise du Programme Exportation (PEX), une contribution financière non remboursable de 50 000 $ à l'entreprise afin qu'elle puisse commercialiser ses produits sur de nouveaux marchés internationaux, grâce notamment à la participation à des foires commerciales et à la réalisation de missions de prospection aux États?Unis, en Europe et en Asie. Investissement Québec lui attribue également, à même ses fonds propres, une aide financière de 132 500 $ pour appuyer cette initiative.

Mentionnons que le projet de RISEHoP représente des investissements de 400 000 $.

Citations :

« En aidant les entreprises qui développent des technologies de pointe ici en Outaouais, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements visant à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Qu'il s'agisse d'investir dans des équipements ou dans des stratégies de commercialisation, nous sommes résolument engagés à soutenir les entreprises innovantes qui oeuvrent chez nous, telles que CAMcube et RISEHoP, pour les rendre plus performantes et les faire connaître dans de nouveaux marchés. »

Steven MacKinnon, député de Gatineau et secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. Les investissements dans CAMcube et RISEHoP annoncés aujourd'hui cadrent avec les avantages concurrentiels du Canada grâce aux efforts de commercialisation de ces deux entreprises et stimuleront la croissance économique. Ils permettront également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC

« Nous sommes privilégiés, à Gatineau, d'avoir des entreprises innovantes et déterminées qui, comme CAMcube et RISEHoP, s'engagent dans des projets de croissance et d'exportation, lesquels mèneront le Québec encore plus loin. C'est d'ailleurs grâce à de telles initiatives que nous pourrons stimuler davantage la vitalité économique de l'Outaouais et de tout le Québec. »

Mathieu Lévesque, député de Chapleau et adjoint parlementaire de la ministre de la Justice

« Afin d'accroître leur productivité et de demeurer compétitives à l'échelle internationale, les entreprises doivent notamment miser sur l'expansion de leurs installations et la commercialisation de produits novateurs. CAMcube et RISEHoP ont bien saisi cet enjeu. C'est pourquoi le gouvernement du Québec est fier de contribuer à la réussite de leurs projets d'investissement, lesquels leur permettront assurément de saisir davantage d'occasions d'affaires au Québec comme à l'étranger. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Investissement Québec est fière de soutenir des entreprises qui innovent et qui se donnent les moyens de propulser leurs affaires. Grâce à ces investissements et à l'ajout de nouveaux équipements, CAMcube et RISEHoP seront en mesure d'accroître leurs volumes de production et de répondre plus efficacement aux besoins de leurs clients, tout en maintenant leur compétitivité. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

L'entreprise CAMcube se spécialise dans la conception et la fabrication de technologies numériques destinées aux cliniques et aux laboratoires dentaires.

se spécialise dans la conception et la fabrication de technologies numériques destinées aux cliniques et aux laboratoires dentaires. RISEHoP est une entreprise spécialisée dans le domaine de la biotechnologie agricole, plus précisément dans la production de champignons mycorhiziens arbusculaires.

est une entreprise spécialisée dans le domaine de la biotechnologie agricole, plus précisément dans la production de champignons mycorhiziens arbusculaires. Le PEX a notamment pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la conquête et la diversification de marchés extérieurs.

a notamment pour objectifs de sensibiliser les entreprises québécoises au potentiel de croissance que représentent les exportations et, par la suite, de les soutenir dans la conquête et la diversification de marchés extérieurs. DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Les fonds accordés par DEC à CAMcube ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation , tandis que la contribution à RISEHoP provient du Programme de développement économique du Québec .

, tandis que la contribution à RISEHoP provient du . Depuis maintenant cinquante ans , le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

, le gouvernement du participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici. Liens connexes :

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le site www.dec-ced.gc.ca .

ou visitez le site . Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

DEC sur les réseaux sociaux :

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 13:10 et diffusé par :