Comité provincial pour la prestation de services aux personnes issues des communautés ethnoculturelles - La ministre McCann annonce un appel de candidatures pour procéder au renouvellement de ses membres

QUÉBEC, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, annonce aujourd'hui qu'un appel de candidatures est lancé afin de pourvoir les postes des 11 membres du Comité provincial pour la prestation de services aux personnes issues des communautés ethnoculturelles, le mandat du comité actuel étant échu.

Les membres de ce comité sont nommés par la ministre pour représenter l'ensemble des personnes issues des communautés ethnoculturelles au Québec. Au moins deux d'entre eux doivent être des médecins, des professionnels ou des cadres au service ou ayant déjà été au service d'un établissement public de santé et de services sociaux.

Les personnes intéressées à faire partie du Comité ont jusqu'au 21 juin prochain pour poser leur candidature.

« J'invite les personnes intéressées à nous faire part rapidement de leur désir de s'engager au sein du Comité, lequel a un rôle crucial en ce qui concerne l'accès aux services pour les communautés ethnoculturelles. Nous avons à coeur de favoriser la plus grande représentativité possible de ses membres, et c'est pourquoi je tenais à lancer cet appel auprès du plus grand nombre possible de candidats potentiels. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Les membres du Comité désignent parmi eux un président et un vice-président.

La ministre en nomme le secrétaire, qui doit être membre du personnel du ministère de la Santé et des Services sociaux et posséder une connaissance particulière de l'offre de services destinés aux communautés ethnoculturelles.

Le Comité se réunit au moins cinq fois par an.

Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans.

Ils ne sont pas rémunérés, mais ont droit à un remboursement des dépenses effectuées dans l'exercice de leurs fonctions.

