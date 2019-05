Le gouvernement du Canada investit dans la modernisation de l'infrastructure et de l'accessibilité au Kay Meek Arts Centre





Mme Pamela Goldsmith-Jones, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires) et députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, annonce l'octroi de 1,48 million de dollars en financement d'infrastructure culturelle au Kay Meek Arts Centre de West Vancouver

WEST VANCOUVER, BC, le 21 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Mme Pamela Goldsmith-Jones, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires) et députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, a annoncé que le gouvernement du Canada accorde 1,48 million de dollars à la Kay Meek Arts Society pour qu'elle modernise l'infrastructure et l'accessibilité du Kay Meek Arts Centre. Mme Goldsmith-Jones a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

La société se servira de ces fonds pour réaliser d'importants travaux visant à rendre le Kay Meek Arts Centre plus accessible, créant ainsi un endroit plus sûr et plus inclusif pour les artistes et les spectateurs. La société collabore avec la Fondation Rick Hansen pour la réalisation de ce projet.

Les travaux comprendront l'installation d'un ascenseur permettant un accès total aux trois étages de l'immeuble, l'agrandissement des locaux pour avoir des loges au même niveau et un passage couvert donnant accès aux coulisses des deux scènes, le remplacement des sièges dans le studio-théâtre, l'augmentation du nombre de sièges d'accès facile dans le théâtre principal, et la construction de toilettes publiques d'accès facile aux étages inférieur et supérieur. De plus, la société remplacera l'éclairage et le matériel de sonorisation désuets, et fera l'acquisition d'objets d'art publics qu'elle exposera sur le terrain du Kay Meek Arts Centre.

Le gouvernement du Canada accorde cet appui financier par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels du ministère du Patrimoine canadien.

« Notre gouvernement est résolu à soutenir les Canadiens en investissant dans des projets d'infrastructure qui favorisent l'inclusion et l'accessibilité. Éliminer les obstacles et créer des possibilités pour rendre la société plus active et prospère profite à tous. Grâce à ces travaux, le Kay Meek Arts Centre pourra présenter ses activités à un plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Le Kay Meek Arts Centre est un lieu culturel important et très apprécié de West Vancouver. Je suis ravie d'annoncer cet investissement et je salue tous les bénévoles et les membres du conseil d'administration de leur engagement à favoriser l'accessibilité aux arts de la scène pour toute la population. »

- Mme Pamela Goldsmith-Jones, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires) et députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« Au nom du conseil d'administration du Kay Meek Arts Centre, je tiens à remercier le ministère du Patrimoine canadien de l'appui qu'il offre à un projet si utile au moyen du Fonds du Canada pour les espaces culturels. Cet investissement important du gouvernement fédéral est transformateur, car nous allons avoir une installation aux normes les plus strictes en matière de spectacle et d'accessibilité. Grâce à ces améliorations essentielles, le Centre sera plus accueillant pour les différentes communautés de West Vancouver et de North Shore. »

- Mme Betsy Gibbons, présidente du conseil d'administration, Kay Meek Arts Centre

La Kay Meek Arts Society gère le Kay Meek Arts Centre de West Vancouver. Le Centre organise des spectacles de musique, de théâtre et de danse donnés par des professionnels. C'est le seul centre des arts de la scène à West Vancouver. Il offre une série annuelle de représentations artistiques, qui comprennent de la musique classique, jazz et contemporaine, et accueille des troupes itinérantes de théâtre et de danse.

Le Centre appartient au district scolaire de West Vancouver et se trouve sur le terrain de l'école secondaire de West Vancouver, ce qui permet aux élèves d'utiliser les installations professionnelles du Centre.

Le Kay Meek Arts Centre a deux salles de spectacle : une scène principale encadrée pouvant accueillir 498 spectateurs et un studio-théâtre de 150 places.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels soutient l'amélioration des conditions matérielles de création artistique et d'innovation, l'amélioration, la rénovation et la construction d'installations vouées aux arts et au patrimoine ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé.

