Le gouvernement du Canada investit dans des organismes de femmes sur l'île de Vancouver et aux îles Gulf

VICTORIA, le 21 mai 2019 /CNW/ - Les organismes de femmes fournissent des services cruciaux à nos collectivités : ils aident les femmes et les filles à atteindre la sécurité financière, à échapper à la violence et à participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société. Pourtant, pendant beaucoup trop longtemps, ces organismes ont été sous-financés, sous-estimés et minés. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance vitale des organismes de femmes pour le mouvement féministe, et comprend que le moyen le plus efficace de faire progresser l'égalité des genres, c'est de maintenir et développer la capacité de ces organismes à accomplir leur précieux travail.

Voilà pourquoi Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et député de Winnipeg-Sud, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada va investir jusqu'à 4,2 millions de dollars dans les projets d'organismes de femmes et d'organismes autochtones au service des femmes sur l'île de Vancouver et aux îles Gulf. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres.

Les organismes suivants recevront des fonds (on trouvera des témoignages et renseignements additionnels dans le Document d'information ci-joint) :

Bridges for Women Society;

Haven Society;

Nanaimo Women's Resources Society;

North Island Métis Association;

SWOVA Community Development and Research Society;

Victoria Sexual Assault Centre;

Westcoast Community Resources Society.

Les fonds octroyés à ces organismes proviennent des investissements historiques inscrits dans le budget de 2018 pour deux mécanismes de financement distincts : le Fonds de renforcement des capacités, créé pour assurer la viabilité du mouvement des femmes, et le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe, qui vise à assurer un soutien adéquat aux victimes de violence genrée faisant partie de populations sous-desservies à l'heure actuelle.

«?Avec ces investissements historiques, nous reconnaissons l'apport des femmes et des groupes de femmes qui s'emploient à faire tomber les barrières et nous leur exprimons notre gratitude, sachant les maigres ressources à leur disposition au cours des dernières décennies. Le mouvement des femmes au Canada a réclamé une source de financement fiable, prévisible et accessible pour assurer la durabilité de son travail. Nous l'avons entendu. Notre financement stable et souple aidera ces groupes de l'île de Vancouver et des îles Gulf à croître et perdurer; en effet, nous savons qu'investir dans les organismes de femmes est le moyen le plus efficace de faire progresser l'égalité des genres. En appuyant un mouvement qui a déjà obtenu des résultats remarquables, nous stimulons la croissance de la classe moyenne, nous renforçons les familles et les collectivités, et nous créons des changements durables qui vont profiter à toutes et tous.?»

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

«?Grâce à cette nouvelle approche de financement, axée sur la durabilité, des organismes de femmes sur l'île de Vancouver et aux îles Gulf seront en mesure de fournir plus de services aux collectivités qui ont besoin de leur aide. Ces investissements dans la prévention de la violence fondée sur le sexe et la poursuite de l'égalité de genres sont des investissements dans l'avenir, car ils ont le pouvoir de transformer la société canadienne et l'économie du pays d'une manière qui profitera à l'ensemble des citoyennes et citoyens.?»

Terry Duguid

Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

Député de Winnipeg-Sud

Le budget de 2018 prévoyait des investissements de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes au Canada . Dans la foulée de ces investissements historiques, le budget de 2019 a annoncé l'octroi de fonds supplémentaires au Programme de promotion de la femme du ministère : 160 millions de dollars sur une période de cinq ans, à compter de 2019-2020. Le programme verse du financement à des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets qui visent à aplanir les obstacles systémiques à l'égalité entre les sexes, et ces fonds supplémentaires porteront son budget annuel à 100 millions de dollars en 2023-2024.

. Dans la foulée de ces investissements historiques, le budget de 2019 a annoncé l'octroi de fonds supplémentaires au Programme de promotion de la femme du ministère : 160 millions de dollars sur une période de cinq ans, à compter de 2019-2020. Le programme verse du financement à des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets qui visent à aplanir les obstacles systémiques à l'égalité entre les sexes, et ces fonds supplémentaires porteront son budget annuel à 100 millions de dollars en 2023-2024. Ce financement permettra aux organismes de femmes et aux organismes autochtones au service des femmes de prendre des mesures pour aplanir les obstacles systémiques qui nuisent au progrès des femmes; cela, tout en tenant compte des variations dans la manière dont l'identité de genre et les inégalités sont vécues au pays.

À ce jour, le gouvernement du Canada a investi plus de 200 millions de dollars pour prévenir la violence fondée sur le sexe, soutenir les personnes survivantes et leur famille, de même que pour créer des systèmes juridiques et judiciaires mieux adaptés.

a investi plus de 200 millions de dollars pour prévenir la violence fondée sur le sexe, soutenir les personnes survivantes et leur famille, de même que pour créer des systèmes juridiques et judiciaires mieux adaptés. La violence fondée sur le sexe peut avoir des répercussions permanentes sur la santé physique, mentale, sexuelle et génésique des victimes. Non seulement ces répercussions sont-elles graves, mais elles ont aussi un coût élevé pour l'économie. On estime le coût des agressions sexuelles et de la violence entre partenaires intimes à plus de 12 milliards de dollars par année au Canada .

. Du 3 au 6 juin 2019, le Canada sera l'hôte de la conférence internationale Women Deliver 2019. Cette édition de la conférence aura lieu à Vancouver , en Colombie-Britannique. Tenue tous les trois ans, Women Deliver est la plus grande conférence internationale sur l'égalité de genre en santé et sur les droits et le bien-être des femmes et des filles.

sera l'hôte de la conférence internationale Women Deliver 2019. Cette édition de la conférence aura lieu à , en Colombie-Britannique. Tenue tous les trois ans, Women Deliver est la plus grande conférence internationale sur l'égalité de genre en santé et sur les droits et le bien-être des femmes et des filles. Women Deliver s'inscrit dans un mouvement international pour une égalité ouverte sur la diversité, faisant une large place aux voies marginalisées, dont celles des Autochtones, de la jeunesse et des populations de régions en crise ou en conflit. Environ 7?000 personnes -- sommités internationales, influenceuses, revendicateurs, universitaires, militantes, jeunes et journalistes -- venues de plus de 160 pays différents y participeront. On s'attend en outre à ce que la conférence soit suivie en ligne par quelque 100?000 personnes additionnelles.

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres -- Programme de promotion de la femme

Le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres fait progresser de plusieurs façons l'égalité entre les femmes et les hommes au Canada, notamment au moyen de son Programme de promotion de la femme, qui finance les projets d'organismes admissibles. Les projets sont sélectionnés au moyen d'appels de propositions portant sur des thèmes précis ou parmi l'arrivage continu de propositions, ce qui donne au Programme la souplesse voulue pour répondre à mesure aux enjeux nouveaux.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui ciblent les obstacles systémiques à l'égalité dans trois domaines prioritaires, à savoir : l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles, l'amélioration de la sécurité économique des femmes et des filles, et l'accès des femmes et des filles aux postes de responsabilité et de décision.

Appel de propositions visant le renforcement des capacités :

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé un appel de propositions visant le Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les organismes ont été invités à demander du financement pour des projets locaux, provinciaux ou nationaux, les montants disponibles variant selon la portée des projets et les besoins à combler.

Le 8 mars 2019, Journée internationale des femmes, la ministre a annoncé que plus de 250 organismes avaient été choisis pour recevoir des fonds.

L'objectif de cet appel de propositions était de financer des projets devant renforcer les capacités des organismes de femmes et des organismes autochtones au service des femmes qui contribuent à un mouvement des femmes viable au Canada, dans le but de promouvoir l'égalité entre les sexes. Les sommes versées aideront les organismes à croître, à répondre à la demande croissante de services et à continuer de travailler ensemble pour l'égalité. Elles découlent du budget de 2018, dans lequel le gouvernement avait annoncé l'affectation de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes d'un bout à l'autre du Canada.

Projets sur l'île de Vancouver et aux îles Gulf

L'annonce d'aujourd'hui a mis en relief six projets financés à Victoria (en Colombie-Britannique) en vertu du Fonds de renforcement des capacités.

Bridges for Women Society

Titre du projet : Building Bridges for Women's Economic Security and Prosperity (bâtir des ponts vers la sécurité et prospérité économiques des femmes)

Financement accordé : 250?000 $

La Bridges for Women Society formulera, puis exécutera un plan de pérennisation, un modèle d'entreprise sociale viable et un programme de formation pour renforcer les compétences internes en rédaction de demandes de financement, dans le but de diversifier ses sources de financement. Ceci favorisera la durabilité et la santé financière de l'organisme, de sorte qu'il puisse continuer de faire avancer la sécurité et la prospérité économique des femmes, en particulier celles qui ont connu la violence sous une forme ou une autre.

La Bridges for Women Society a été fondée à Victoria en 1988 pour améliorer l'employabilité des femmes qui ont été traumatisées ou violentées. Elle a existé en tant que comité consultatif jusqu'en 1993, année où elle a été incorporée en tant que société à but non lucratif en vertu de la loi provinciale sur les sociétés (British Columbia Society Act).

«?Notre organisme doit grandir, mais il a besoin pour ce faire d'argent, de temps et d'expertise. Ce nouveau financement nous aidera à progresser dans la voie vers la durabilité : il renforcera notre santé financière, de même que nos programmes et services. Nous sommes reconnaissantes de pouvoir compter sur cette nouvelle aide financière du gouvernement fédéral, grâce auquel nous pourrons améliorer la vie de femmes qui habitent l'île de Vancouver.?»

Alison Watson, présidente du conseil d'administration

Bridges for Women Society

Nanaimo Women's Resources Society (NWRS)

Titre du projet : NWRS Wellness and Health Centre (centre de santé et mieux-être de la NWRS)

Financement accordé : 180?706 $

Avec la communauté, NWRS considérera différents modèles d'entreprise sociale pour trouver lequel répond le mieux à ses besoins et à ceux de sa clientèle. Ce projet améliorera sa viabilité et sa santé financière.

NWRS est une société à but non lucratif qui exploite un centre pour femmes à Nanaimo. Il s'efforce de servir les intérêts de la communauté suivant un modèle féministe et holistique qui place au premier plan le mieux-être, la santé et l'inclusion.

«?Le financement est notre ressource la plus importante après nos ressources humaines, qui comprennent nos bénévoles. Grâce à ce nouvel investissement du gouvernement du Canada, nous serons en mesure d'étudier différents modèles d'entreprise sociale et d'évaluer leur potentiel comme activités de génération de recettes susceptibles d'être intégrées à nos programmes et services. Nous visons la viabilité, et nous croyons pouvoir y arriver maintenant grâce à ce financement et au plan que nous avons formulé.?»

Chantale Roelens, directrice générale

Nanaimo Women's Resources Society

North Island Métis Association

Titre du projet : Ndayaanaan Famii : Rebuilding Our Strong Métis Community (rebâtir une communauté métisse forte)

Financement accordé : 238?963 $

L'association des Métisses et Métis du nord de l'île de Vancouver embauchera une personne à temps partiel pour sa direction générale. Celle-ci aura pour fonction d'aider à formuler un plan stratégique et trouver des sources de financement pour pérenniser l'association, voire lui permettre de prendre de l'expansion. L'association pourra ainsi améliorer l'aide et les services qu'elle offre à la communauté métisse.

L'association est affiliée à Métis Nation British Columbia -- la nation métisse de la Colombie-Britannique. La population qu'elle sert habite le nord de l'île de Vancouver, entre Campbell River et Port Hardy.

«?Notre fonctionnement a toujours été assuré par des bénévoles, mais nous avons besoin de financement pour développer notre association et faire en sorte qu'elle réponde aux besoins de la population métisse du nord de l'île de Vancouver. Nous visons la viabilité, et ce financement du gouvernement fédéral va nous donner les moyens de chercher la meilleure voie pour l'association et les gens que nous servons.?»

Jackie Lever, membre de l'association

North Island Métis Association

SWOVA Community Development and Research Society

Titre du projet : From Inside Out: Building Organizational Capacity (dedans d'abord : développer la capacité interne)

Financement accordé : 155?400 $

SWOVA élaborera, puis mettra en oeuvre un plan stratégique pour améliorer la gouvernance et la gestion de ses ressources humaines. L'organisme commencera à mesurer le rendement et à suivre les données afférentes, formulera un plan de financement et de communications, et explorera la possibilité de créer des programmes de «?formation des maîtres?» structurés comme une entreprise sociale qui assurerait la diffusion des travaux de SWOVA au sein d'autres collectivités en plus de créer des bases durables pour l'organisme.

Fondé il y a deux décennies et officiellement enregistré comme organisme caritatif, SWOVA est un incubateur de recherche et d'évaluation où l'on crée, cultive et diffuse des stratégies et solutions pour prévenir la violence sous toutes ses formes.

«?Il devient impératif de planifier la suite de notre croissance comme organisation, ce qui demande des ressources que nous n'avons pas toujours. Le financement que le gouvernement du Canada nous a accordé nous permettra justement d'entreprendre une telle démarche : de formuler un plan, puis de le mettre en oeuvre et d'évaluer les résultats afin d'être encore plus pertinents à l'avenir.?»

Janine Fernandes-Hayden, directrice générale par intérim

SWOVA Community Development and Research Society

Victoria Sexual Assault Centre

Titre du projet : Building a Strong Foundation to Transform Culture (jeter des bases solides pour changer la culture

Financement accordé : 189?852 $

Le Victoria Sexual Assault Centre (centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle de Victoria) va formuler une stratégie de mobilisation du personnel, un plan stratégique et un plan de relève pour les fonctions cruciales; il couchera aussi par écrit ses politiques et procédures. Ces mesures amélioreront sa capacité de faire progresser l'égalité de genre, car elles jetteront les bases d'une culture de travail saine, stable et innovante. Les prestataires de services pourront ainsi se concentrer sur la guérison des personnes survivantes, la formation et la prévention des agressions sexuelles.

Le Victoria Sexual Assault Centre (centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle de Victoria) est un organisme féministe qui oeuvre à mettre fin aux violences sexuelles par la guérison, l'éducation et la prévention. Il a été fondé en 1982 suivant la fermeture du centre local d'aide aux femmes violées, qui était devenu incapable de poursuivre ses activités faute de financement.

«?Ce financement du gouvernement du Canada représente une précieuse occasion de nous réorganiser dans une perspective de croissance et de pérennisation. Nous serons ainsi mieux en mesure de soutenir les personnes de la communauté qui ont survécu à de la violence fondée sur le sexe dans les années qui viennent et pour longtemps.?»

Jane Sterk, directrice générale par intérim

Victoria Sexual Assault Centre

Westcoast Community Resources Society

Titre du projet : Grassroots to Deep Roots: Reaching our Potential (solidifier nos assises pour réaliser notre potentiel)

Financement accordé : 157?571 $

L'organisme améliorera sa capacité de répondre aux besoins existants et d'anticiper les besoins nouveaux grâce à un plan stratégique. Celui-ci inclura une analyse contextuelle, de la formation pour le conseil d'administration et des mesures de gestion du personnel. Il pourra ainsi étendre son travail antiviolence et mieux contribuer au progrès de l'égalité de genre.

La Westcoast Community Resources Society est un organisme à but non lucratif au service des femmes, de l'enfance, de la jeunesse et des familles de Tofino et Ucluelet. Il offre entre autres services des programmes de counseling et de l'hébergement de transition.

«?Augmenter notre offre de services n'est pas chose facile. Nous disposons de ressources limitées, tandis que les besoins, eux, augmentent sans cesse. Cette nouvelle aide financière du gouvernement fédéral nous permettra de créer un réseau de services et de soutien qui est moderne et fiable, capable de suivre l'évolution des besoins. Au fil du temps, nous pourrons augmenter notre capacité comme organisme multiservice et jouer un rôle encore plus important dans notre milieu au service de l'égalité de genre ainsi que dans la prévention et la lutte contre la violence fondée sur le sexe.?»

Margaret Morrison, directrice générale

West Coast Community Resources Society

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres -- Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe

Suivant l'annonce d'Il est temps : La stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, en juin 2017, le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres (auparavant Condition féminine Canada) a créé le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe (ci-après le Programme contre la VFS).



Lancé officiellement en janvier 2018, le Programme contre la VFS fait complément au Programme de promotion de la femme. Il finance des organismes qui interviennent dans le domaine de la VFS. Les fonds leur servent à élaborer et mettre en oeuvre des pratiques prometteuses, de nature à combler les lacunes dans le soutien couramment offert aux personnes survivantes et à leur famille.

Bien que la violence touche les Canadiennes et Canadiens de tous âges, cultures, origines ethniques, lieux et horizons socioéconomiques, certains d'entre eux se butent à des obstacles additionnels au moment d'obtenir des services. Le Programme contre la VFS verse des fonds aux organismes admissibles qui souhaitent réaliser un projet local, régional ou national pour remédier aux lacunes dans le soutien offert à des populations qui sont sous-desservies à l'heure actuelle. Ces populations incluent : les femmes autochtones, les personnes de la diversité sexuelle (LGBTQ2), les femmes réfugiées, immigrantes ou en situation irrégulière, les aînées, les femmes des communautés de langue officielle en situation minoritaire, les femmes habitant une collectivité nordique, rurale ou éloignée, de même que les femmes en situation de handicap.

Projets sur l'île de Vancouver

L'annonce d'aujourd'hui a mis en relief trois projets financés sur l'île de Vancouver (Colombie-Britannique) en vertu du Programme contre la VFS.

Bridges for Women Society

Titre du projet : Indigenous Women's Bridging Program: A Promising Practice (bâtir des ponts pour les femmes autochtones : pratique prometteuse)

Financement accordé : 1?000?000 $

Bridges for Women Society évaluera le programme pour les Métisses et les femmes des Premières Nations afin de déterminer quelles améliorations pourraient y être apportées. Les mesures prises afin d'améliorer sa capacité interne et les services offerts tiendront compte des commentaires de survivantes, des réactions de la communauté et de l'effet sur la capacité de l'organisme à croître et maintenir son financement.

La Bridges for Women Society a été fondée à Victoria en 1988 pour améliorer l'employabilité des femmes qui ont été traumatisées ou violentées. Elle a existé en tant que comité consultatif jusqu'en 1993, année où elle a été incorporée en tant que société à but non lucratif en vertu de la loi provinciale sur les sociétés (British Columbia Society Act).

«?Malgré nos réussites antérieures, notre enjeu principal demeure le financement. Grâce à ce nouvel investissement du gouvernement du Canada, nous avons maintenant les bons outils financiers pour améliorer nos programmes et mettre à niveau nos plateformes de service. La collaboration est essentielle pour contrer les effets de la violence fondée sur le sexe. Ce travail est important et digne d'attention; nous devons nous donner les moyens de pouvoir continuer d'offrir des services aux femmes qui en ont besoin.?»

Victoria Pruden, directrice générale

Bridges for Women Society

Haven Society

Titre du projet : Creating a Collaborative and Consistent Social Response for Gender-Based Violence (pour une réponse cohérente et collaborative de la communauté à la violence fondée sur le sexe)

Financement accordé : jusqu'à 1?000?000 $

La Vancouver Island Haven Society concevra un modèle d'intervention qui fait appel à la pratique basée sur la réponse pour la formation et la mobilisation des prestataires de services qui interviennent auprès de victimes de violence fondée sur le sexe.

La Vancouver Island Haven Society est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1978 parce que la violence dans la communauté et ses effets sur les familles rendaient nécessaire la création d'un refuge pour les femmes.

«?L'an dernier, Haven est venue en aide à près de 5?000 personnes -- femmes, enfants, jeunes et familles -- dans le centre de l'île de Vancouver. Le financement du fédéral annoncé aujourd'hui pourrait nous donner la possibilité de créer une formation pour les prestataires de services qui interviennent auprès de survivantes de violence fondée sur le sexe : nous leur enseignerions à tenir compte du vécu de ces personnes dans leurs interventions. En effet, nous savons que lorsque les survivantes sont crues, soutenues et dirigées vers les ressources dans leur milieu, leur cheminement vers la guérison est plus facile, et la violence n'a alors pas des effets aussi dévastateurs à long terme.?»

Toni Wheeler, directrice générale par intérim

Haven Society

Victoria Sexual Assault Centre

Titre du projet : Collaborative Decentralization of GBV Support for Survivors and their Families (décentralisation collaborative du soutien post-VFS aux personnes survivantes et à leur famille)

Financement accordé : 1?000?000 $

Le centre fera l'essai d'un modèle décentralisé de soutien à la suite de violence fondée sur le sexe dans les communautés marginalisées. Cette pratique prometteuse sera implantée dans tout le réseau communautaire d'action contre la violence fondée sur le sexe (Community-Based GBV Response Network). La mise en oeuvre sera dirigée localement par des Autochtones, en particulier des femmes, des filles et des personnes bispirituelles, ce qui permettra des interventions plus accessibles, mieux adaptées au milieu et plus respectueuses de la culture en réponse à cette violence.

Le Victoria Sexual Assault Centre (centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle de Victoria) est un organisme féministe qui oeuvre à mettre fin aux violences sexuelles par la guérison, l'éducation et la prévention. Il a été fondé en 1982 suivant la fermeture du centre local d'aide aux femmes violées, qui était devenu incapable de poursuivre ses activités faute de financement.

«?Nous sommes reconnaissantes envers le gouvernement du Canada pour son appui financer à ce projet. Les fonds vont nous permettre de travailler en partenariat avec de nombreux organismes afin de mettre au point et implanter des programmes à l'intention des personnes qui ont survécu a de la violence fondée sur le sexe, programmes qui tiendront à la fois compte des besoins individuels, du contexte et de la culture.?»

Jane Sterk, directrice générale par intérim

Victoria Sexual Assault Centre

