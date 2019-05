3e Sommet jeunesse sur les changements climatiques





Les jeunes plus mobilisés que jamais !

QUÉBEC, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - La troisième édition du Sommet jeunesse sur les changements climatiques (SJCC) s'est déroulée les 17 et 18 mai derniers à l'école secondaire Pointe-Lévy à Lévis. Le Sommet, organisé par la Fondation Monique-Fitz-Back, était le plus important à ce jour, alors que près de 350 jeunes de niveau secondaire, représentant 13 régions du Québec et 81 écoles, ont pu rencontrer des acteurs de changements en environnement et participer à des conférences, des ateliers et des activités de mobilisation.

L'évènement, qui prend de l'ampleur d'année en année, a permis aux jeunes d'échanger avec une trentaine d'intervenant(e)s et de conférenciers, dont Xiuhtezcatl Martinez, un autochtone de 18 ans reconnu comme une figure emblématique de la lutte jeunesse aux changements climatiques au niveau mondial, Dominic Champagne, l'instigateur du Pacte pour la transition, Benoît Charette, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et Jimmy Vigneux, chef de la Mission 100 tonnes.

« Le SJCC, c'est une source de témoignages crédibles qui nous donnent des idées concrètes sur ce qu'on peut faire pour changer les choses, même à petite échelle. », mentionne l'un des jeunes participants au Sommet.

À PROPOS DE SORS DE TA BULLE

Organisé dans le cadre des activités de la campagne de mobilisation Sors de ta bulle, le Sommet jeunesse sur les changements climatiques est l'une des initiatives mises de l'avant par la Fondation Monique-Fitz-Back pour mobiliser les jeunes sur l'enjeu des changements climatiques. Notons que ce projet est financé par le Fonds vert dans le cadre d'Action-Climat Québec, un programme du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques découlant du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques.

À PROPOS DE LA FONDATION MONIQUE-FITZ-BACK

La Fondation Monique-Fitz-Back a pour mission de promouvoir l'éducation relative à l'environnement et à un milieu sain dans une perspective de développement durable. Depuis sa création en 2006, plus de 100 000 jeunes de toutes les régions administratives du Québec ont été sensibilisés au développement durable par les projets de la Fondation, ce qui en fait l'une des plus importantes organisations dans le domaine.

