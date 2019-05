Avis aux médias - Le gouvernement du Canada soulignera la formation professionnelle et des possibilités d'emploi aux jeunes Canadiens confrontés à des obstacles sur le marché du travail

Les organismes de femmes fournissent des services cruciaux à nos collectivités : ils aident les femmes et les filles à atteindre la sécurité financière, à échapper à la violence et à participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de...

La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, et le député de Charlottetown et Secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Sean Casey,...