Nomination de Mme Claudine Roy au conseil d'administration de l'ITHQ





MONTRÉAL, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est heureux d'annoncer la nomination de Mme Claudine Roy à son conseil d'administration, conformément au décret du Gouvernement du Québec. Propriétaire et présidente de l'Auberge sous les arbres à Gaspé, Mme Roy est impliquée dans le développement touristique de sa région depuis plus de trois décennies. L'ITHQ bénéficiera de son expertise et se réjouit d'accueillir une fière représentante du réseau touristique régional. Mme Roy a été nommée pour un mandat de trois ans.

Le mandat de Mme Manon Genest à la vice-présidence du conseil a été renouvelé pour une période de trois ans. M. Ben Marc Diendéré, Mme Ève Paré et M. Louis Vincent ont également été reconduits dans leurs fonctions d'administrateurs pour les trois prochaines années.

Le conseil d'administration 2019-2020 de l'ITHQ se compose des personnes suivantes :

M. Ben Marc Diendéré

Vice-président principal, Communications, affaires publiques et image de marque

La Coop fédérée - Montréal

Vice-président principal, Communications, affaires publiques et image de marque La Coop fédérée - Montréal M. Paolo Di Pietrantonio , CPA, CA - président du conseil d'administration

Associé senior

Horwath HTL - Montréal

, CPA, CA - Associé senior Horwath HTL - Montréal M. Jacques-André Dupont

Président-directeur général

L'Équipe Spectra, Festival International de Jazz de Montréal,

Francos de Montréal, MONTRÉAL EN LUMIÈRE

Président-directeur général L'Équipe Spectra, Festival International de Jazz de Montréal, Francos de Montréal, MONTRÉAL EN LUMIÈRE L'honorable Liza Frulla , C.P., C.M., O.Q.

Directrice générale

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec - Montréal

, C.P., C.M., O.Q. Directrice générale Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec - Montréal M. Marcel Groleau

Président général

Union des producteurs agricoles - Longueuil

Président général Union des producteurs agricoles - M. François Hanchay*

Vice-président, Développement des stratégies

Société des casinos du Québec - Montréal

Vice-président, Développement des stratégies Société des casinos du Québec - Montréal M. Louis-François Marcotte*

Restaurateur et animateur

Vice-président, Image de marque et innovation

Groupe Sportscene - Boucherville

Restaurateur et animateur Vice-président, Image de marque et innovation Groupe Sportscene - M me Manon Genest - vice-présidente du conseil d'administration

Associée fondatrice et directrice générale du bureau de Montréal

TACT Intelligence-conseil

Manon Genest - Associée fondatrice et directrice générale du bureau de Montréal TACT Intelligence-conseil M me Eve Paré

Présidente-directrice générale

Association des hôtels du Grand Montréal

Eve Paré Présidente-directrice générale Association des hôtels du Grand Montréal M me Claudine Roy

Propriétaire et présidente

Auberge sous les arbres - Gaspé

Propriétaire et présidente Auberge sous les arbres - Gaspé Me Louis Vincent *

Notaire et directeur général

PFD Notaires - Boucherville , Brossard , Longueuil et Montréal

* Diplômé de l'ITHQ

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un service de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinées aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

SOURCE Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 12:49 et diffusé par :