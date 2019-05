Santé numérique : nouvelles ressources pour des sujets difficiles





Du soutien pour les personnes en deuil et les jeunes en situation de maladie avancée

WINNIPEG, le 21 mai 2019 /CNW/ - Les jeunes en situation de maladie avancée et les personnes éprouvées par la perte d'un être cher peuvent désormais compter sur deux nouvelles ressources numériques pour trouver du soutien. Ces ressources uniques au monde ont été dévoilées au congrès de l'Association québécoise de soins palliatifs (AQSP) à Montréal par le Portail palliatif canadien.

La première, www.MonDeuil.ca, aide les gens à cheminer dans leur deuil en tout lieu et à leur propre rythme. Les neuf modules interactifs du site ont été développés par des spécialistes du deuil et des personnes ayant subi une perte importante. Ils abordent des sujets comme l'impact du deuil sur la famille, la gestion des émotions intenses et où et quand trouver de l'aide. Cette ressource en santé numérique peut également servir à accompagner une personne en deuil. Elle a été développée en collaboration avec Soins palliatifs McGill, L'Espoir, c'est la vie, l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick, l'Office régional de la santé de Winnipeg et Santé Î.-P.-É. Le financement vient de Santé Canada.

La seconde, www.vivreAfond.ca, a été développée dans un esprit d'entraide par des jeunes en situation de maladie avancée. Elle réunit des témoignages de jeunes adultes dans le but d'aider d'autres jeunes en situation de maladie avancée ainsi que leurs proches et amis. Elle a été développée en collaboration avec Young Adult Cancer Canada, L'Espoir, c'est la vie et Team Shan Breast Cancer Awareness for Young Women. Le financement vient du Partenariat canadien contre le cancer et de la Fondation Thomas Sill.

Fondé en 2004, le Portail palliatif canadien est un leader en santé numérique; il offre le site d'information et de soutien le plus complet au monde sur les soins palliatifs, le rôle d'aidant et le deuil. Il cumule un auditoire de 1,6 million de personnes par année.

Citations

«?Les personnes en deuil et les jeunes adultes atteints d'un cancer évolué peuvent désormais compter sur de nouvelles ressources gratuites pour trouver du soutien, annonce Shelly Cory, directrice générale du Portail palliatif canadien. Un deuil s'avère souvent plus long et plus difficile que prévu, et il est souvent difficile de trouver de l'aide. Les jeunes adultes atteints d'un cancer évolué n'avaient nulle part où aller pour trouver de l'information et du soutien. Ils ont désormais accès à ces services à toute heure du jour ou de la nuit, sans frais.?»

«?L'accès aux services de soins palliatifs de qualité est essentiel pour tous les Canadiens qui font face à des maladies potentiellement mortelles et incapacitantes, a déclaré Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé. Ces outils en ligne sont une étape importante vers l'amélioration de l'accès à des services essentiels de soutien, qui sont faciles à utiliser pour les Canadiens. »

« Le mois prochain, la version modernisée de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer sera publiée. Cette version demande un élargissement de l'accès aux services permettant de répondre aux défis uniques auxquels sont confrontés les adolescents et les jeunes adultes atteints de cancer, a déclaré Cindy Morton, PDG du Partenariat canadien contre le cancer. VivreAfond.ca jouera un rôle important dans la mise en place d'une communauté en ligne pour ce groupe de patients vulnérables, notamment parmi les Canadiens français qui vivent dans des zones rurales et éloignées. Le Partenariat est heureux de poursuivre son travail avec le Portail canadien en soins palliatifs qui prône la mise en oeuvre de meilleurs services et processus de soutien pour assurer des transitions plus harmonieuses vers les services de soins du cancer destinés aux adultes, ce qui fait aussi partie des priorités énoncées dans la nouvelle Stratégie. »

Il est possible d'organiser des entrevues avec des jeunes adultes qui ont participé au développement de vivreAfond.ca, des spécialistes du deuil et des personnes qui ont partagé leur expérience de deuil sur MonDeuil.ca.

SOURCE Portail palliatif canadien

