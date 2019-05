Le Programme de stages pratiques pour étudiants permet aux étudiants de niveau postsecondaire d'acquérir une plus grande expérience de travail rémunérée





84 000 stages pratiques seront créés d'ici 2023-2024

MONTRÉAL, le 21 mai 2019 /CNW/ - Lorsque les étudiants de niveau postsecondaire ont la chance d'apprendre en milieu de travail, ils acquièrent des compétences professionnelles, enrichissent leur curriculum vitae et établissent des liens qui les aident à obtenir un bon emploi après l'obtention de leur diplôme. Le gouvernement fédéral aidera les jeunes canadiens à acquérir de l'expérience de travail pertinente et concrète grâce à l'apprentissage intégré au travail offert par Programme de stages pratiques pour étudiants.

C'est pourquoi, dans le budget de 2019, le gouvernement s'est engagé à créer 84 000 stages pratiques d'ici 2023-2024. Ce nouvel engagement constitue la prochaine étape vers l'objectif du gouvernement du Canada : veiller à ce que d'ici 10 ans, tous les jeunes Canadiens qui le souhaitent puissent bénéficier d'une occasion d'apprentissage intégré au travail.

Aujourd'hui, la députée de Outremont, Rachel Bendayan, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a parlé à l'Université de Montréal des partenariats fructueux avec BioTalent Canada et avec l'Organisation pour les carrières en environnement du Canada. Elle a également parlé de la façon dont ce programme aide les jeunes Canadiens à acquérir l'expérience et les compétences dont ils ont besoin. À ce jour, plus de 3 200 stages pratiques ont été créés à travers le Canada et le programme est en voie de créer 11 500 stages pratiques rémunérés d'ici 2021 dans les domaines des STIM et des affaires

Les étudiants qui participent au Programme ont des revenus plus élevés et des possibilités d'emploi plus nombreuses dans des domaines étroitement liés à leurs études. Les partenariats entre les employeurs, dont les petites et moyennes entreprises et les établissements d'enseignement postsecondaire, jouent un rôle important dans le développement de la formation professionnelle visant à mieux préparer les étudiants canadiens au marché du travail.

Citations

« La formation en milieu de travail par l'apprentissage intégré procure aux étudiants de niveau postsecondaire une expérience de travail authentique. Offrir davantage de possibilités de stage pratique au Canada signifie que davantage d'étudiants seront prêts à occuper un emploi lorsqu'ils obtiendront leur diplôme. »

- L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

« Le gouvernement aide à constituer une main-d'oeuvre canadienne qualifiée grâce aux stages pratiques pour étudiants. En établissant des partenariats plus solides entre les entreprises et les universités, les collèges et les écoles polytechniques, nous aidons les jeunes à réussir sur le marché du travail. »

- Rachel Bendayan, député de Outremont

« Les stages pratiques pour étudiants améliorent l'employabilité des futurs diplômés, mais ils représentent aussi d'excellents compléments de formation. Nous encouragerons fortement tous nos étudiants à s'exposer aux réalités du travail dans leur domaine. »

- Sylvie Normandeau, la vice-rectrice adjointe aux études de 1er cycle et à la formation continue de l'Université de Montréal

« Nous avons pu constater de visu non seulement les bénéfices que retirent les entreprises en termes de capacité de croissance, mais également les inestimables réseaux et l'expérience dont se dotent les étudiants. ECO Canada est heureuse de contribuer à ce mouvement et de multiplier les possibilités d'emploi pour les nouveaux professionnels de l'environnement. »

- Angie Huk, vice-présidente, Marketing et fidélité de la clientele



Les faits en bref

À ce jour, 3 200 stages pratiques pour étudiants ont été créés, dont 48 % pour des étudiants de groupes sous-représentés ou en première année.

1 082 employeurs ont établi des partenariats avec plus de 120 établissements d'enseignement postsecondaire pour offrir des stages pratiques à des étudiants de tout le Canada . 88 % des employeurs étaient de petites et moyennes entreprises.

. 88 % des employeurs étaient de petites et moyennes entreprises. Dans le budget de 2019, le gouvernement propose :

631,2 millions de dollars sur cinq ans pour créer jusqu'à 20 000 stages pratiques par année d'ici 2023-2024;



150 millions de dollars sur quatre ans pour créer jusqu'à 20 000 stages pratiques pour étudiants dans le cadre de nouveaux partenariats avec des entreprises novatrices;



17 millions de dollars sur 3 ans pour aider la Table ronde sur le milieu des affaires et l'enseignement supérieur à créer 44 000 autres stages pratiques pour étudiants d'ici 2021-2022.

Lancé en 2017, le Programme de stages pratiques pour étudiants propose :

73 millions de dollars sur quatre ans pour créer jusqu'à 10 000 stages pratiques rémunérés pour étudiants dans les domaines des STIM et des affaires et pour renforcer les partenariats entre les employeurs, les écoles polytechniques, les universités et les collèges (budget de 2016);



8,3 millions de dollars pour créer jusqu'à 1 000 stages pratiques pour étudiants dans le domaine de la cybersécurité, dans le cadre de la Stratégie nationale de cybersécurité (budget de 2018);



3 millions de dollars sur trois ans pour créer jusqu'à 500 stages pratiques dans le domaine de l'intelligence artificielle (budget de 2017).

Document d'information

Programme de stages pratiques pour étudiants

Le Programme de stages pratiques pour étudiants offre aux étudiants de niveau postsecondaire plus d'occasions d'apprentissage intégré au travail de qualité et améliore les partenariats entre les employeurs et les établissements d'enseignement postsecondaire (EPS).

L'apprentissage intégré au travail peut prendre de nombreuses formes. Les programmes d'enseignement coopératif permettent à des milliers d'étudiants canadiens inscrits dans un collège, une université ou une école polytechnique de combiner l'apprentissage théorique à une expérience de travail pratique. Ces stages pratiques peuvent également comprendre des programmes de mentorat ou des projets de recherche appliquée. Ce qu'ils ont tous en commun, et ce qui les rend si précieux, c'est le lien qu'ils permettent de créer entre un étudiant qui a besoin d'une expérience de travail pertinente et un employeur qui souhaite profiter du talent, des idées nouvelles et du travail acharné que les jeunes peuvent apporter au milieu de travail.

Partenariats

Des ententes sont en place avec les employeurs partenaires, y compris des associations et des organismes sectoriels reconnus qui représentent les intérêts des entreprises dans des secteurs clés de l'économie.

Ces partenaires sont chargés d'établir des partenariats avec des employeurs et des établissements d'EPS et d'accorder aux employeurs admissibles des subventions salariales pouvant atteindre 50 % du coût salarial du stage (jusqu'à concurrence de 5 000 $ par stage). De plus, une subvention salariale de 70 % peut être accordée (jusqu'à un maximum de 7 000 $ par stage) pour les étudiants de première année ou de groupes sous-représentés, comme les femmes dans le domaine des STIM, les étudiants autochtones, les personnes handicapées et les nouveaux arrivants.

Les employeurs, y compris les petites et moyennes entreprises et les établissements d'EPS, collaborent pour préparer les étudiants à un emploi et leur permettre d'acquérir les compétences recherchées par les employeurs.

