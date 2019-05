Restaurants Canada accueille favorablement la nouvelle stratégie nationale en matière de tourisme





TORONTO, 21 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Restaurants Canada accueille avec satisfaction la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme du gouvernement du Canada, dévoilée aujourd'hui à Montréal par l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie. S'appuyant sur les engagements pris dans le budget fédéral de 2019-2020, la Stratégie met l'accent sur le rôle essentiel que joue le tourisme culinaire dans la promotion de l'image de marque du Canada, chez nous comme à l'étranger, et dans la promotion de l'industrie touristique canadienne.



« Non seulement la restauration est-elle la principale source d'emplois dans le domaine du tourisme, mais elle fait partie intégrante de l'accueil au Canada, déclare Shanna Munro, présidente-directrice générale de Restaurants Canada. À titre de porte-parole des restaurateurs canadiens, Restaurants Canada est ravie d'avoir désormais une stratégie nationale en matière de tourisme qui reconnaît l'importance de notre présence à la table. »

Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme donnera des moyens aux communautés de toutes tailles grâce à des mesures à court et à long terme :

en mettant à disposition 58,5 millions de dollars de financement par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes pour promouvoir les produits et expériences dans cinq catégories, notamment le tourisme culinaire et de la ferme à la table;

en créant des groupes d'investissement en matière de tourisme où tous les ordres de gouvernement collaboreront en vue d'investir de manière plus efficiente tout en répondant aux priorités locales et en déterminant des moyens d'accroître les investissements issus de sources privées;

en créant la Table de stratégies économiques sur l'industrie du tourisme afin de fournir aux chefs du gouvernement et de l'industrie une plateforme collaborative destinée à trouver des moyens de relever des défis.

La Stratégie, fruit d'efforts déployés à de nombreux niveaux, adoptera une approche pangouvernementale pour éliminer les obstacles à la croissance dans le secteur du tourisme et de l'accueil, notamment le manque de coordination des investissements et les pénuries de main-d'oeuvre.

« Les restaurateurs font une contribution importante à la diversité et au bien-être des communautés d'un bout à l'autre du pays; lorsqu'ils prospèrent, les communautés qu'ils desservent prospèrent aussi, affirme David Lefebvre, vice-président, Affaires fédérales et Québec de Restaurants Canada. Nous apprécions tous les efforts déployés par la ministre Joly pour nous aider à relever leurs défis uniques, et nous sommes impatients de le faire dans le cadre de cette nouvelle stratégie. »

Au sujet de Restaurants Canada

Restaurants Canada est une communauté en croissance regroupant plus de 30 000 entreprises de services alimentaires qui développent leur potentiel au moyen de services, de recherche et de représentation. Le secteur canadien de la restauration réalise un chiffre d'affaires annuel de 89 milliards de dollars, emploie directement 1,2 million de Canadiens, est la principale source de premier emploi et sert 22 millions de clients chaque jour.

