Le CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse reçoit son agrément dans le cadre du programme d'Agrément Canada





Cette reconnaissance confirme la qualité des services offerts et le souci du personnel pour la sécurité des résidents.

SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le CHSLD du Boisé Sainte-Thérèse a réussi le processus d'agrément dans le cadre du programme d'Agrément Canada. Ce programme constitue un engagement à fournir des soins et des services de qualité à la communauté, composée des résidents, de leurs familles et des visiteurs.

Les dirigeants de l'établissement, M. François Villeneuve et son équipe, souhaitaient s'assurer que les actions mises en place répondaient aux attentes, et que le personnel et les bénévoles participaient au respect des normes. « Nous sommes très fiers de notre équipe et de nos résultats. Cet agrément démontre notre volonté de répondre aux plus hauts standards de performance de notre industrie », déclare le président, M. François Villeneuve.

Rappelons que l'agrément a soulevé plusieurs points des plus positifs :

Une communication adéquate avec les résidents, leurs familles et le personnel;

Une équipe de direction près de son personnel;

Un souci pour la qualité et la sécurité;

Un personnel engagé et dévoué;

Un bon climat de travail;

Une excellente collaboration avec le CISSS des Laurentides et les pharmacies communautaires;

Un processus d'accueil des nouveaux résidents structuré et bien implanté.

Les dirigeants ont déjà manifesté leur intérêt pour entamer la prochaine étape du programme, soit l'agrément Qmentum.

« Nous prendrons quelque temps pour souligner cette belle réussite avec nos équipes et nos résidents et nous mettrons tout en oeuvre afin de poursuivre notre amélioration continue. Notre établissement se positionne aujourd'hui comme un chef de file dans son marché et nous avons la ferme intention de poursuivre ce rayonnement pour nos résidents et nos employés », conclut le président-directeur général.

