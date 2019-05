Surgical Specialties Corporation lance la division Caliber Ophthalmics pour privilégier la croissance mondiale des procédures chirurgicales ophtalmiques





WESTWOOD, Massachusetts, 21 mai 2019 /CNW/ - Surgical Specialties Corporation (SSC) a annoncé aujourd'hui le lancement de Caliber Ophthalmics, une nouvelle division commerciale regroupant la marque Sharpointtm de SSC, qui jouit d'une réputation de confiance auprès des chirurgiens ophtalmologistes depuis plus de 50 ans, et deux acquisitions récentes en ophtalmologie, Unique Technologies, Inc. et VPM Surgical, Inc.

La division Calibre Ophtalmics, comme l'a annoncé également SSC, est dirigée par Yong Sun, directeur général, Ophtalmologie, et vice-président, Ventes internationales, qui possède plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs des dispositifs médicaux et des sciences de la vie. Il a occupé chez Harvard Bioscience, Beaver-Visitec International (BVI), BD Medical Ophthalmics et Booz & Company divers postes de direction dans la gestion générale et les opérations commerciales. Sun est titulaire d'un MBA de la Sloan School of Management du MIT.

Mieux connue sur le marché ophtalmique pour Sharpoint, marque de couteaux microchirurgicaux et de sutures chirurgicales, SSC, depuis 1969, se spécialise dans la conception et la fabrication de couteaux chirurgicaux et de produits de fermeture d'incision haute performance. Les produits de la société sont vendus dans plus de 90 pays. En acquérant Unique Technologies et VPM Surgical, la société a substantiellement élargi son savoir-faire dans le développement et la fabrication de lames ophtalmiques et d'instruments tranchants et, forte de cette expertise accrue, entend mettre en place, en Pennsylvanie, un centre d'excellence en fabrication et ingénierie ophtalmologique.

Dan Croteau, chef de la direction de Surgical Specialties, l'explique : « Nous sommes à un point d'inflexion important dans l'industrie ophtalmique avec une économie mondiale en expansion et une population vieillissante. Les progrès technologiques dans les soins oculaires ont été aussi remarquables que la croissance des chirurgies oculaires a été phénoménale. Nous avons créé la division Caliber Ophthalmics pour répondre précisément aux besoins croissants des clients ophtalmiques du monde entier. »

Dan Croteau a en outre ajouté : « Caliber Ophthalmics possède des acquis uniques et solides qui se déclinent en qualité, performance et innovation à des coûts compétitifs. Avec Yong Sun à la tête de cette nouvelle division, nous sommes bien positionnés non seulement pour continuer à innover et à améliorer la qualité de nos gammes de produits actuels, mais aussi acquérir une expertise complémentaire qui nous permettra de nous développer dans d'autres catégories de produits ophtalmiques. »

À propos de Surgical Specialties

Surgical Specialties Corporation, établie à Westwood, dans le Massachusetts, conçoit et fabrique depuis plus de 50 ans des instruments chirurgicaux de marque, de marques de distributeur et OEM. Surgical Specialties Corporation offre l'un des portefeuilles les plus complets de lames et de sutures sur le marché, y compris des produits novateurs tels que le dispositif de fermeture de tissu sans noeud Quilltm. La société s'engage à surpasser les besoins du marché de la chirurgie de spécialité en veillant au maintien des partenariats de confiance dans les spécialités dentaire, ophtalmique, chirurgie plastique, dermatologie, orthopédie, urologie, microchirurgie, vétérinaire et traumatologie. Pour en savoir plus rendez-vous sur www.surgicalspecialties.com et www.caliberophthalmics.com.

