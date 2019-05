Le gouvernement du Canada construira des logements sûrs et abordables pour les aînés à Hampton





HAMPTON, NB, le 21 mai 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à Hampton, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), et Alaina Lockhart, députée fédérale de Fundy Royal, ont annoncé que le gouvernement fédéral s'engage à investir 2,98 millions de dollars dans la construction de l'ensemble d'habitation DeMille Place.

DeMille Place Inc. construira un immeuble de deux étages comprenant 12 appartements au coeur de Hampton afin d'offrir des logements abordables aux aînés de la communauté. Ce projet est rendue possible grâce au FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et aux investissements d'autres partenaires, notamment le gouvernement du Nouveau-Brunswick, la municipalité de Hampton, le diocèse de Fredericton, la paroisse St. Paul et Hardrock Well Drilling.

Citations

«?Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement vient en aide à ceux qui en ont le plus besoin ici, à Hampton, et dans tous les coins du pays. Nous pensons que chaque Canadien devrait pouvoir prendre sa retraite dans la dignité, et voilà pourquoi nous sommes ravis de soutenir cette initiative qui constitue une première en son genre. De plus, nous travaillons à améliorer les conditions de vie des aînés en ramenant à 65 ans l'âge d'admissibilité aux prestations de la Sécurité de la vieillesse et au Supplément de revenu garanti (SRG) et en augmentant le SRG pour les aînés qui vivent seuls.?» - Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

«?J'aimerais remercier les membres du conseil d'administration qui partagent notre point de vue selon lequel le logement abordable pour les aînés est une priorité pour vieillir en santé et la clé du maintien de collectivités dynamiques comme Hampton. C'est excitant de voir que la Stratégie nationale sur le logement de notre gouvernement a un impact positif ici même à Fundy Royal. DeMille Place renforcera notre collectivité et fera en sorte que les aînés de la région puissent s'épanouir ici, dans leur milieu. Merci Stephen, Donna et l'équipe de DeMille Place de permettre la réalisation de ce merveilleux projet pour la communauté de Hampton.?» - Alaina Lockhart, députée fédérale de Fundy Royal

«?Pendant près de trois ans, notre comité, avec l'appui de la paroisse de St. Paul, a poursuivi son rêve de donner aux aînés de notre collectivité davantage d'appartements abordables, accessibles et écoénergétiques. La Stratégie nationale sur le logement nous a permis de réaliser cette aspiration. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont soutenu notre vision.?» Stephen MacMackin, président de DeMille Place inc.

Faits en bref

L'ensemble DeMille Place comptera huit (8) logements abordables et 13 logements du marché, ce qui représente plus de 38 % de logements abordables.

Avec ce nouvel immeuble, on vise des économies d'énergie et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 25 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015.

La conception de l'ensemble du bâtiment sera universelle, et cinq (5) logements seront entièrement accessibles.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60?000 logements abordables et réparer jusqu'à 240?000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60?000 logements abordables et réparer jusqu'à 240?000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4?000 places dans des refuges pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7?000 logements abordables pour aînés et 2?400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn , Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn Instagram et Facebook. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 12:15 et diffusé par :