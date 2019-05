Cleo va présenter son approche de bout en bout de l'intégration d'écosystèmes à Gartner AADI à Londres





Le sommet Application Architecture, Development & Integration (AADI), de Gartner retourne à Londres pour fournir des stratégies permettant de résoudre les défis omniprésents que posent l'orchestration des flux de travail entre les écosystèmes externes B2B et d'applications d'une part, et les systèmes commerciaux internes d'autre part. Cleo, le chef de file mondial des solutions d'intégration d'écosystèmes, va exposer au stand S3 pour démontrer comment les organisations performantes tirent parti de son approche « de l'extérieur vers l'intérieur », pour créer des flux de travail de bout en bout et contribuer à optimiser les processus commerciaux.

L'événement Gartner AADI 2019, qui se déroulera les 20 et 21 mai à Park Plaza Westminster, est destiné à donner aux professionnels de l'informatique et de l'entreprise les moyens de transformer leurs stratégies d'architecture d'applications, de développement agile et d'intégration. Axé sur les stratégies d'applications et les processus de données à l'ère du Cloud, l'événement souligne le besoin en moyens optimisés pour exécuter l'intégration des applications, un défi incontournable dans le paysage commercial d'aujourd'hui.

Selon le 2019 State of Ecosystem and Integration Application Report (Rapport 2019 sur l'état de l'écosystème et l'intégration des applications), l'intégration implique une lutte constante pour les organisations, 25 % des entreprises ayant des difficultés à intégrer de nouvelles applications aux systèmes existants. Au total, les intégrations non fiables de partenaires et d'applications coûtent aux entreprises environ 500 000 USD chaque année. Au sommet Gartner AADI, Cleo montrera comment résoudre ces défis grâce à une approche innovante qui intègre l'écosystème dynamique des collaborateurs, partenaires, clients, systèmes, applications et objets, tout en soutenant les flux essentiels de données qui stimulent la croissance du chiffre d'affaires.

À propos de Cleo Integration Cloud

À l'heure actuelle, les exigences en matière d'échanges de données sont souvent dictées par les partenaires, les fournisseurs, les clients, les distributeurs et l'ensemble de leur technologie respective qui constitue un écosystème commercial moderne, et ceci appelle un changement dans notre manière d'appréhender les schémas d'intégration traditionnels. Les visiteurs de la conférence qui se rendront sur le stand de Cleo découvriront de manière pratique les avantages d'une technologie qui adopte un point de vue novateur, à savoir, une intégration qui priorise les processus de données du client externe et du partenaire commercial et les intègre en toute transparence aux flux de travail internes, via la plateforme Cleo Integration Cloud.

L'offre phare de Cleo est une plateforme unique d'intégration hybride qui permet aux organisations de connecter, transformer, intégrer, orchestrer et analyser des intégrations d'applications de bout en bout, B2B, Cloud et de données, pour une visibilité améliorée sur l'ensemble des écosystèmes commerciaux. Cleo Integration Cloud facilite le gros de la besogne d'intégration tout en fournissant également des tableaux de bord dynamiques qui permettent aux utilisateurs techniques et commerciaux de prendre de meilleures décisions, de nouer des relations plus solides avec leurs partenaires commerciaux, et d'accélérer la croissance à mesure qu'évoluent les exigences en données. Le résultat est une transparence de bout en bout dans tous les réseaux internes et les écosystèmes commerciaux externes ; les organisations peuvent ainsi maximiser la valeur de leurs investissements en applications.

Moments forts de l'ordre du jour

Cette année, l'allocution d'ouverture du sommet Gartner AADI s'intitule : « Optimisez, intégrez et transformez pour réussir votre avenir numérique » ; les intervenants de chez Gartner comprennent Elizabeth Golluscio, vice-présidente générale, Keith Guttridge, directeur principal analyste, et Mark O'Neill, VP analyste. Les conférenciers vont examiner comment les organisations qui poursuivent la transformation numérique se doivent d'appliquer des stratégies modernes d'application et d'intégration numériques pour faire progresser ces initiatives.

À l'ordre du jour figurent également des thèmes variés : les enjeux de l'intégration Cloud, les tendances des applications stratégiques, la modernisation des systèmes essentiels, l'intégration de la planification des ressources de l'entreprise (EPR) post-moderne, et la manière dont l'intégration judicieuse d'applications livre aux clients des expériences nouvelle génération. La nature de l'ordre du jour 2019 souligne encore davantage la valeur que peut apporter une approche fondée sur l'écosystème, à la conception des processus d'intégration d'applications qui soutiennent l'innovation, s'alignent sur les objectifs commerciaux et offrent un avantage concurrentiel.

« Les organisations se trouvent à un moment charnière dans la manière dont elles intègrent toutes les applications EPR, GRC, de commerce électronique, et d'autres applications commerciales cruciales qu'elles déploient quasiment tous les jours », a déclaré le directeur du marketing de Cleo, Tushar Patel. « Ce sont les services et les secteurs d'activité individuels qui pilotent l'investissement technologique, plutôt que les équipes informatiques traditionnelles, et cela exige un changement dans la manière dont ils abordent l'intégration des applications. La technologie d'intégration d'aujourd'hui doit proposer aux entreprises un parcours d'optimisation de leurs processus commerciaux tout en résolvant simultanément les défis posés par l'intégration d'applications externes B2B et internes. »

Et Tushar Patel d'ajouter : « Les entreprises qui considèrent les interactions d'applications et de B2B comme des processus commerciaux séparés et disparates laissent de la valeur sur la table et se verront par conséquent distancées. »

Venez rendre visite à Cleo au stand S3 pour un « cocktail » façon Cleo ? un « Elixir d'intégration d'écosystèmes » ? et pour découvrir comment les clients de Cleo réussissent au quotidien grâce à Cleo Integration Cloud. Pour en savoir plus sur Cleo et la manière dont Cleo Integration Cloud peut profiter à votre activité, rendez-vous sur notre site Web : www.cleo.com.

Pour en savoir plus sur le programme de l'événement, lisez le blog intitulé « Ecosystem Integration & Value Beyond the Gartner AADI London Agenda ».

À propos de Gartner AADI 2019

Le sommet Gartner Application Architecture, Development & Integration 2019 a pour mission de faire découvrir aux leaders d'applications comment créer des applications, architectures et stratégies de pointe, qui tirent parti des microservices, de DevOps et de l'intelligence artificielle, et bien plus encore. Les participants qui prévoient de stimuler la croissance par le biais de la transformation numérique de l'entreprise pourront bénéficier d'un apprentissage intensif et d'éclairages exploitables.

À propos de Cleo

Cleo est une société logicielle d'intégration d'écosystèmes, centrée sur les résultats commerciaux, qui veille à ce que le potentiel de chaque client soit atteint en livrant des solutions qui facilitent la découverte et la création de valeur à travers le mouvement et l'intégration des données d'entreprise. Cleo procure aux clients une visibilité stratégique « de l'extérieur vers l'intérieur » sur les flux commerciaux cruciaux de bout en bout, qui interviennent à travers leurs écosystèmes de partenaires et de clients, de marchés, et les applications dans le Cloud interne et sur site. Nos solutions permettent aux équipes de piloter l'agilité commerciale, d'accélérer l'intégration des nouveaux collaborateurs, de faciliter la modernisation des processus commerciaux clés, et de capturer de nouvelles sources de revenus en réimaginant leur écosystème numérique et en en reprenant le contrôle grâce à des technologies robustes d'intégration d'applications, de B2B et de données. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.cleo.com, ou appeler le +1.815.282.7695.

