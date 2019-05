IBS confirme à nouveau que Temenos est le logiciel bancaire le plus vendu dans les domaines de la banque numérique, des systèmes bancaires centraux, des paiements, de la conformité et de la gestion des risques





Temenos (SIX : TEMN), le spécialiste des logiciels bancaires, a été classé premier fournisseur de logiciels du marché dans les catégories banque numérique et systèmes bancaires centraux, selon l'IBS Intelligence Sales League Table 2019. Temenos était le leader incontesté avec Temenos Infinity, le produit de front-office de la banque numérique et Temenos T24 Transact, la nouvelle génération de services bancaires de base, dans sa version packagée, native au cloud et agnostique.

Temenos a été classé parmi les meilleurs vendeurs de systèmes bancaires de base depuis 14 ans et parmi les deux premiers au cours des 20 dernières années consécutives. Le classement des ventes d'IBS Sales League Table a évalué les ventes mondiales aux nouveaux clients nommés pour l'année civile 2018. Temenos s'est classé en tête du classement dans sept catégories, dont :

1ère banque numérique et des chaînes avec Temenos Infinity, remportant 35 nouveaux contrats de renom

1er système bancaire de base le plus vendu avec Temenos T24 Transact, qui a permis de conclure 43 nouvelles transactions avec de nouveaux clients en 2018

1er système de paiement le plus vendu avec Temenos Payments et 17 nouvelles transactions

1er système de conformité et de gestion des risques le plus vendu avec un total de 43 nouvelles transactions avec Temenos Risk & Compliance

1er leader régional en Europe avec de nouvelles opérations telles que KBC et Telia Finance

1er leader régional des Amériques avec des banques challengers comme Varo Money, la première banque nationale américaine exclusivement dédiée au mobile

1er leader régional au Moyen-Orient et en Afrique avec des enseignes telles que Al Rajhi Bank, la plus grande banque islamique du monde

2e leader régional dans les opérations de l'APAC, comme le lancement récent de la Judo Bank, une néo-banque qui remet en question le statu quo dans les services bancaires aux PME

Max Chuard, directeur général de Temenos, a déclaré : "Nous sommes fiers d'être reconfirmés en tant que numéro un des éditeurs de logiciels bancaires et d'être constamment en tête du classement IBS pour Temenos Infinity et Temenos T24 Transact, ainsi que pour notre solution de paiement et notre logiciel Risk and Compliance. Nous sommes également ravis que notre leadership soit reconnu dans nos deux régions stratégiques : l'Europe et les Amériques. Nous sommes le seul fournisseur de logiciels capable d'offrir la combinaison gagnante de fonctionnalités packagées avec plus de 100 pays de localisation et d'une technologie révolutionnaire, native au cloud et agnostique. Nous donnons du pouvoir à nos clients en leur offrant agilité et innovation grâce à des expériences clients attrayantes et à l'excellence opérationnelle."

"Nous nous concentrons sans relâche sur l'innovation en investissant 20 % de notre chiffre d'affaires dans la R&D, qui est la plus élevée de l'industrie, et le plus important, c'est notre constance dans la livraison. En 2018, nous avons mis une banque en ligne sur notre logiciel, tous les jours. Nous remercions nos clients pour leur activité."

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN), qui a son siège à Genève, est le leader mondial des logiciels bancaires; la société collabore avec les banques et autres établissements financiers pour transformer leurs modes opératoires et les aider ainsi à rester à l'avant-garde d'un marché en évolution. Plus de 3 000 entreprises à travers le monde, dont 41 des 50 plus grandes banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien des transactions de plus de 500 millions de clients des services bancaires. Temenos propose des produits logiciels de front-office et des services bancaires de base, de paiements, de gestion de fonds et de gestion de patrimoine qui permettent aux banques d'offrir à leurs clients des expériences régulières et sans friction et de gagner en excellence opérationnelle. Il est avéré que la rentabilité des clients de Temenos est supérieure à celle de leurs pairs : en moyenne et sur une période de sept ans, le rendement de leurs actifs a été supérieur de31%, la rentabilité de leurs capitaux propres supérieure de 36% et leur ratio coût/revenus 8,6% plus faible que ceux des banques utilisant des applications héritées du passé. Pour plus d'informations, visitez le site www.temenos.com.

