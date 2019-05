Le ministre Garneau annonce des nominations et des renouvellements de mandat dans le secteur des transports





OTTAWA, le 21 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé les nominations et les renouvellements de mandat ci-après. Les personnes nommées viennent de divers milieux, possèdent de l'expérience dans de nombreux domaines et sont des membres actifs de leur collectivité. Elles contribueront au portefeuille des transports grâce à leur vaste gamme de connaissances et à leur expertise à titre de cadre supérieur et de dirigeant d'entreprise.

Administration de pilotage de l'Atlantique

John Patrick McCann ( Dartmouth , Nouvelle-Écosse) : nommé à titre de vice-président à temps partiel jusqu'au 13 décembre 2021.

Société des ponts fédéraux Limitée

Pascale Daigneault ( Sarnia, Ontario ) : nommée présidente pour un mandat de 2 ans;

) : nommée présidente pour un mandat de 2 ans; John Lopinski ( Port Colborne, Ontario ) : nommé administrateur pour une période de 2 ans;

) : nommé administrateur pour une période de 2 ans; Rakesh Shreewastav ( Toronto, Ontario ) : nommé administrateur pour une période de 4 ans.

Administration portuaire de Québec

Edwin Bourget (Québec, Québec) : nommé administrateur pour une période de 3 ans;

Denis Desbiens ( Lac-Beauport , Québec) : nommé administrateur pour une période de 3 ans.

Administration portuaire de Sept-Îles

Serge Lévesque (Sept-Îles, Québec) : nommé administrateur pour une période de 3 ans.

Administration portuaire de Trois-Rivières

Guylaine Laporte (Trois-Rivières, Québec) : nommée administratrice pour une période de 3 ans;

Marie-Josée Gervais ( Notre-Dame-du-Mont-Carmel , Québec) : nommée administratrice pour une période de 3 ans.

Ces nominations s'inscrivent dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

Citation

« J'ai le plaisir d'annoncer que ces Canadiens et Canadiennes hautement qualifiés ont accepté de servir dans le secteur des transports. Ces nominations, qui respectent notre processus de nomination ouvert, transparent et fondé sur le mérite, garantiront le maintien d'une gouvernance adéquate. Je profite également de l'occasion pour remercier les membres sortants des conseils d'administration pour leurs précieux services. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports



Les faits en bref

Le ministre des Transports est responsable des nominations au sein de 55 organismes du portefeuille, notamment :

9 sociétés d'État;



4 tribunaux et organismes administratifs;



21 administrations aéroportuaires canadiennes;



18 administrations portuaires canadiennes;



3 sociétés à régie partagée.

