Les réseaux de télécommunications 5G dégageront une valeur économique de 4,3 T$ US, selon KPMG





Forte de la puissance de la nouvelle technologie, la 5G entraînera, à l'échelle mondiale, de grands progrès dans les secteurs de l'environnement, de la santé publique, des services financiers, des transports et des enjeux sociaux.

Le Canada sera-t-il acteur ou spectateur?

TORONTO, le 21 mai 2019 /CNW/ - Alors qu'au Canada et ailleurs dans le monde, les sociétés de télécommunications investissent dans la mise à niveau de leurs réseaux en vue de la cinquième génération (5G), un nouveau rapport de KPMG International prédit que la vitesse et la puissance de la 5G dégageront une valeur économique de quelque 4,3 T$ US à l'échelle mondiale.

Le rapport souligne que les réseaux 4G d'aujourd'hui ne sont pas assez rapides ou réactifs pour exploiter entièrement la puissance de technologies en croissance comme l'intelligence artificielle (IA), les machines et capteurs intelligents et l'Internet des objets (IdO), ce qui limite la capacité des organisations de tirer pleinement parti de ces technologies émergentes.

« La 5G amplifiera les possibilités de ces technologies, dont l'interaction révolutionnera nos façons de vivre et de travailler ainsi que notre relation à l'environnement, affirme Alex Holt, leader mondial du groupe Communications et médias de KPMG. Et le changement ne se fera pas de façon graduelle. La puissance et la vitesse de ces outils entraîneront des progrès exponentiels dans la résolution des enjeux d'environnement, de société, de santé publique, de services financiers et de transport aux quatre coins de la planète. »

Un réseau 5G pourra assumer 10 000 fois le trafic des réseaux 4G d'aujourd'hui à une vitesse 20 fois supérieure, avec seulement une milliseconde de latence. « L'émergence de la 5G et la vitesse accrue de transfert de données par rapport à la 4G, c'est comme si on remplaçait un boyau d'arrosage de jardin par un boyau d'incendie, ajoute M. Holt. La réduction considérable du temps de latence nous catapultera au-delà des limites technologiques actuelles et favorisera une connectivité accrue entre les gens, les organisations et les dispositifs intelligents connectés. »

M. Holt souligne que si ce sont les sociétés de télécommunications qui financent les mises à niveau en vue de la 5G, les avantages réels profiteront aussi aux organisations qui sauront exploiter stratégiquement cette nouvelle hyperconnectivité dans tous les aspects de leurs activités et coopérer avec d'autres sociétés de technologie. Quelques exemples :

Villes intelligentes

Les immobilisations, infrastructures et systèmes municipaux seront plus connectés que jamais, ce qui ouvrira la voie à la prochaine génération d'outils de surveillance, de partage de données et de production d'informations utiles à un aménagement urbain plus sensé, plus écologique et plus axé sur l'utilisateur.

Véhicules connectés

Avec l'hyperconnectivité, les différentes composantes des véhicules (GPS, capteurs, ordinateur de bord, etc.) seront interreliées pour améliorer la sécurité des passagers, l'efficacité des déplacements et les interactions avec les autres véhicules et les infrastructures « intelligentes ». Plus tard, les progrès de la vision par ordinateur et des technologies automatisées rendront les véhicules autonomes plus sécuritaires, plus précis et plus fiables. L'avènement des véhicules autonomes ou semi-autonomes ouvrira des débouchés pour la transmission de données en continu et les communications mobiles à bord des véhicules.

Télésanté

Les avancées de l'IA et des technologies mobiles amélioreront l'accès aux soins de santé et procureront aux patients un plus grand contrôle, tandis que les informations générées par les données biométriques en temps réel aideront les professionnels de la santé à prodiguer des soins personnalisés, proactifs et sur demande.

Agriculture intelligente

La convergence de l'apprentissage machine, de l'automatisation et de la connectivité 5G permettra aux agriculteurs de demain de produire des volumes sans précédent, dans des environnements mieux conçus et plus productifs.

« On connaît déjà certaines transformations qu'entraînera la 5G dans divers secteurs d'activité, mais bon nombre d'avantages restent à découvrir, ajoute Dan Wilson, leader national, Secteur technologique, KPMG au Canada. Peu de gens avaient prévu dans quelle mesure le déploiement des anciens réseaux 3G et 4G influencerait notre consommation du contenu médiatique et perturberait ces secteurs. »

« La 5G ayant le potentiel de perturber de nombreux secteurs d'activité, il est impératif que les entreprises et les pouvoirs publics canadiens adoptent une approche réfléchie et proactive afin d'être à la fois un important moteur et un bénéficiaire de cette révolution technologique. Or, même s'il y a encore des débouchés pour la recherche et la commercialisation au Canada, nous risquons de nous faire damer le pion et de ne pas tirer d'avantage économique de la nouvelle vague de changement. Pour aller de l'avant, nous devons travailler ensemble et prendre conscience de l'ampleur des perturbations qu'entraîneront ensemble ces technologies. »

« Nous devons comprendre le potentiel que représente la 5G pour redéfinir les limites de notre portée en tant que nation. Sans quoi, d'autres le feront avant nous, s'imposeront sur le marché et offriront aux consommateurs et aux entreprises un accès ultra rapide à des produits et services du monde entier, ce qui nuira à notre compétitivité économique. »

Accédez au rapport de KPMG sur la 5G à https://home.kpmg/ca/fr/home/insights/2019/05/canadas-hyper-connected-future.html.

