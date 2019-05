Projet Sainte-Catherine Ouest - Les travaux avancent très bien





MONTRÉAL, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de la Ville de Montréal, Mme Valérie Plante, accompagnée de Mme Suzie Miron, conseillère associée à l'eau et aux infrastructures ainsi qu'à la condition féminine, de M. Robert Beaudry, responsable du développement économique, de l'habitation et du design au comité exécutif, et de M. Émile Roux, directeur général de la Société de développement commercial (SDC) Destination Centre-ville, a fait une visite sur le chantier du projet Sainte-Catherine Ouest dont les travaux de la phase 1 avancent rapidement et dans le respect de l'échéancier prévu.

« Malgré la complexité et les défis inhérents à ce chantier, le projet de la rue Sainte-Catherine Ouest avance très bien! Rien n'arrête la Sainte-Catherine! Je suis heureuse de constater que l'artère demeure une destination incontournable. C'est toujours un immense plaisir de fréquenter ses boutiques et ses restaurants », a déclaré la mairesse de la métropole.

En effet, 38 % des travaux d'infrastructures entrepris depuis février dernier sur la rue Sainte-Catherine Ouest, entre la rue De Bleury et le boulevard Robert-Bourassa, ont été exécutés. Rappelons que le projet Sainte-Catherine Ouest est un projet majeur de réfection des infrastructures souterraines centenaires d'aqueduc et d'égout, ainsi que celles de la Commission des services électrique de Montréal, de Bell Canada et d'Énergir. La Ville de Montréal profite de l'occasion pour réaménager complètement cette artère mythique, en construisant des trottoirs élargis, en y installant du nouveau mobilier urbain distinctif et en réaménageant ses places publiques. Par ailleurs, la future Sainte-Catherine Ouest correspondra à ce que l'on attend d'une artère commerciale du 21e siècle.

« Le projet Sainte-Catherine Ouest a été développé selon un concept d'aménagement repensé, résolument tourné vers l'avenir et qui laisse une grande place aux piétons. Il représente la nouvelle réalité commerciale. Quand les travaux seront complétés, cette artère mythique offrira une expérience commerciale et touristique totalement unique », a expliqué M. Beaudry.

Assurer le dynamisme de Sainte-Catherine

En attendant la fin des travaux d'aménagement de la phase 1, en novembre 2020, diverses mesures ont été mises en place, certaines avec la collaboration de la SDC Destination Centre-ville, pour stimuler l'activité commerciale et le dynamisme de cette artère.

Parmi ces mesures, on compte un programme d'aide financière pour les commerçants et le PR@AM Sainte-Catherine (un programme de subventions à la rénovation des immeubles commerciaux et de soutien à la communauté d'affaires). On retrouve également la brigade d'agents d'information pour aider les piétons à se déplacer à travers le chantier, la brigade propreté, l'habillage de chantier, de même qu'une contribution financière à XP_MTL qui a développé des programmations événementielles saisonnières pour l'animation du centre-ville, dont la rue Sainte-Catherine.

«Il est primordial que la rue Sainte Catherine demeure une destination de classe mondiale, animée et accueillante, pendant cette période de transformation. Destination Centre-ville a donc mis en place des mesures spécifiques pour la zone en travaux de la rue Sainte-Catherine qui visent à optimiser le stationnement, l'accueil et l'animation », a expliqué M. Émile Roux, directeur général de la SDC Destination Centre-ville.

Faits saillants

Travaux débutés par la Ville : remplacement d'un égout collecteur (janvier à mai 2018)

Travaux en cours par la Ville : remplacement des infrastructures entre Robert-Bourassa et De Bleury (février à novembre 2019)

Travaux à venir : aménagement de surface entre Robert-Bourassa et De Bleury (août 2019 à novembre 2020)

