Une aide financière de 10 M$ pour la réfection et l'aménagement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré

QUÉBEC, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 10 millions de dollars à la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, qui en a fait l'annonce aujourd'hui.

Ce projet novateur comprend notamment la réfection du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, l'aménagement de nouveaux espaces, de même que la mise en valeur du littoral du fleuve Saint-Laurent. Le développement d'activités et de services spécialisés, ainsi qu'une animation des lieux sont également prévus.

Ces travaux d'importance permettront d'insuffler un nouveau dynamisme à Sainte-Anne-de-Beaupré et ses environs, tout en stimulant l'économie touristique locale et régionale. Mettre en place un environnement propice à la création d'emplois et à la venue de nouveaux investisseurs fait aussi partie des objectifs ciblés.

Rappelons que cette initiative s'ajoute aux divers chantiers en cours dans la région, dont la construction du futur Club Med au Massif de Petite-Rivière-Saint-François et l'agrandissement et la modernisation du Centre des congrès Mont-Sainte-Anne.

Citation :

« Comme ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, je tiens à ce que tous les citoyens, de Portneuf à Charlevoix, se sentent écoutés et appuyés. Cette importante aide financière accordée pour la réfection et la mise en valeur du quai permettra non seulement de bonifier l'offre touristique de Sainte-Anne-de-Beaupré et ses environs, mais aussi de redonner un souffle à cette magnifique région, à la fois unique et inspirante. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Des investissements totaux de 13,7 M$ permettront la mise en valeur de ce lieu situé en bordure du fleuve Saint-Laurent et à quelques minutes du Sanctuaire de Sainte-Anne -de-Beaupré, un attrait touristique majeur pour la grande région de Québec.

Des investissements totaux de 13,7 M$ permettront la mise en valeur de ce lieu situé en bordure du fleuve Saint-Laurent et à quelques minutes du Sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, un attrait touristique majeur pour la grande région de Québec. Le projet a été élaboré, puis piloté par la Corporation de développement du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Constituée de sept membres, dont la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré, elle a pour mission de mettre en valeur le quai et le littoral, de dynamiser le noyau commercial, de développer et de transformer le quai en un lieu accessible et animé qui pourra offrir des services spécialisés favorisant l'accès au fleuve et la découverte de celui-ci.

Le Secrétariat à la Capitale-Nationale accordait en 2013 une aide financière de 20 000 $ dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme de Québec pour une étude de marché et un concept d'aménagement et de mise en valeur du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. En 2016, un montant de 48 000 $ a été consenti afin de payer une partie des coûts de l'étude de faisabilité.

Cette mise en valeur du quai s'inscrit dans les orientations de l'Office du tourisme de Québec, dont le volet « Québec, branchée sur le fleuve ». Ce projet s'insère également dans la planification de la Trame verte et bleue de la Communauté métropolitaine de Québec.

