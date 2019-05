TELUS investit près de 53 millions dans le Grand Montréal, et prévoit des investissements de plus d'un milliard au Québec sur cinq ans





MONTRÉAL, 21 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS annonce aujourd'hui un investissement de près de 53 millions de dollars dans ses réseaux mobile et filaire du Grand Montréal en 2019, en plus d'un investissement de plus d'un milliard de dollars sur cinq ans à l'échelle de la province. Ce montant contribuera à soutenir la croissance de Montréal comme l'une des villes les plus intelligentes au pays tout en pavant la voie à l'arrivée de la 5G partout au Québec.



« Dans une ville où cohabitent certains des plus grands talents créatifs et numériques de la planète, tout devient possible en mettant le deuxième meilleur réseau au monde au service de l'imagination, de l'innovation et de la créativité, dit François Gratton, président de groupe TELUS et chef de la direction TELUS Québec. Pour nous, un réseau c'est plus qu'une simple infrastructure technologique. C'est ce qui nous permet d'aider les entreprises montréalaises et l'économie du savoir à croître. C'est ce qui fait que nous pouvons soutenir les organismes caritatifs locaux qui jouent un rôle de premier plan pour l'essor de nos collectivités. C'est ce qui nous permet de tisser des liens et de vivre des moments de connexion hors du commun. C'est aussi un tremplin formidable pour le génie créatif d'ici afin qu'il s'illustre à travers le monde ».



Ces investissements s'inscrivent dans le cadre d'un partenariat de 20 ans annoncé en 2017 par TELUS et la Société du Vieux-Port de Montréal inc. (SVPM) afin de doter le site emblématique de plusieurs technologies de pointe ainsi que d'une zone Wi-Fi gratuite. Depuis, c'est 125 millions de mégabytes qui transigent sur le réseau de TELUS chaque été. TELUS avait à l'occasion de cette annonce fait savoir qu'elle allait déployer pour une première fois au Québec la technologie C-RAN (Réseau d'accès radioélectrique central) pour maximiser la performance de son réseau sans fil LTE-A (Technologie d'évolution à long terme avancée). Cette technologie et le réseau de 4 000 kilomètres de fibre optique de TELUS sur l'île de Montréal ont contribué à préparer les réseaux sans fil de TELUS pour l'arrivée imminente de la technologie 5G.

Le réseau TELUS a été reconnu à maintes reprises comme le plus puissant, le plus rapide et le plus fiable au Canada par de réputés organismes indépendants dont Open Signal, Ookla, PC Mag et J.D. Power.



Uniquement dans le Vieux-Port, TELUS a investi plus de quatre million en trois ans. Les investissements de TELUS ont contribué à faire du Vieux Port un des endroits les plus innovants au Canada et à favoriser l'émergence d'une nouvelle génération d'expériences de divertissement. C'est ainsi que PY1 a élu domicile dans ce secteur iconique de la métropole et bénéficie de la puissance et de la fiabilité du réseau de TELUS pour offrir une expérience novatrice aux spectateurs. Dans cette salle de spectacle modulaire, la technologie est mise au service de la créativité humaine. Présentée par Lune Rouge Entertainment, PY1 fera levier sur le réseau le plus rapide et le plus étendu au pays pour propulser en grande première le spectacle immersif Au-delà des échos. Bien plus qu'une salle de spectacle, PY1 se veut également un laboratoire vivant. De juin à septembre, l'équipe créative y testera de nouveaux concepts en tirant profit des technologies émergentes et de l'infonuagique. L'équipe pourra ainsi alléger son infrastructure lors de sa tournée nord-américaine.



À l'échelle du pays, TELUS a investi plus de 175 milliards de dollars dans ses réseaux et opérations depuis 2000 et prévoit ajouter près de 40 milliards au cours des trois prochaines années, pour un total de 215 milliards. Pour TELUS, faire des affaires et faire le bien va de pair. Grâce à ses nombreux investissements partout au Québec, dont à Montréal et dans le Vieux-Port, TELUS met le pouvoir de son réseau au service des artistes de chez-nous et aide à bâtir des communautés diversifiées et en santé. Lauréate 2018 du Mercure « Engagement dans la collectivité Groupe Investors », TELUS est soucieuse de redonner où elle vit et d'apporter une aide communautaire aux organismes de la grande région de Montréal. L'an dernier, TELUS, les membres de son équipe, et la Fondation TELUS pour un futur meilleur ont remis 7 millions de dollars à des organismes locaux qui contribuent à la vitalité et à l'essor des communautés québécoises.



Les investissements annoncés dans le présent communiqué sont conformes aux prévisions en matière de dépenses en immobilisations de TELUS pour 2019, publiées le 14 février 2019.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés portant sur des événements et des plans futurs, y compris sur les plans d'investissements d'infrastructure de TELUS. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs exigent de TELUS qu'elle émette des hypothèses et des prévisions, et à ce titre, ils sont soumis à des risques et à des incertitudes. Il existe un risque considérable que les énoncés prospectifs s'avèrent inexacts. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces énoncés, car un certain nombre de facteurs (comme les décisions et faits nouveaux en matière de réglementation, l'environnement concurrentiel dans lequel nous évoluons, nos résultats opérationnels et financiers et notre capacité à réaliser des activités de financement) pourraient faire en sorte que les dépenses réelles en immobilisations et en exploitation diffèrent considérablement de ce qui était anticipé dans les énoncés prospectifs.

Par conséquent, ce communiqué et les énoncés prospectifs qu'il contient sont assujettis à une mise en garde et sont publiés sous réserve des hypothèses, des conditions et des facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion de 2018 et le rapport de gestion du premier trimestre de 2019, qui sont intégrés par renvoi aux présentes, ainsi que dans d'autres documents divulgués au public par TELUS ou déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada (sur SEDAR à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR à sec.gov). Ces énoncés décrivent les attentes de TELUS et s'appuient sur nos hypothèses à la date de publication du présent communiqué; ils sont donc sujets à changer. À moins que la loi ne l'exige, TELUS n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent document.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est l'une des plus importantes sociétés de télécommunication au Canada, grâce à des revenus annuels de 14,5 milliards de dollars et à 14 millions de connexions clients, dont 9,7 millions d'abonnés des services mobiles, 1,9 million d'abonnés des services Internet, 1,2 million d'abonnés des services vocaux résidentiels et 1,1 million d'abonnés des services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, des services de télévision, de vidéo et de divertissement, ainsi que des services de sécurité résidentielle et commerciale. TELUS est aussi le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le plus important au Canada, et sa filiale TELUS International offre des solutions d'affaires à l'échelle mondiale.

Fidèles à leur philosophie communautaire « Nous donnons où nous vivons », TELUS et les membres de son équipe, actuels et retraités, ont versé plus de 690 millions de dollars à des organismes caritatifs et sans but lucratif, et offert plus de 1,3 million de journées de bénévolat au service des collectivités locales depuis 2000. Créés en 2005 par Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, les 13 comités d'investissement communautaire de TELUS au Canada et ses cinq comités à l'étranger dirigent les actions de soutien aux organismes de bienfaisance locaux. Ils ont remis 72 millions de dollars en appui à 7 000 projets locaux contribuant à enrichir la vie de plus de 2 millions d'enfants et de jeunes chaque année. TELUS a eu l'insigne honneur d'être désignée l'entreprise la plus remarquable au monde sur le plan philanthropique en 2010 par l'Association des professionnels en philanthropie, devenant ainsi la première entreprise canadienne à recevoir cette prestigieuse marque de reconnaissance internationale.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, consultez le site telus.com.

