Le grand retour de Julie Snyder sur V





MONTRÉAL, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - V est fier d'annoncer, qu'à compter de janvier 2020, Julie Snyder effectuera son grand retour à télévision, sur ses ondes. Des émissions Sortir au Banquier, en passant par L'enfer c'est nous autres, Le Poing J, Star Académie, L'Été indien et les nombreux spéciaux mettant en vedette Céline Dion, Julie a marqué l'histoire de la télé québécoise. L'Histoire se poursuit à V.

Alliée à son complice des grands moments, Stéphane Laporte, Julie Snyder prépare un talk-show quotidien signé Productions ToRoS qui sera le nouveau rendez-vous incontournable en soirée. Celle qui a interviewé les plus grands, de Serge Gainsbourg à Caitlyn Jenner, en passant par Lady Gaga, Catherine Deneuve, Larry Flynt, Stromae et Xavier Dolan, rencontrera, dans sa nouvelle émission, toutes celles et tous ceux qui font l'événement dans tous les domaines imaginables. Place à de nouveaux visages et à de nouveaux horizons.

En plus des entrevues, Julie présentera des séquences surprenantes, dont elle seule connaît le secret. Celle qui a fait danser le West-Island un soir de St-Jean, qui a cogné à la porte du palais de Buckingham déguisée en reine Elisabeth et fait du ski nautique en plein fleuve St-Laurent avec Céline, nous réserve de nouveaux coups pendables. L'émission dévoilera aussi des moments du quotidien de Julie, parce que sa vie est un show en soi! Cette nouvelle émission est une histoire vraie.

C'est le grand retour de Julie sur nos écrans, dans ce qu'elle fait le mieux; animer, interviewer, divertir, s'éclater, et faire tout ce qui ne se fait pas encore! Julie en animatrice de talk-show!? Oh que oui! On peut dire que Julie sera sur son X. Ou plutôt sur son V!

