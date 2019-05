Les résidents du Nunavut profiteront d'infrastructures améliorées en matière d'énergie verte et de traitement des eaux usées





IQALUIT, le 21 mai 2019 /CNW/ - Les investissements dans des projets locaux liés aux infrastructures vertes qui appuient la sécurité énergétique et la gestion des eaux usées contribuent à la croissance de l'économie et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes qui vivent et travaillent dans le Nord.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et l'honorable David Akeeagok, vice-premier ministre du Nunavut, ont annoncé un financement pour quatre projets d'infrastructure au Nunavut.

Les deux premiers projets consisteront à remplacer sept génératrices diesel dans six collectivités : Rankin Inlet, Coral Harbour, Chesterfield Inlet, Pond Inlet, Clyde River et Whale Cove. Ces projets amélioreront l'efficacité et la fiabilité énergétiques tout en augmentant la capacité globale de production d'énergie.

Le troisième projet consiste à mettre en place un réseau de production et de stockage d'énergie solaire renouvelable qui sera relié à la centrale électrique de Kugluktuk. Ce projet, la première centrale hybride solaire/diesel gérée par la Qulliq Energy Corporation au Nunavut, servira à démontrer la viabilité et le rendement de cette technologie hybride dans un climat arctique. Il constituera également une source d'énergie de remplacement pour la collectivité, qui dépend actuellement de génératrices alimentées au diesel.

Le quatrième projet consiste à remettre en état le bassin de stabilisation des eaux usées de Kugaaruk afin d'accroître la capacité actuelle de traitement et de gestion des eaux usées. Le projet comprend la mise en place d'un réseau temporaire de gestion des eaux usées qui servira à retirer le contenu de l'étang d'épuration actuel afin d'assurer un nettoyage et une préparation appropriés pour la construction complète. Par conséquent, les résidents disposeront de services de traitement des eaux usées plus fiables.

Le gouvernement du Canada investit plus de 18,6 millions de dollars dans trois projets liés à l'énergie verte dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique, et dans un projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nunavut verse plus de 1,6 million de dollars pour le projet de traitement des eaux usées, tandis que la Qulliq Energy Corporation verse plus de 7,6 millions de dollars pour les projets énergétiques.

« Les infrastructures publiques modernes sont essentielles pour répondre aux besoins particuliers des collectivités du Nord. En investissant dans des projets liés à l'énergie verte et au traitement des eaux usées dans les collectivités du Nunavut, on assure aux résidents des services plus fiables, on protège l'environnement et on appuie la croissance économique locale. Ces investissements vont de pair avec l'amélioration des possibilités d'emploi, du revenu familial et de la qualité de vie des gens qui vivent et travaillent dans le Nord. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Le Nunavut se réjouit de cet important financement fédéral qui aidera à combler les lacunes critiques sur le plan des infrastructures dans notre territoire. Les investissements dans les projets d'énergie communautaire et de traitement des eaux usées annoncés aujourd'hui contribueront à faire du Nunavut un endroit plus propre et plus sûr où vivre et travailler. Le gouvernement du Nunavut se réjouit à la perspective de travailler avec ses partenaires fédéraux à la mise en oeuvre de ces importants projets qui contribueront certainement au bien-être général des gens du Nunavut. »

L'honorable David Akeeagok, vice-premier ministre du Nunavut

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales et commerciales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales et commerciales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins particuliers des collectivités rurales et du Nord, comme des installations pour assurer la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et une meilleure connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont versés par l'entremise du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique afin de promouvoir la sécurité énergétique dans les territoires.



De ce financement, 4 milliards de dollars soutiennent des projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Le budget de 2019, Investir dans la classe moyenne, est le plan du gouvernement pour créer plus d'emplois bien rémunérés, mettre l'accès à la propriété à la portée d'un plus grand nombre de Canadiens, aider les travailleurs à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir, soutenir les aînés et jeter les bases du régime national d'assurance-médicaments.

Les annonces faites dans le budget de 2019 s'appuient sur le plan du gouvernement intitulé Investir dans le Canada .

. Alors que de nombreuses municipalités du Canada font face à de graves déficits d'infrastructure, le budget de 2019 propose un transfert ponctuel de 2,2 milliards de dollars dans le cadre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour répondre aux priorités à court terme des municipalités et des collectivités des Premières Nations.

Un financement fédéral et territorial conjoint par l'entremise du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique et du volet Infrastructures vertes - eaux usées du plan Investir dans le Canada permettra de soutenir des projets d'infrastructure dans diverses collectivités du Nunavut.

Le gouvernement du Canada investit plus de 18,6 millions de dollars, au total, dans ces quatre projets. Le gouvernement du Nunavut verse plus de 1,6 million de dollars pour un projet de traitement des eaux usées. La Qulliq Energy Corporation (QEC) investit plus de 7,2 millions de dollars dans trois projets relatifs à l'énergie verte.

Renseignements sur le projet - volet Infrastructures vertes - eaux usées :

Lieu Nom du projet Financement fédéral Financement territorial Kugaaruk Amélioration d'un étang d'épuration 5 055 000 $ 1 685 000 $

Renseignements sur les projets - Fonds pour l'énergie dans l'Arctique :

Lieu Nom du projet Financement fédéral Qulliq Energy Corporation Rankin Inlet,

Coral Harbour,

Chesterfield Inlet,

Pond Inlet Modernisation des infrastructures de la centrale électrique pour améliorer l'efficacité et la fiabilité énergétiques 6 193 500 $ 2 464 500 $ Pond Inlet,

Clyde River,

Whale Cove Modernisation des infrastructures de la centrale électrique pour améliorer l'efficacité et la fiabilité énergétiques 4 425 000 $ 1 775 000 $ Kugluktuk Installation d'un réseau de production et de stockage de l'énergie solaire renouvelable 2 958 200 $ 3 380 800 $

