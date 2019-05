La première phase du programme moldave de citoyenneté par l'investissement a remporté un franc succès





En tant que mandataire du programme de citoyenneté par l'investissement de la Moldavie (MCBI), Henley & Partners est heureux d'annoncer que le premier appel à candidatures de ce programme vient de s'achever avec succès.

Henley & Partners Partners possède plus de 20 années d'expérience dans le conseil stratégique au service d'États souverains du monde entier pour concevoir, mettre en oeuvre et gérer les programmes d'immigration par l'investissement les plus renommés au monde. L'achèvement de la première phase de demande de citoyenneté par l'investissement en Moldavie illustre clairement les caractéristiques qui sont au coeur du programme MCBI: une efficacité hors pair et un strict respect des meilleures pratiques. Au cours d'une période de trois mois, les candidats sont rigoureusement sélectionnés dans le cadre d'une procédure de diligence raisonnable comportant plusieurs étapes, afin de garantir que seuls les investisseurs internationaux véritablement crédibles obtiennent la citoyenneté moldave.

Plus de 30 candidatures sont actuellement en cours de traitement, ce qui témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs internationaux pour le programme et du fait que la Moldavie constitue une destination potentielle pour les investissements étrangers directs. Le programme MCBI ? le plus abordable des programmes de citoyenneté par l'investissement en Europe ? offre aux investisseurs des avantages non négligeables: les candidats retenus ont accès à l'espace Schengen et à la région post-soviétique, à un environnement favorable aux entreprises et à un passeport permettant de voyager vers 121 destinations dans le monde.

Outre les avantages qu'il offre aux investisseurs, le programme MCBI fournira à la Moldavie un flux permanent de revenus pouvant être investis de manière stratégique et transparente dans des projets qui amélioreront la vie de tous les citoyens du pays. Le programme s'appuiera sur un système existant qui a permis d'investir les fonds octroyés par la Millennium Challenge Corporation dans les infrastructures et l'agriculture. Dans les années à venir, le programme devrait servir de plate-forme marketing pour le pays et démontrer la valeur de l'économie moldave aux investisseurs potentiels.

Le PDG de Henley & Partners, Juerg Steffen, a déclaré: «La première étape importante du programme MCBI vient de s'achever et notre expérience de plusieurs décennies en tant que principale société d'immigration par l'investissement dans le monde nous permet d'être convaincus que de nouveaux succès suivront bientôt. Parmi les nombreux atouts de notre secteur, l'un des plus importants est sa capacité à fournir aux pays d'accueil une source considérable de revenus durables sans qu'ils soient obligés de s'endetter davantage. Le développement de l'activité économique et les nouvelles opportunités d'emploi qui en résultent créent un environnement socio-économique plus dynamique et plus positif.»

