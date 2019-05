/R E P R I S E -- Avis aux médias - La SCHL publiera son rapport sur les tendances du crédit hypothécaire et du crédit à la consommation pour Canada/





OTTAWA, le 17 mai 2019 /CNW/ - La société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son plus récent rapport sur les tendances du crédit hypothécaire et du crédit à la consommation.

Le rapport sera disponible le 22 mai 2019, ici à 10 h 00, heure normale de l'Est.

Cette publication nationale présente et explique des données d'Equifax sur la dette et le crédit des particuliers. L'information sur la dette peut servir d'avertissement anticipé qui prévient les intervenants du secteur des aspects préoccupants qui émergent.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

