En prélude à Women Deliver 2019, le gouvernement du Canada annonce des partenariats intersectoriels au service de l'égalité des genres

TORONTO, le 21 mai 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans les femmes et de travailler au progrès de l'égalité de genre pour renforcer la classe moyenne, fortifier l'économie et bâtir, pour le Canada et le monde, un avenir sain et prospère. Au moment où le pays s'apprête à accueillir Women Deliver 2019, la plus importante conférence consacrée à la santé, aux droits et au bien-être des femmes et des filles, le gouvernement du Canada appelle tous les secteurs à investir dans des partenariats novateurs à l'appui de l'égalité.

L'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, a annoncé aujourd'hui deux initiatives qui invitent justement les collectivités, le milieu associatif, les institutions publiques et les entreprises à former des partenariats intersectoriels au service de l'égalité de genre. La première sera menée avec BMO Groupe financier; la seconde, avec le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants.

BMO Groupe financier concevra et offrira un programme de formation à l'intention des organismes de femmes au Canada qui souhaitent renforcer leur planification stratégique et financière. En effet, cette dernière laisse souvent à désirer d'après une enquête récente que le groupe a menée auprès d'eux avec le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, ce qui peut freiner leur accès à du financement pourtant bien nécessaire. Offert en français et en anglais, le programme consistera en une série de trois webinaires présentés par des expertes et experts de BMO. Les webinaires comporteront un volet interactif durant lequel il sera possible de poser des questions. Tous les organismes de femmes au Canada pourront les suivre sans frais, y compris ceux qui ont présenté une demande de financement au Fonds de renforcement des capacités du ministère. Chacun sera présenté deux fois en direct; par la suite, il sera possible de visionner les versions archivées, ce qui assurera une diffusion encore plus large du contenu.

Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants recevra 366?800 $ afin de coordonner la mobilisation canadienne en préparation de la conférence Women Deliver 2019. Le projet vise à rassembler les partenaires et têtes pensantes de divers secteurs afin de cerner les débats, événements et initiatives nécessaires pour faire de l'égalité une réalité pour toutes et tous, indépendamment de leur identité de genre ou de l'expression de cette identité. Le Partenariat utilisera une partie du financement pour offrir des bourses à une cinquantaine de personnes venant de tous les coins du pays qui sont engagées dans la cause, afin de leur permettre de participer à la conférence.

La conférence Women Deliver 2019 représente pour les Canadiennes et Canadiens une occasion de profiter de la dynamique qui prévaut en ce moment à l'échelle de la planète et d'attirer l'attention sur les changements encore nécessaires pour rehausser la sécurité et l'égalité des femmes, des filles et des personnes de la diversité sexuelle au Canada et ailleurs dans le monde.

«?Nous sommes à un tournant pour les femmes et les filles. Alors, en prélude à Women Deliver 2019, notre gouvernement souhaite utiliser l'intérêt actuel pour cet enjeu afin d'inciter les Canadiennes et Canadiens à se mobiliser pour l'égalité de genre dans leur milieu, au Canada et ailleurs dans le monde. Qu'importe dans quel secteur nous oeuvrons, nous avons le devoir de veiller à ce que toutes et tous aient des chances équitables de réussite. Pour instaurer une égalité pleine et durable, il faudra d'ailleurs des partenariats innovateurs entre le gouvernement, le secteur privé et le milieu associatif.?»

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

«?BMO croit dans l'inclusion économique et l'égalité de genre pour sa main d'oeuvre et la collectivité. L'autonomie des femmes et des filles va de pair avec une économie forte à l'échelle nationale et internationale. BMO est fier de s'associer au gouvernement du Canada pour fortifier les organismes de femmes à but non lucratif, car nous savons que ces organismes aident le pays à se préparer un bel avenir économique.?»

Joanna Rotenberg

Chef, BMO Gestion de patrimoine

«?Le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants est fier d'être l'hôte de la Mobilisation canadienne Women Deliver 2019, un cri de ralliement pour l'égalité de genre et l'autonomie des femmes et des filles. Pour que les choses changent, il faut que plusieurs secteurs, industries et collectivités mettent l'épaule à la roue, nous en sommes conscientes. Nous remercions le gouvernement du Canada pour son investissement et pour son appui financier aux personnes qui, d'un océan à l'autre au Canada, préparent la tenue de Women Deliver 2019 par un éventail d'activités, de débats et d'actions.?»

Julia Anderson, directrice générale

Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants

Women Deliver 2019 s'inscrit dans un mouvement international pour une égalité ouverte sur la diversité, faisant une large place aux voix marginalisées, dont celles des Autochtones, de la jeunesse et des populations de régions en crise ou en conflit. Environ 7?000 personnes -- sommités internationales, influenceuses, revendicateurs, universitaires, militantes, jeunes et journalistes -- venues de plus de 160 pays différents y participeront. On prévoit en plus la participation virtuelle de 100?000 autres en ligne.

Le budget de 2018 prévoyait des investissements de 100 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser la viabilité et la pérennité du mouvement des femmes au Canada. Dans la foulée de ces investissements historiques, le budget de 2019 a annoncé l'octroi de fonds supplémentaires au Programme de promotion de la femme du ministère : 160 millions de dollars sur une période de cinq ans, à compter de 2019-2020. Le programme verse du financement à des organismes admissibles pour leur permettre de réaliser des projets qui visent à aplanir les obstacles systémiques à l'égalité de genre, et ces fonds supplémentaires porteront son budget annuel à 100 millions de dollars en 2023-2024.

La Banque de Montréal (BMO) offre une gamme très diversifiée de services financiers. Huitième en importance en Amérique du Nord pour ses actifs, elle est la première institution financière à commanditer la conférence Women Deliver.

Le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants remplit le rôle de secrétariat pour la Mobilisation canadienne Women Deliver 2019. Celle-ci cherche à faire progresser l'égalité de genre par la discussion des enjeux interreliés qui s'y rapportent et par la collaboration multisectorielle.

La conférence Women Deliver 2019

Le Canada, un champion mondial de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes, des filles et des personnes transgenres, non binaires et bi-spirituelles, est heureux d'être l'hôte de Women Deliver 2019. La conférence aura lieu du 3 au 6 juin prochain à Vancouver. Environ 7?000 personnes -- sommités internationales, influenceuses, revendicateurs, universitaires, militantes et journalistes -- venues de plus de 160 pays différents y participeront. On s'attend en outre à ce que la conférence soit suivie en ligne par quelque 100?000 personnes additionnelles. Women Deliver est la plus importante conférence consacrée à l'égalité de genre, à la santé, aux droits et au bien-être des femmes et des filles dans le monde.

Plus qu'une conférence, Women Deliver s'inscrit dans un mouvement international pour l'égalité de genre -- un mouvement qui fait progresser la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles; un mouvement qui donne une voix à un large éventail de personnes, notamment les Autochtones, la jeunesse et les populations de régions en crise ou en conflit; un mouvement qui se veut transformateur et qui incite chacune et chacun à agir, où qu'il soit. Le Canada est fier d'y participer.

Initiatives de mobilisation

Le gouvernement du Canada invite les citoyennes et citoyens à se mobiliser pour l'égalité de genre dans leur milieu, au Canada et dans le monde.

L'annonce qui a été faite aujourd'hui à Toronto (Ontario) portait sur deux initiatives qui s'inscrivent dans ce mouvement. Elles favoriseront les partenariats entre les collectivités, le milieu associatif, les institutions publiques et le secteur privé :

Banque de Montréal (BMO) Groupe financier

BMO Groupe financier concevra et offrira un programme de formation à l'intention des organismes de femmes au Canada qui souhaitent renforcer leur planification stratégique et financière. En effet, cette dernière laisse souvent à désirer d'après une enquête récente que le groupe a menée auprès d'eux avec le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres, ce qui peut freiner leur accès à du financement pourtant bien nécessaire. Offert en français et en anglais, le programme consistera en une série de trois webinaires présentés par des expertes et experts de BMO. Les webinaires comporteront un volet interactif durant lequel il sera possible de poser des questions. Tous les organismes de femmes au Canada pourront les suivre sans frais, y compris ceux qui ont présenté une demande de financement au Fonds de renforcement des capacités du ministère. Chaque webinaire sera présenté deux fois en direct; par la suite, il sera possible de visionner les versions archivées, ce qui assurera une diffusion encore plus large du contenu.

BMO prend à coeur l'autonomie économique des femmes et des filles et tâche de créer des changements systémiques pour améliorer leur vie à long terme au Canada et aux États-Unis. En 2018, BMO a annoncé son intention de mettre à la disposition des entreprises canadiennes à propriété féminine 3 milliards en capitaux sur trois ans; cette mesure contribuera à la création de nouveaux emplois et au renforcement des collectivités. BMO propose de plus aux femmes différents outils d'éducation financière, comme son site Web www.bmopourelles.com et ses balados Her Money, Her Way (en anglais seulement), pour les renseigner sur différentes questions financières.

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés -- la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 807 milliards de dollars au 31 janvier 2019 et d'une équipe d'employées et employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clientes et clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers ou particulières et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.



Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants

Le Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants recevra 366?800 $ du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres afin de coordonner la mobilisation canadienne en préparation de la conférence Women Deliver 2019. Le projet vise à rassembler les partenaires et têtes pensantes de divers secteurs afin de cerner les débats, événements et initiatives nécessaires pour faire de l'égalité une réalité pour toutes et tous. Le Partenariat utilisera une partie du financement reçu pour offrir des bourses à une cinquantaine de personnes venant de tous les coins du pays qui sont engagées dans la cause, afin de leur permettre de participer à la conférence.

Le Partenariat compte plus d'une centaine de membres -- organismes non gouvernementaux, établissements d'enseignement, association de professionnelles et professionnels de la santé et individus qui travaillent de concert à améliorer le bilan de santé des femmes et des enfants dans quelque 1?000 collectivités à travers le monde. L'organisme défend au nom du Canada les droits et les besoins des personnes les plus marginales du monde en matière de santé.

Boursières du Partenariat canadien pour la santé des femmes et des enfants

Grâce au soutien du gouvernement du Canada, le Partenariat et le secrétariat de la Mobilisation canadienne Women Deliver 2019 ont accordé une bourse à une cinquantaine de personnes qui sont engagées dans la cause de l'égalité, afin qu'elles puissent participer à la conférence Women Deliver 2019 à Vancouver (Colombie-Britannique) du 3 au 6 juin 2019. Ces personnes viennent de tous les coins du pays. La bourse couvrira leurs frais d'inscription, de transport et d'hébergement.

Voici la liste des boursières (on peut consulter la notice biographique de chacune sur le site Web du Partenariat, dans la langue qu'elle a été soumise) :

1. Afnan Naeem, militante et professionnelle en santé publique de Waterloo (Ontario).

2. Amy Carver, entrepreneuse et professionnelle de la santé de Long Creek (Île-du-Prince-Édouard).

3. Amy Grant, coordonnatrice des communications à la YWCA Halifax, Autochtone de descendance métisse et micmaque vivant à K'jipuktuk, en Mi'kma'ki (c'est-à-dire à Halifax, en Nouvelle-Écosse).

4. Amy Robichaud, directrice générale de Dress for Success Vancouver, organisme communautaire qui outille les femmes pour leur entrée sur le marché du travail en leur fournissant des vêtements appropriés, des services de carrière et des programmes de développement professionnel.

5. Andrea Sobko, de Toronto (Ontario), une avocate, pédagogue et militante féministe impliquée dans The Period Purse.

6. Anita Mark, de Victoria (Colombie-Britannique), une consultante et facilitatrice de RESULTS Canada qui milite pour la justice sociale.

7. Ariel Mishkin, de Victoria (Colombie-Britannique), membre du conseil d'administration du BC Council for International Cooperation et agente de planification événementielle à l'Autorité sanitaire des Premières Nations.

8. Asaf Shargall, de Toronto (Ontario), codirectrice de la création chez Women's Global Health Innovations.

9. Ashley Hall, de Moncton (Nouveau-Brunswick), une travailleuse d'approche au Carrefour pour femmes.

10. Audrey Baril, du Saguenay-Lac-Saint-Jean (Québec), une chargée de projets qui travaille pour la santé et le bien être des jeunes femmes au Burkina Faso et au Sénégal.

11. Aurora Hardy, de Whitehorse (Yukon), citoyenne de la Première Nation de Kwanlin Dün et membre du clan de l'Ours, cofondatrice de Youth for Lateral Kindness, où elle agit aussi comme facilitatrice.

12. Autum Jules, de la Première Nation de Teslin Tlingit Council (Yukon), bénévole au Northern Council for Global Cooperation.

13. Bintou Barrow, de Toronto (Ontario), fondatrice de Gambian Fempreneurs, organisme qui aide les femmes à obtenir le capital de démarrage et la visibilité qu'il leur faut au début de leur cheminement entrepreneurial.

14. Brianne Klingspon, de Sherwood Park (Alberta), enseignante de ONE! International Poverty Relief.

15. Brittney Potvin, de Whitehorse (Yukon), coordonnatrice de programme au Northern Council for Global Cooperation et au Conseil atlantique pour la coopération internationale.

16. Dillon Black, d'Ottawa (Ontario), féministe non conforme dans le genre qui milite pour les droits des personnes de la diversité sexuelle et l'élimination de la violence au sein de la Coalition d'Ottawa contre la violence faite aux femmes.

17. Emily Haugen, de Langley (Colombie-Britannique), étudiante à l'Université polytechnique Kwantlen qui travaille au sein du réseau de santé primaire Fraser Northwest Division of Family Practice et comptait parmi les Héritières du suffrage cette année.

18. Esther Enyolu, de Durham (Ontario), une conseillère spécialisée en traumatisme et conférencière en matière de violence genrée, de diversité, d'inclusion et de droits de la personne.

19. Faria Khan, de Calgary (Alberta), qui milite pour le renforcement des relations diplomatiques et l'amélioration de la santé dans le monde, en particulier en matière de santé sexuelle, de promotion de la santé et de genre.

20. Fatima Beydoun, de Halifax (Nouvelle-Écosse), étudiante de troisième année à l'Université Dalhousie et Héritière du suffrage en 2019.

21. Francess Amara, une animatrice communautaire née en Sierra Leone qui vit et travaille actuellement à Winnipeg (Manitoba).

22. Francisca Mandeya, d'Iqaluit (Nunavut), une fonctionnaire qui est aussi une communicatrice, auteure et accompagnatrice transformationnelle et qui porte avec passion la cause de l'égalité de genre.

23. Gabrielle Jacob, de Vancouver (Colombie-Britannique), étudiante à l'Université du Nord de la Colombie-Britannique qui, durant son baccalauréat, a travaillé de différentes façons à promouvoir la coopération internationale, la souveraineté territoriale et les droits de la personne.

24. Grace Van Mil, de Winnipeg (Manitoba), travailleuse en développement international et communautaire qui défend la justice sociale.

25. Habiba Cooper Diallo, de Halifax (Nouvelle-Écosse), auteure primée, communicatrice et militante pour la santé des femmes qui a fondé l'organisme à but non lucratif Women's Health Organization International.

26. Hirut Melaku Eyob, de Montréal (Québec), consultante en grossesse et allaitement qui s'intéresse en particulier à l'équité raciale, à la violence sexuelle et aux enjeux de la diversité sexuelle.

27. Jamileh Naso, de Winnipeg (Manitoba), étudiante, porte-parole et militante d'Operation Ezra.

28. Jannatara Begum, de Kitchener-Waterloo (Ontario), étudiante en bioarchéologie et physiologie à l'Université Wilfrid Laurier.

29. Jane Hope, de Vancouver (Colombie-Britannique), directrice du marketing et des communications chez Lunapads, une entreprise sociale qui offre des produits écoresponsables pour les menstruations.

30. Jenn Fredericks, conseillère en réadaptation à la YWCA de Moncton (Nouveau-Brunswick).

31. Jillian Kilfoil, de Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), directrice générale du Réseau des femmes de l'Île-du-Prince-Édouard.

32. Jubanti Toppo, coordonnatrice du programme de soutien aux immigrantes de l'Antigonish Women's Resource Centre & Sexual Assault Service Association d'Antigonish (Nouvelle-Écosse).

33. Karin Tischler, de Surrey (Colombie-Britannique), fondatrice d'Emily's Path.ca, organisme qui aide les professionnelles hautement qualifiées à reprendre le travail après une longue absence.

34. Karina Walker, de Winnipeg (Manitoba), coordonnatrice de la programmation communautaire pour les enfants de la division scolaire de River East Transcona.

35. Katie Davey, de Saint John (Nouveau-Brunswick), créatrice de Femme Wonk, balado sur la politique et les questions d'actualité, et membre du Groupe de travail jeunesse sur l'égalité des genres du gouvernement du Canada.

36. Lexie Obey, de Regina (Saskatchewan), Crie des plaines et Métisse récemment diplômée qui travaille comme intervenante jeunesse.

37. Lori Boland, conseillère en santé et mieux-être qui défend depuis deux décennies les intérêts des enfants et des familles, s'efforçant d'apporter des changements au niveau communautaire et systémique pour faire de Vancouver (Colombie-Britannique) une ville inclusive, sûre et équitable pour toutes et tous.

38. Lydia Phillip, de Halifax (Nouvelle-Écosse), cheffe des communications à la Black Business Initiative, organisme à but non lucratif qui soutient l'entrepreneuriat noir.

39. Mai Ngo, de Toronto (Ontario), réalisatrice et animatrice de The Birth Talks, série de balados dans laquelle elle échange avec diverses personnes sur la naissance, dans une optique féministe.

40. Maisyn Sock, étudiante micmaque et militante autochtone d'Eskasoni (Nouvelle-Écosse) et Elsipogtog (Nouveau-Brunswick).

41. Marie-Hélène Lajoie, de Sherbrooke (Québec), agente de projet et de stages internationaux pour les jeunes au Carrefour de solidarité internationale.

42. Melanie Walker, de Vancouver (Colombie-Britannique), directrice de la consultation et de l'hébergement pour la nation de Tsleil-Waututh qui travaille à faire respecter les droits autochtones au fil des consultations de parties prenantes et différents ordres de gouvernement.

43. Mélissa Beaulieu, d'Ottawa (Ontario), agente de projet, de communications et de développement à l'Assemblée des groupes de femmes d'interventions régionales (AGIR Outaouais).

44. Micaela Crighton, de Winnipeg (Manitoba), militante, nouvelle diplômée et coprésidente à la revendication au sein du conseil de l'Institute for International Women's Rights.

45. Miley Wee Kee Leong, de Vancouver (Colombie-Britannique), membre du conseil d'administration du Centre of Excellence for Women's Health et Good Night Out Vancouver.

46. Mishma Mukith, d'Edmonton (Alberta), cofondatrice d'un organisme à but non lucratif et membre du conseil consultatif de la Ville d'Edmonton.

47. Nelly Bassily, de Montréal (Québec), féministe intersectionnelle, militante pour les droits sexuels, championne de la diversité raciale, et directrice des initiatives jeunesse et des relations internationales pour le Réseau d'action des femmes handicapées du Canada (DAWN Canada).

48. Nevena Vucetic, de Halifax (Nouvelle-Écosse), étudiante en première année du programme de développement international à l'Université Dalhousie.

49. Rachel Richard, de Moncton (Nouveau-Brunswick), agente de mobilisation du public à la Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick.

50. Reina Foster, de la Première Nation de Lac-Seul, dans le nord-ouest de l'Ontario, membre du conseil consultatif jeunesse de Plan International Canada.

51. Rosemary Ganley, de Peterborough (Ontario), auteure et féministe de longue date qui a participé à la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies, à Beijing, en 1995.

52. Sheryl Evans-Price, du nord-est de l'Ontario, membre du conseil scolaire du district d'Algoma et administratrice représentant la région d'Algoma au sein de l'Ontario Public School Board's Association (association réunissant les conseils scolaires des écoles publiques ontariennes de langue anglaise).

53. Sophie Séguin, de Montréal (Québec), sage-femme et féministe qui coordonne le Regroupement Naissance-Renaissance.

54. Sophia Qaderi, d'Edmonton (Alberta), étudiante de deuxième année en sciences politiques à l'Université MacEwan.

55. Sydney Piggott, de Toronto (Ontario), responsable des programmes et projets à YWCA Canada.

56. Tyler Andrade, de Winnipeg (Manitoba), nouvelle diplômée de l'Université de Winnipeg et membre de l'International Institute for Women's Rights.

57. Yash Pillay, de Sherwood Park (Alberta), doctorante en biochimie médicale et rédactrice de demandes de subvention pour ONE! International

