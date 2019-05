Renommé pour ses produits désinfectants écologiques novateurs, Laboratoire M2 pourra accroître ses ventes et faire son entrée sur de nouveaux marchés





Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 500 000 $ à l'entreprise sherbrookoise

SHERBROOKE, QC, le 21 mai 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Pionnier de la recherche et du développement, Laboratoire M2 (LM2) s'est bâti une solide réputation en matière de fabrication de produits verts innovants dans les domaines de la désinfection et de la biosécurité destinés notamment aux secteurs de la santé humaine et animale, de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire.

Pour continuer sur sa lancée, l'entreprise sherbrookoise bénéficiera d'une contribution remboursable de 500 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Cette aide financière lui permettra d'entreprendre les démarches d'homologation et de commercialisation au Canada et aux États-Unis de son nouveau médicament écologique à usage vétérinaire non polluant, non toxique et biodégradable pour les vaches et bovins.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau. L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à LM2 de couvrir les honoraires et frais afférents à l'homologation et à la commercialisation de son nouveau produit. La réalisation de ce projet nécessitera des investissements de plus de 1,6 M$ et créera quatre emplois.

Fondé en 2003, Laboratoire M2 s'est donné pour mission de trouver des solutions de remplacement aux technologies de désinfection du passé. Chef de file en matière de prévention des risques biotechnologiques, LM2 est reconnu pour sa culture innovante et son expertise pointue en matière de désinfection et de biosécurité et pour sa contribution aux plus grandes avancées dans le domaine.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités.

Citations

« En appuyant Laboratoire M2, un leader canadien dans les domaines en biosécurité écoresponsable, notre gouvernement démontre son engagement envers les entrepreneurs innovants. Cette aide permettra à l'entreprise sherbrookoise de continuer la commercialisation de son nouveau médicament écologique au Canada et aux États-Unis. Le progrès doit passer par la prise en compte de l'importance de la protection de notre environnement, particulièrement dans la conception de nos produits et c'est ce que réalise avec brio Laboratoire M2. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans Laboratoire M2 annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada et traduit notre volonté de soutenir la réalisation de projets innovants qui vont de pair avec croissance économique et développement durable. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Laboratoire M2 entend demeurer à l'avant-scène dans le développement de produits de désinfection et de biosanté humaine et animale et franchir une nouvelle étape dans son développement. Nous sommes heureux de compter sur l'aide de DEC qui nous donnera une impulsion supplémentaire dans la poursuite de nos objectifs. »

Serge Auray, président et fondateur, Laboratoire M2

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les cinq autres agences de développement régional.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Restez branchés

Suivez DEC sur Twitter, LinkedIn, YouTube

Suivez Laboratoire M2 sur LinkedIn

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 21 mai 2019 à 10:00 et diffusé par :